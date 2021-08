ESPN annule l’émission quotidienne après les commentaires offensants de l’hôte

ESPN vient d’annuler une émission quotidienne populaire. Selon TV Line, ESPN retire The Jump des ondes et retire l’animatrice Rachel Nichols de sa couverture NBA. Cela survient après que des commentaires controversés faits par Nichols à propos de l’ancienne employée d’ESPN Maria Taylor de l’année dernière aient été divulgués au New York Times en juillet.

Nichols a confirmé la nouvelle sur Twitter. “Je dois créer toute une émission et passer cinq ans à passer du temps avec certaines de mes personnes préférées à parler de l’une de mes choses préférées”, a écrit Nichols. “Un éternel merci à nos incroyables producteurs [and] crew – Le Jump n’a jamais été conçu pour durer éternellement, mais c’était vraiment amusant. Plus à venir…”

“Nous avons mutuellement convenu que cette approche concernant notre couverture NBA était la meilleure pour toutes les personnes concernées”, a déclaré David Roberts, vice-président senior de la production NBA chez ESPN, dans un communiqué à Variety. « Rachel est une excellente reporter, animatrice et journaliste, et nous la remercions pour ses nombreuses contributions à notre contenu NBA. » ESPN devrait honorer le reste du contrat de Nichols, mais ses futures affectations restent à déterminer.

La controverse entourant Nichols a commencé lorsque l’audio d’un appel téléphonique privé a été divulgué au New York Times, dans lequel le journaliste était en colère que Taylor ait été sélectionné pour accueillir le compte à rebours NBA pour les éliminatoires. Au cours de l’appel, Nichols a fait allusion à la promotion de Taylor parce qu’elle est noire.

“Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball”, a déclaré Nichols en juillet 2020. “Si vous devez lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – ce que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – comme, allez-y. Trouvez-le simplement ailleurs. Vous n’allez pas le trouver chez moi ou m’enlever mon truc. ” Plus tard en juillet, Taylor a annoncé qu’elle quittait ESPN pour NBC.

“Tellement reconnaissant à Jimmy [Pitaro] et tous mes excellents coéquipiers et amis du réseau SEC, du College GameDay, du basket-ball universitaire féminin et masculin et de la famille NBA Countdown – les personnes qui ont cru en moi, m’ont encouragé, m’ont poussé et m’ont élevé », a déclaré Taylor dans “Les mots sont insuffisants pour exprimer mon appréciation illimitée, et j’espère les rendre fiers.”