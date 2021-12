Espions, mensonges et alliés ep. 17 classements de puissance

AVERTISSEMENT : SPOILS POUR LE DÉFI À VENIR !

Prêt?

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la télé-réalité à leurs homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite de Double Agents, dans lequel tout le monde s’est jumelé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Comme d’habitude, nous ferons des classements de puissance chaque semaine pour voir qui est en tête… et qui pourrait échouer.

Dans l’épisode de cette semaine : La finale commence ? Pas encore tout à fait. Il y a une énorme tournure à la fin de celui-ci, mais avant cela, un grand de tous les temps domine et la saison d’une recrue prometteuse se termine.

1 cellule saphir (CT, Emy et Kyle)



Peu m’importe que Kyle ait foiré pendant le défi – Dead Drop, dans lequel les concurrents ont été hissés dans les airs sur une structure qu’ils ont dû traverser pour saisir des « capsules secrètes » à ramener de leur côté de départ… mais ils pourraient être renversé dans l’eau ci-dessous par de grosses « bombes » oscillantes – ou qu’Emy n’a pas fait grand-chose.

Je ne peux pas refuser la première place à une équipe qui a CT à la barre. Le mec a gagné une tonne et semble prêt à recommencer. Ils ont gagné cette semaine et ont voté pour Logan, mais rien de tout cela n’a d’importance. CT est irréel.

2 Emerald Cell (Nany, Kaycee, Devin, Emanuel et Amanda)



Ils sont à égalité avec Sapphire avec sept capsules chacun, mais Emerald l’a fait plus lentement, ils ont donc terminé deuxièmes. Kaycee est toujours l’une de mes préférées à regarder, quelle compétitrice et athlète ! Je suis un peu surpris que Logan n’ait pas choisi Devin pour rivaliser dans The Lair, je me demande si le résultat aurait été différent.

Quoi qu’il en soit, cette équipe est toujours en lice, mais des doutes commencent à s’installer si elle concourrait en équipe en finale (ma théorie : elles seront toutes individuelles à un moment donné, les équipes étant dissoutes sur la ligne de départ ).

Aussi: Emanuel a été choisi par Logan pour s’affronter dans The Lair et a gagné. Mais TJ Lavin lui a dit de retourner dans son équipe au lieu d’avoir le choix de changer. Nous y viendrons dans une seconde.

3 Ruby Cell (Nelson et Tori)



Et puis il y en avait deux, et je ne vois pas de scénario dans lequel une seule paire est autorisée à concourir en équipe contre les autres plus grandes équipes.

… Mais il y a ce twist de fin d’épisode ! TJ dit à tout le monde qu’il y a deux autres éliminations à venir avant – vraisemblablement – ​​la finale. Et il y a beaucoup de concurrents qui ne font pas partie de leurs unités Under Armour ! Cela va être sauvage.

4 Logan (éliminé)



Rocket Run était un défi vraiment cool, original et très difficile pour Logan, qui semblait être blessé. Lui et Emanuel ont dû sauter par-dessus une fusée, tirer un levier, revenir en arrière et sauter à nouveau pour tirer un autre levier. Ils devaient le faire en 15 secondes. qui a finalement été réduit à 10.

Logan est tombé une fois et c’était fini pour l’une des meilleures recrues que nous ayons jamais vues sur The Challenge, qui peut regarder en arrière et regretter d’avoir choisi Emanuel plutôt que, disons, Devin?