Espions, mensonges et alliés ep. 2 classements de puissance

AVERTISSEMENT : SPOILERS POUR LE DÉFI À VENIR !

Prêt?

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la télé-réalité à leurs homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite à Double Agents, dans laquelle tout le monde s’est jumelé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Comme d’habitude, nous ferons des classements de puissance chaque semaine pour voir qui est en tête… et qui pourrait échouer.

Dans l’épisode de cette semaine : Une autre équipe de recrues est éliminée grâce à un mouvement des vétérans du Challenge dans la maison, et certaines relations amoureuses se compliquent.

Ils ont presque remporté le défi de cette semaine – Heli Heist, dans lequel un partenaire dans un hélicoptère a laissé tomber des « pierres précieuses » dans les mains de l’autre, qui se trouvait dans une voiture sous ledit hélicoptère – et étaient n ° 2 la semaine dernière. C’est plus que suffisant pour les hisser à la première place cette semaine.

Aussi : Qu’est-ce qui se trame entre Emanuel et Michele ?

Les gagnants du défi de cette semaine ET je dois le remettre à Fessy : il a eu des difficultés politiques ces dernières saisons. Mais lui et l’alliance de vétérans qui ciblent les recrues ont parfaitement réussi un plan qui a fait sortir Kelz et Tracy du jeu. Peut-être que Fessy a appris de ses erreurs passées ?

Le mérite en revient à Tori – elle a fait passer le jeu avant la vie personnelle. Lorsqu’elle a découvert que le plan était de jeter Kelz, elle n’a pas fait d’objection ou n’est pas allée dans le dos de son alliance. Et maintenant, elle obtient Ed, qui a bien performé en élimination.

Ce regard dit toutlllllll #TheChallenge37 pic.twitter.com/qhjH7qHW35 – Le défi (@ChallengeMTV) 19 août 2021

Pouvons-nous maintenant parler de la façon dont Ashley a appelé Berna “Bertha” lorsque Nelson et Berna se sont un peu rapprochés dans cet ep? OK bien. Mais au-delà de cela (nous en reparlerons plus bientôt), je maintiens ma théorie selon laquelle ils seront parmi les cinq premiers pendant la majeure partie de la saison.

Ils étaient n ° 1 la semaine dernière, je ne peux donc pas les laisser tomber TROP loin.

Je sais: l’effondrement d’Emy après avoir lutté dans le défi pourrait signifier qu’elle pourrait avoir des problèmes sur la route. Mais elle a montré tellement de cœur et de détermination dans l’élimination – Flipping Agents, dans lequel elle et Tracy étaient attachés à une cage qui s’est retournée, et ils ont dû récupérer des pièces de puzzle avec des aimants sur des cordes – que je suis avec Aneesa : elle pourrait être vraiment dominant.

Choisir Devin – volé pour un deuxième ep consécutif – est un choix intéressant, mais j’aime la façon dont ils peuvent s’équilibrer.

Une équipe à double recrue – en particulier celle qui me semble être un couple vraiment intrigant du point de vue athlétique et politique de la maison – comporte un certain risque compte tenu de la façon dont les vétérinaires les envoient en élimination.

WOW. Lauren – l’ancien partenaire de Josh – a dû partir (j’espère qu’elle va bien!) Et Josh obtient le champion en titre de la saison dernière en remplacement. Oui, je dirais que c’est un gros problème.

Je donnerai également à Josh le mérite d’avoir réussi le plan de cette semaine pour lancer Kelz avec Fessy.

Quand TJ dit qu’il y a un autre agent en route. SORTEZ-LES ! SORTEZ-LES ! #TheChallenge37 pic.twitter.com/TJE9QIbAjD – Le défi (@ChallengeMTV) 19 août 2021

Pas la plus marquante des semaines pour eux, donc je vais les garder dans leur même position que la semaine dernière.

Je vais les remonter car je laisse tomber le prochain appariement…

SOUPIR.

Nous l’avons vu venir la semaine dernière : parce qu’Ashley et Nelson ont des sentiments l’un pour l’autre, quelque chose allait se gâter entre eux, ou la maison les ciblerait pour être éliminés.

Mais cette semaine, c’est Nelson qui a prêté beaucoup d’attention à Berna qui a provoqué une explosion. Espérons que cela ne fasse pas dérailler Ashley en essayant de faire une autre course vers un titre, mais c’est un problème.

Et que fait Nelson ??? Nous ne sommes que deux eps et c’est déjà un gâchis.

Pas grand chose cette semaine pour ces deux-là.

Pourraient-ils être une autre paire de doubles recrues qui pourrait être la prochaine cible?

Il y avait tellement de potentiel ici, mais hélas. Ils ont été ciblés parce que tout le monde a vu que Kelz pourrait être le genre de joueur que vous ne voulez pas affronter en élimination, et cela a fini par les renvoyer chez eux.