ESPL signe Tiger Shroff comme visage de la ligue esport

Tiger Shroff devient l’un des premiers acteurs de Bollywood à s’associer à Esports pour pousser Esports au grand public en Inde

Ligue Esports basée sur la franchise, esports Premier League a nommé l’acteur de Bollywood Tiger Shroff comme ambassadeur de la marque. Alors que l’esport a connu une augmentation exponentielle, en particulier pendant le verrouillage, cette ligue est la première du genre à s’associer à Bollywood pour apporter une popularité et une acceptation plus larges à l’esport. Cette collaboration vise à nourrir un écosystème que l’industrie indienne de l’esport n’a jamais vu auparavant. La ligue tirera parti de la popularité de Tiger Shroff et de sa forte influence sur la génération Y dynamique et la génération Z. «Je suis vraiment ravi de collaborer avec l’esport Premier League. Cela ouvre une formidable opportunité de reconnaître le talent croissant dans l’esport en Inde. Les fans et les joueurs d’esports façonnent l’avenir du divertissement et du sport et je suis heureux de représenter cette force du futur », a déclaré Tiger Shroff.

La majorité des 1,4 milliard d’Indiens étant des jeunes, l’acteur de Bollywood également connu pour sa passion pour le sport et les arts martiaux mixtes connectera l’esport au grand public alors que l’édition inaugurale de la ligue promet d’apporter l’excitation de l’esport à travers son tournoi national. avec des lakhs d’inscriptions qui commenceront à partir de mercredi. Les tours préliminaires s’engageront dans un concours très compétitif puisque huit équipes seront choisies au troisième tour qui participeront à la grande finale. « L’un des principaux objectifs d’ESPL a été d’atteindre chaque millénaire et chaque joueur du pays et notre objectif d’avoir Tiger Shroff à bord a été de créer une connexion beaucoup plus profonde et de développer la communauté des joueurs. Nous espérons que cette association fera également avancer notre initiative visant à intensifier la mission de faire passer l’esport au niveau supérieur en Inde », a déclaré Vishwalok Nath, directeur d’ESPL.

Dans le cadre de la ligue basée sur la franchise, l’équipe d’Hyderabad a été achetée par Checkered Flag Sports – un consortium entre Sirish Kumar, Prasad Mangipudi et Aashwij Ravula – et l’équipe a été nommée Hyderabad Hydras. Hyderabad est la première ville qui verra les fiers propriétaires de l’édition inaugurale d’ESPL. Il y aura plus d’équipes représentant des villes comme Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru et des États comme le Pendjab et le Rajasthan dans la prochaine ligue. India Today Gaming s’est associé à Garena pour créer cette plate-forme de jeu exclusive mettant en vedette leur jeu de bataille royale le plus populaire, Free Fire, en Inde.

Les matchs seront diffusés sur la plate-forme OTT Disney + Hotstar aux côtés des chaînes officielles YouTube et Facebook d’India Today et d’Aaj Tak et de ses sites Web. En raison de la pandémie, la saison 1 se déroulera virtuellement sur deux mois et demi.

