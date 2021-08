ESPN annule Rachel Nichols à la suite de la controverse sur Maria Taylor ⋆ 10z viral

in

*Rachel Nichols a été retirée de toute la programmation NBA d’ESPN à la suite de ses commentaires controversés sur son collègue Maria Taylor.

Nichols est sur la sellette depuis que ses commentaires privés ont été divulgués sur la décision du réseau de faire en sorte que Taylor, qui est noir, accueille les finales de la NBA, comme l’a rapporté Black Enterprise.

Au cours de la conversation, Nichols, qui est blanc, a exprimé sa frustration que Taylor ait été choisie plutôt qu’elle pour animer «NBA Countdown» lors des finales NBA de l’année dernière, suggérant que le réseau avait pris la décision parce qu’il «sentait de la pression» sur la diversité.

ESPN annulera l’émission “The Jump” de Nichols. Il lancera une nouvelle émission NBA l’après-midi à l’approche de la saison prochaine. Aucun détail sur le format ou l’hôte de cette émission. – John Ourand (@Ourand_SBJ) 25 août 2021

“Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball”, a déclaré Nichols en juillet 2020. “Si vous devez lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à propos de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – comme, allez-y. Trouvez-le simplement ailleurs. Vous n’allez pas le trouver chez moi ou m’emporter mon truc.

Peu de temps après que l’audio de la conversation ait été diffusé sur Internet, Nichols a présenté des excuses publiques et le réseau l’a retirée de la couverture des finales de la NBA.

Selon le Sports Business Journal, Nicholas a été retiré de la couverture de la NBA et son émission de l’après-midi en semaine, The Jump, sera annulée.

“Nous avons mutuellement convenu que cette approche concernant notre couverture NBA était la meilleure pour toutes les personnes concernées”, a déclaré ESPN Senior VP of Production David Roberts. « Rachel est une excellente reporter, animatrice et journaliste, et nous la remercions pour ses nombreuses contributions à notre contenu NBA. »

Nichols est toujours sous contrat avec ESPN, mais elle n’hébergera pas les épisodes restants de “The Jump”.