ESPN accueille sauvagement hors de la base avec des critiques des joueurs universitaires

Eh bien, ça n’a pas pris longtemps.

La saison de football universitaire a été tendue, car les problèmes de Covid-19 ont entraîné l’annulation ou l’ajustement des matchs à la dernière minute. Pendant ce temps, les joueurs qui espèrent démarrer leur préparation pour la NFL continuent de se retirer. Et les matchs de demi-finale du College Football Playoff ont encore une fois été ratés.

Donc, ce dont nous n’avions vraiment absolument pas besoin, c’était de quelques anciens joueurs qui avaient du temps d’antenne pour lancer des prises de vues ridicules sur la génération actuelle de joueurs de football.

Hélas, c’est ce qui passe trop souvent pour « analyse » sur les chaînes de télévision qui, après tout, sont les plus à même de profiter d’une saison de bowl qui implique les meilleurs joueurs et attire un public.

Alors, voici Kirk Herbstreit et Desmond Howard se réveillant du mauvais côté de l’histoire et portant de l’eau pour ESPN et le complexe industriel du bol pour commencer une nouvelle année :

Herbstreit commence par dénoncer l’idée que les matchs de bowl non éliminatoires sont devenus « sans signification » pour les joueurs qui décident de ne pas participer car ils préfèrent éviter les risques de blessures futures et utiliser leur temps pour se préparer aux événements menant au repêchage de la NFL. plutôt.

Les temps changent, Kirk. Dénigrer les enfants qui veulent simplement avoir les meilleures chances de bien démarrer leur carrière professionnelle est une mauvaise idée. Prétendre qu’ils sont déloyaux pour ne pas avoir réussi à jouer dans un jeu de boules qui n’a même pas de vrai nom – ce ne sont plus que des opportunités de parrainage – est vraiment dégoûtant.

Mais il enchaîne : « Je pense que cette époque de joueur juste » PAUSE ENCEINTE « n’aime pas le football ».

Arrête, mec. Ces joueurs se retirent précisément parce qu’ils aiment tellement le football qu’ils veulent en faire leur carrière. Et ce n’est pas comme s’ils laissaient leurs équipes au sec : il y a 85 joueurs boursiers dans une équipe de Division I. Beaucoup d’enfants qui aiment le football et n’ont pas eu la chance de faire leurs preuves attendent dans les coulisses pour prendre le temps de jeu de ceux qui se retirent.

Howard, portant des cache-oreilles élégants, a une chance d’orienter la conversation ailleurs, mais il échoue complètement.

« Lorsque nous arrivions, Herbstreit et moi-même, aller à une partie de boule était une énorme récompense pour une saison fantastique. C’est ce que cela voulait dire. C’est comme, ‘D’accord, ton équipe a bien joué, tu vas être récompensé en allant à ce jeu de boule, tu vas avoir une bague, tu vas avoir du butin.’ Maintenant, les enfants ne se soucient pas vraiment de ça. Ils ont le sens du droit et c’est comme si nous n’allions pas vers celui qui compte, alors cela n’a tout simplement pas autant de valeur pour eux que cela nous a fait grandir. »

Ce que Desmond considère comme « un sentiment de droit » est en fait, bien sûr, juste que les joueurs d’aujourd’hui sont plus intelligents quant à leur place dans l’ensemble des affaires du football universitaire. Ils sont moins susceptibles d’avoir un cas grave de syndrome de Stockholm parce que toute la discussion autour du système corrompu des sports universitaires a changé. Il y a plus d’argent que jamais qui coule presque exclusivement vers les entraîneurs et les administrateurs, et les joueurs se battent ouvertement pour plus de droits.

Le plus tragique dans tout cela, c’est que Herbstreit et Howard sont bien placés pour avoir de vraies conversations à ce sujet. Ils pourraient facilement s’asseoir avec les joueurs prenant ces décisions et véritablement essayer de comprendre la situation. Ils pourraient, comme Jason Kirk l’a souligné sur Twitter, participer à la recherche de solutions pour que cette période de l’année fonctionne d’une manière avantageuse pour toutes les personnes concernées.

Au lieu de cela, ils choisissent de lancer des mots à la mode bon marché dont ils savent qu’ils susciteront une réaction.

La dynamique du pouvoir dans les sports universitaires commence tout juste à changer, grâce au nom, à l’image, aux accords de ressemblance et à une pression continue pour s’assurer que les joueurs obtiennent leur juste part des bénéfices. Herbstreit et Howard sont naturellement sentimentaux sur la façon dont c’était avant, mais s’ils ne peuvent pas rattraper leur retard sur l’évolution du sport, ils ne sont pas les meilleures personnes pour en discuter à l’avenir.