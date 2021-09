Espions, mensonges et alliés ep 5 classements de puissance

AVERTISSEMENT : SPOILS POUR LE DÉFI À VENIR !

Prêt?

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la télé-réalité à leurs homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite à Double Agents, dans laquelle tout le monde s’est associé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Comme d’habitude, nous ferons des classements de puissance chaque semaine pour voir qui est en tête… et qui pourrait échouer.

Dans l’épisode de cette semaine : Une autre semaine, une autre recrue est renvoyée chez elle, tandis qu’un grand vétéran de tous les temps est contraint de partir en raison d’une blessure.

Notre équipe n ° 1 reste au sommet après avoir presque remporté le défi de cette semaine. Nous découvrons rapidement qu’Emanuel est la vraie affaire pour accompagner Kaycee, dont nous savons qu’elle est la vraie affaire depuis quelques saisons maintenant.

Cela me rend un peu confuse de savoir pourquoi personne n’a encore volé Kaycee lorsque les partenariats se sont rompus, mais c’est peut-être un mouvement pour se rapprocher de la finale.

Ils étaient sixièmes la semaine dernière et grâce à une victoire cette semaine, ils montent ici. Dès que j’ai entendu quel était le défi – Mindfield, dans lequel les concurrents devaient ramper dans la boue, franchir un grand mur, rassembler des pièces de puzzle, résoudre un problème de mathématiques pour ouvrir un coffre-fort pour trouver la dernière pièce, puis mettre le tout ensemble – je savais que c’était exactement ce à quoi CT était bon (je jure que je l’ai appelé, ma femme m’a entendu le dire !). Mais un coup de chapeau à Berna pour avoir également résolu le problème de mathématiques.

Toujours mal à l’aise de les mettre ici compte tenu de ce qui s’est passé la semaine dernière avec le choix de Fessy de jeter Amber en élimination. Mais ils sont aussi forts que nous cette saison.

Ils sont solides, même s’il est triste que Tori ait perdu sa meilleure amie à Aneesa. Aussi: je me demande pourquoi Tori ne se fait pas voler lorsque les partenaires masculins ont la possibilité de changer leurs paires.

Amber a très bien géré la façon dont l’alliance Big Brother l’a poursuivie, et Devin fait toujours partie du braintrust au centre de l’alliance des vétérans.

Le fait que Josh ait réconforté Amber après l’ep de la semaine dernière ne convenait pas à Kaycee et Fessy, c’est pourquoi je fais baisser ces deux-là d’un cran. Mais Josh a dit quelque chose qui m’a semblé intriguant : il a toujours joué le jeu adapté à l’alliance Big Brother et non à lui-même. Peut-être que cela change enfin cette année et l’aidera à réussir.

Quelles montagnes russes pour Logan. D’abord, lui et Big T canoodle. Ensuite, il perd son partenaire et se lance dans une élimination VRAIMENT difficile – Higher Assets, dans laquelle vous deviez grimper sur une corde pour rechercher une solution de puzzle, puis descendre pour faire le puzzle réel – uniquement pour le retirer contre Gabo.

Puis? Il choisit Nany, qui a été bonne jusqu’à présent. Peuvent-ils prospérer ? C’est une victoire pour Nany, qui était avec Hughie pour cet épisode.

Nous avons atteint le niveau « ils étaient silencieux cet épisode mais ils pourraient toujours être bons ».

Ils progressent légèrement du fait qu’ils sont tous les deux vétérans et en ce moment, c’est une bonne chose à avoir quand il y a des recrues qui sont éliminées semaine après semaine.

Big T et Logan ! Nous verrons comment cette relation évolue cette saison.

Les paires recrue-rookie ont automatiquement des cibles sur elles, ce qui signifie que ces deux-là sont en difficulté, SURTOUT après que Hughie l’ait perdue dans la salle de nomination pour savoir si sa partenaire Nany serait volée par le vainqueur de l’élimination… ce qui est exactement ce qui s’est passé.

POUAH. UGHHHHHH. Pauvre Aneesa. Elle s’est luxée l’épaule dans le défi et a dû partir, et encore une fois, nous nous demandons ce qui aurait pu être plus tard cette saison. Elle et Logan se débrouillaient si bien ensemble aussi. Elle doit gagner un de ces jours, non ????

Le mec avait les muscles, mais les mathématiques et les énigmes se sont avérées difficiles pour lui. De plus, a-t-il vraiment prié Mike “The Situation” Sorrentino de Jersey Shore à un moment donné? C’était assez incroyable.

