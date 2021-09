ESPN annonce une collaboration majeure dans la NFL avec Drake

ESPN reçoit l’aide de Drake cette saison dans la NFL. Mardi, ESPN a annoncé que l’artiste de la décennie de Billboard travaillera avec le réseau pour organiser la musique de certains matchs de Monday Night Football. ESPN travaillera avec Drake pour choisir la musique qui crée l’ambiance pour les jeux sélectionnés. La musique proviendra des sorties les plus récentes de Drake et peut-être de certains de ses classiques. Il y aura également de la nouvelle musique d’artistes identifiés par Dake, et les chansons seront diffusées sur les spots promotionnels de Monday Night Football, les émissions télévisées en direct et les émissions d’avant-match. La collaboration sera de 10 matchs, à partir de ce lundi.

“Maintenant, nous sommes ici… le coup d’envoi de la saison de football. Et qui de mieux pour organiser la musique pour Monday Night Football que Drake, qui est fermement assis à l’intersection de la musique et du sport. Nous ne pourrions être plus excités pour cette collaboration à venir”, a déclaré Emeka Ofodile, vice-président du marketing sportif, ESPN. “Le rôle de conservateur de musique a été un grand succès auprès de nos fans avec Diplo et DJ Khaled les années précédentes… et cette saison, nous vivrons dans l’instant avec Drake comme notre NFL sur la bande originale d’ESPN.”

Drake, 34 ans, est l’un des artistes hip-hop et r&b les plus titrés de tous les temps. En plus d’être nommé Artistes de la décennie par Billboard, Drake a remporté 27 Billboard Music Awards et quatre Grammy Awards. Drake a sorti six albums studio depuis 2010, chaque album a fait ses débuts n ° 1 dans les charts Billboard, à l’exception de son plus récent album Certified Lover Boy qui n’a pas encore fait ses débuts dans les charts depuis sa sortie vendredi.

Les fans de la NFL entendront Drake lorsque les Ravens de Baltimore affronteront les Raiders de Las Vegas le Monday Night Football le 13 septembre. Au cours des années précédentes, la NFL aurait eu deux matchs de Monday Night Football pour commencer la saison, mais cela a changé lorsque la ligue élargi la saison régulière à 17 matchs. Pour la semaine 18, la NFL prévoit de jouer deux matchs le samedi 8 janvier 2022.

“C’est un moment monumental dans l’histoire de la NFL”, a déclaré le commissaire de la NFL Roger Goodell dans un communiqué de presse plus tôt cette année en parlant de l’extension de la saison régulière. « L’ABC avec les joueurs et les accords avec les médias récemment conclus nous permettent d’améliorer la qualité de l’expérience de la NFL pour nos fans. Et l’un des avantages de chaque équipe qui joue 17 matchs de saison régulière est la possibilité pour nous de continuer pour développer notre jeu dans le monde entier.”