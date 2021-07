ESPN + deviendra plus cher le mois prochain, mais le forfait Hulu et Disney + restera inchangé

Disney est prêt à augmenter le prix de son abonnement premium ESPN+ pour les clients mensuels et annuels. Le forfait mensuel augmente de 1 $ et l’option annuelle augmente de 10 $.

ESPN + a été lancé pour la première fois en 2018 avec un prix mensuel de 4,99 $ pour le streaming sportif en direct, les émissions originales et plus encore. Ce taux n’a augmenté qu’une seule fois au cours des dernières années pour atteindre son prix actuel de 5,99 $/mois avec un forfait annuel à 59,99 $ (économies de 12 $).

Partagé par Walter Bloomberg sur Twitter cet après-midi, Disney prévoit d’augmenter le prix du forfait mensuel à 6,99 $/mois et l’année passera à 69,99 $ le 13 août.

Rendant les offres groupées un peu plus attrayantes, l’abonnement Disney+/ESPN+/Hulu ne verra pas d’augmentation, et les événements à la carte UFC ne verront pas non plus de bosse.

Si vous savez que vous voulez un abonnement annuel (et non le forfait), il serait logique de saisir l’abonnement de 60 $ sur 12 mois avant que le prix ne passe à 70 $ en août.

L’augmentation des prix ESPN + intervient après que les plans individuels de Disney + aient obtenu une augmentation de prix de 1 $ en mars.

WALT DISNEY CO – DEBUT AOT. 13, LE PRIX D’UN ABONNEMENT ESPN + CHANGERA À 6,99 $/MTH ET 69,99 $/AN (RESPECTIVEMENT DE 5,99 $ ET 59,99 $)

Le plus récent LE PRIX DU BUNDLE DISNEY (DISNEY+, ESPN+ ET HULU) DEMEURE INCHANGE LE PRIX DES ÉVÉNEMENTS UFC PPV DEMEURE INCHANGÉ $ DIS – * Walter Bloomberg (@DeItaone) 12 juillet 2021

