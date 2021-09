Espions, mensonges et alliés ep. 5 classements de puissance

in

AVERTISSEMENT : SPOILERS POUR LE DÉFI À VENIR !

Prêt?

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la télé-réalité à leurs homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite à Double Agents, dans laquelle tout le monde s’est jumelé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Comme d’habitude, nous ferons des classements de puissance chaque semaine pour voir qui est en tête… et qui pourrait échouer.

Dans l’épisode de cette semaine : C’EST UN EP CLIFFHANGER ! Une nuit de fête mène à une confrontation impliquant l’alliance Big Brother… et un joueur pourrait rentrer chez lui à cause de ses actions.

Cela a pris quelques semaines. Mais la paire que j’avais au n ° 1 a prouvé qu’ils étaient les meilleurs de la maison en ce moment avec une victoire dans le défi de cette semaine – les duos ont pris le dessus sur des voitures qui faisaient des beignets tandis que les concurrents devaient lire un code sur le côté. d’un camion-citerne pour ouvrir un coffre-fort.

À ce stade, peu importe que l’alliance Big Brother soit presque terminée avec Josh, Fessy et Amber s’affrontant. Kaycee a beaucoup d’amis ailleurs, y compris Nany, avec qui elle a eu un rendez-vous ! – et la performance avec Emanuel pour le sauvegarder.

Prêt… prêt… ALLEZ ! 🏁 #TheChallenge37 pic.twitter.com/eXivD5k7iw – Le défi (@ChallengeMTV) 16 septembre 2021

Je suppose que je vais les garder ici – ils sont bien au-dessus du drame pour le moment, sauf que Berna fait partie du groupe toujours croissant de personnes qui n’aiment pas Amber (ce que, honnêtement, je ne comprends pas ! Je ne suis pas dans cette maison, mais il me semble qu’Ambre a été prise de court par Fessy !).

Tout le combat qui a mis fin à l’épisode s’est intensifié lorsqu’une pizza post-club destinée à Amber a été mangée par quelqu’un d’autre… mais Tori a attisé le drame en blâmant Fessy. SOURNOIS!

Je dois vraiment le remettre à Josh. Son jeu social est bien amélioré par rapport aux saisons précédentes. Il a même eu des moments romantiques avec Esther (la compagne de Fessy, rien de moins !). Et quand Cory est allé le chercher à provoquer plus de drame avec Fessy, Josh l’a plutôt bien géré. Bien sûr, il est allé à Fessy et a dû être arrêté par la sécurité, mais il a exprimé ce qu’il ressentait pour Fessy sans se perdre complètement.

Cependant, porter la main de Fessy à son visage n’était pas le résultat souhaité.

Ce serait aussi ma pensée initiale si attaché au toit d’une voiture. 😅#TheChallenge37 pic.twitter.com/JQ1X3RV6cz – Le défi (@ChallengeMTV) 16 septembre 2021

Ambre devrait être plus bas parce qu’il y a une grosse cible sur son dos, non ? Bien sûr, cela reviendra la mordre lorsque les recrues seront pour la plupart éliminées.

Mais je dirais que ces deux-là fonctionnent très bien ensemble et peuvent finir par gagner au moins une fois pour éviter l’élimination.

Les déplacer un peu parce que Cory se précipitait hors de la pièce pour récupérer Josh afin d’intensifier le drame de Fessy était tout simplement incroyable.

Ils ont bien performé dans le défi de cette semaine! C’est tout ce que j’ai.

Un ep tranquille pour eux deux.

Il ne faisait aucun doute que Jeremiah serait éliminé cette semaine. Mais si Fessy est renvoyé chez lui pour avoir frappé Josh ? Il est peut-être en sécurité !

La production renverra-t-elle Fessy à la maison pour avoir mis sa main sur le visage de Josh ? Je pense que oui. Nous avons vu des joueurs être renvoyés chez eux pour moins cher. Et c’est tellement dommage pour ces deux-là, qui ont montré qu’ils étaient parmi les meilleurs cette saison, surmontant les échecs complets de Fessy avec la politique de la maison.

Aussi: je suppose qu’Esther ne sera pas renvoyée chez elle pour avoir jeté un verre au visage d’Amber?

Le défi : Espions, mensonges et alliés : rencontrez les acteurs et regardez la bande-annonce de la saison 37

voir 34 images