Espions, mensonges et alliés ep. 8 classements de puissance

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la télé-réalité à leurs homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite de Double Agents, dans lequel tout le monde s’est jumelé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Comme d’habitude, nous ferons des classements de puissance chaque semaine pour voir qui est en tête… et qui pourrait échouer.

Dans l’épisode de cette semaine : Oui, vous l’avez deviné – une autre paire de recrues est rentrée chez elle. Mais les retombées de cette élimination viennent de TOUT changer dans le jeu.

Mec, je m’attendais à ce que Jeremiah vole Kaycee après avoir remporté l’élimination.

Mais il est allé avec Tori, ce qui n’était pas du tout un mauvais coup. Et cela signifie que notre paire n ° 1 reste au sommet pendant encore une semaine, surtout après avoir terminé parmi les trois premiers du défi de cette semaine – dans lequel les concurrents ont dû aller sous l’eau pour récupérer des câbles, saisir une clé d’un yacht et utiliser pour ouvrir une valise pleine de pièces de puzzle pour former un “détonateur”. Il n’y a pas moyen d’arrêter ces deux-là… jusqu’à ce que quelqu’un en vole un après une élimination.

CT continue de posséder tout ce qui implique un puzzle, et Emy a également fait un travail fantastique. TJ avait raison de la complimenter de s’être jetée la semaine dernière pour voler CT, et maintenant Berna – qui a critiqué Emy pour le coup de poignard dans le dos la semaine dernière, tout en se plaignant toute la saison qu’Amber parle de double-croisement tout le temps – est partie.

Ajoutons le fait qu’avec l’alliance des vétérans maintenant qu’il n’y a plus de paires rookie-rookie, j’ai l’impression que ces deux-là sont en sécurité. Personne ne veut affronter CT en élimination à moins d’y être obligé.

Je sais qu’Ashley était furieuse que Josh ait été volé et que Priscilla ait ignoré sa menace.

Mais elle a eu Ed ! Ed est bon ! Elle finira par être contente.

Je me fiche qu’Ashley soit sur le point de retourner toute la maison contre Priscilla. Le fait qu’elle ait pris les mesures nécessaires pour voler Josh ET s’assurer qu’il n’y avait plus de duos recrue-rookie était le meilleur et mérite une augmentation dans notre classement.

De plus, FANTASTIC travaille dans l’élimination qui impliquait d’être attaché à Jérémie, grimpant lentement sur un poteau dos à dos et coupant la corde qui les liait ensemble sur un grand rasoir.

Je les ai déplacés vers le bas parce que — prédiction ! – le premier vétérinaire que cette maison est sur le point de rechercher est Amber, ce qui signifie qu’elle et Devin ont du travail à faire. Heureusement, ils sont parmi les meilleurs concurrents de la maison.

Je suis un peu intrigué ici – Jeremiah a bien performé en élimination, Tori sait ce qu’elle fait… Je les sous-estime peut-être ici.

Ils sont au bord de la discorde et ont certainement beaucoup d’amis à la maison. Un assez bon endroit pour être en ce moment.

La seule chose en laquelle je suis confiant en ce moment est le fait qu’ils sont suffisamment avertis politiquement pour se sortir de l’élimination pendant un certain temps. Autrement? J’adorerais les voir gagner un défi hebdomadaire à un moment donné.

Honnêtement, pas sûr de ces deux-là. J’ai adoré voir Bettina essayer de convaincre Amber de se lancer dans l’élimination pour affronter Berna, mais: je ne pense pas qu’elles soient encore parmi les meilleures prétendantes.

Nelson vient de perdre Berna, et il y a eu des discussions sur l’élimination de Big T plus tôt dans la saison. Est-ce que cela revient à les blesser tous les deux ?

Deux des recrues les plus divertissantes sont sorties, et bien que j’admire le feu de Berna pour essayer de l’empêcher de se faire envoyer, c’était trop peu et trop tard. Quant à Hughie ? Quel plaisir à regarder. Malheureusement, ils sont sortis.

