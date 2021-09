Espions, mensonges et alliés ep. 4 classements de puissance

AVERTISSEMENT : SPOILERS POUR LE DÉFI À VENIR !

Prêt?

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la télé-réalité à leurs homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite à Double Agents, dans laquelle tout le monde s’est jumelé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Comme d’habitude, nous ferons des classements de puissance chaque semaine pour voir qui est en tête… et qui pourrait échouer.

Dans l’épisode de cette semaine : L’alliance de vétérans qui est restée ensemble a quelques difficultés, et le groupe Big Brother a un énorme conflit.

Je vais les garder au sommet, simplement parce que les autres équipes de haut niveau ont de sérieux défauts.

C’est un bon endroit pour mentionner que le défi de cette semaine était génial. Il s’appelait Undercover Comms, dans lequel un partenaire était suspendu à 35 pieds dans les airs et relayait les codes à l’autre. Ces codes ont ouvert des serrures qui permettraient aux concurrents d’éliminer d’autres équipes en envoyant le partenaire dans les airs dans l’eau.

C’est la même chose avec ces deux pour l’instant. Stable et surtout dans un bon endroit.

Ils DEVRAIENT être n ° 1 après avoir remporté leur deuxième défi en trois semaines. Mais maintenant, nous devons parler de Fessy et de ce qu’il fait pour jeter Amber en élimination.

Pour une fois – et j’y reviendrai plus loin dans le post, je n’arrive pas à croire que j’écris ça ! — Josh avait raison ! Ne brisez pas l’alliance des vétérans et Big Brother juste à cause de la méfiance de la saison dernière. Au moins pas encore! Il y a encore des recrues qui ont besoin d’être lancées. Encore une fois, Fessy est doué pour les trucs physiques et n’a aucune idée de la politique.

Comme l’a dit Amber, Fessy est toujours en désordre.

Donnons un peu d’amour à Josh ici ! Tout d’abord, il est copain avec Devin maintenant ? Après tout ce drame la saison dernière ? Incroyable. Deuxièmement, il a parfaitement joué tous les mouvements politiques et de jeu cette semaine, et pour une fois, perdre son sang-froid était la bonne chose à faire avec Fessy.

De plus, c’est un jumelage qui pourrait bien fonctionner. Ashley et Hughie ne se connectaient pas.

J’aime la façon dont Devin continue d’être choisi pour changer de partenaire, mais je comprends – il est l’esprit politique au centre des vétérans. Amber a remporté l’élimination avec un Hughie bavard, ce qui prouve pourquoi ce n’était pas un coup de chance qu’elle ait gagné la saison dernière.

Seulement ce bas parce que nous n’avons pas vu grand-chose d’eux, et c’est exactement ce que CT aime. Il se couche la plupart du temps avant de faire quelques mouvements tardifs.

Hé, Logan et Big T pourraient être une chose !

Je devrais les laisser tomber après que Hughie ait parlé de tant d’ordures à Corey L. AU MILIEU D’UNE ÉLIMINATION. Allez, mec ! Vous avez presque perdu.

Mais peut-être que le bon sens et l’expérience de Nany l’aident à le stabiliser.

Alors que les vétérinaires ont leur objectif fixé, les nerfs de Hughie prendront-ils le dessus et forceront-ils la maison à envoyer un vétérinaire dans la tanière? 3 Découvrez quand un nouvel épisode de #TheChallenge37 sera diffusé CE SOIR à 20h sur @mtv ! pic.twitter.com/V032VL5dL7 – Le défi (@ChallengeMTV) 1er septembre 2021

Ashley étant furieuse contre Nelson ne peut pas aider, surtout lorsque les vétérans sont finalement obligés de se retourner les uns contre les autres.

Pas grand chose à dire à part me répéter : Big T et Logan pourraient être une chose !

Mec, Kyle, QU’EST-CE QUE TU FAIS ??!? Devin est ton meilleur ami et tu l’envoies lui et son partenaire dans l’eau pendant le défi ? Je suis d’accord avec beaucoup de gens dans la maison, il y a un niveau de méfiance difficile à ébranler. Pas bon.

Un appariement réservé aux recrues est une très mauvaise nouvelle. Il suffit de demander …

Ils ont fait ce qu’ils ont pu, mais la maison pleine de vétérinaires voulait qu’ils partent. Ce sont tous les deux de très bons concurrents, alors j’espère que nous les reverrons à l’avenir. Oui, je sais sonner comme TJ

