ESPN dit qu’ils travaillent sur leur record de diversité depuis des décennies .

ESPN a fait les gros titres depuis environ une semaine après Rachel Nichols, un hôte blanc, a fait des remarques désobligeantes envers un autre hôte noir, Maria Taylor.

«Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball. Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y. Trouvez-le simplement ailleurs. Vous n’allez pas le trouver chez moi ou emporter mon truc », a déclaré Nichols, qui était au téléphone avec un autre collègue. Elle ne s’est pas rendu compte qu’elle était enregistrée à l’époque.

Bien que Nichols se soit finalement excusé à l’antenne, ESPN n’a pas confirmé si des mesures disciplinaires avaient été prises contre Nichols. La seule personne qui a subi des répercussions a été Kayla Johnson, un producteur noir qui a envoyé l’enregistrement à Taylor. Johnson a été suspendue sans salaire avant de finalement quitter l’entreprise, selon le New York Times.

Rachel Nichols d’ESPN (à gauche) s’est excusée auprès de sa collègue Maria Taylor (à droite) à l’antenne après que les affirmations qu’elle a faites l’année dernière ont été rendues publiques dans lesquelles elle a suggéré que Taylor se voit confier un poste de commentateur lors de la finale de la NBA 2020 parce qu’elle est noire. (Photos de David Becker/. et Steve Jennings/. pour ESPN)

Maintenant, Taylor serait à la recherche d’autres opportunités tout en négociant son contrat avec ESPN, qui devrait expirer cette année. Bien que les détails de ce qui s’est passé récemment au sein de l’entreprise aient été minimes, de nombreux critiques appellent l’entreprise à examiner de près son bilan en matière de diversité.

Tanya Odom, consultant en équité et coach en leadership, dit que la chose la plus importante que Nichols a dite était qu’ESPN a un dossier de diversité « merdique » dont les employés sont depuis longtemps conscients de ce fait.

“Je pense qu’ESPN a tellement de couches de choses à déballer – certainement certaines des pièces des RH – mais juste la culture dans laquelle Nichols exprime ce que les autres sont, j’en suis sûr, c’est que c’est un jeu à somme nulle”, a déclaré Odom à le Grio. “Si en fait, quelqu’un va être récompensé, quelque chose va lui être enlevé.”

Odom a reconnu que bien que cette compétition entre des groupes sous-représentés puisse être la perception, le véritable objectif devrait être de donner aux personnes talentueuses les opportunités qu’elles méritent.

Tonya Cornileus, vice-président du développement, de l’inclusion et du bien-être chez ESPN, a déclaré que l’entreprise travaillait sur ses problèmes de diversité depuis le milieu des années 90 lorsqu’elle a lancé son premier conseil exécutif sur la diversité et qu’elle est restée engagée en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

“Nous voulons embaucher, nous voulons grandir, et nous voulons développer et retenir les meilleures personnes dans les rôles et cherchons vraiment à embaucher et à attribuer des missions au mérite”, a déclaré Cornileus à theGrio. Elle a repoussé la notion de « jeu à somme nulle » mentionnée par Odom et a déclaré que changer une entreprise de 40 ans qui a fait ses preuves depuis des décennies ne produira pas toujours des résultats immédiatement visibles, mais elle a maintenu que la base d’une véritable et un changement permanent a été fixé.

Selon le Hollywood Reporter, Jimmy Pitaro, le président d’ESPN, a écrit une note confirmant que Taylor avait en fait été choisie en fonction de son mérite et a déclaré que l’entreprise avait doublé ses initiatives de diversité et effectuait une « plongée en profondeur » et examinait les données des entretiens de sortie, etc., pour déterminer s’il y a d’autres modèles qui peuvent être modifiés.

Maria Taylor et James Pitaro regardent avant le match de championnat national des éliminatoires de football collégial entre les Ohio State Buckeyes et l’Alabama Crimson Tide au Hard Rock Stadium le 11 janvier 2021 à Miami Gardens, en Floride. (Photo de Kevin C. Cox/.)

“Je veux être clair sur une chose: Maria Taylor a été sélectionnée comme hôte du compte à rebours NBA l’année dernière parce qu’elle l’a mérité”, a déclaré Pitaro. “S’il vous plaît, sachez que notre engagement est que les affectations et les opportunités chez ESPN sont basées sur le mérite et toutes les préoccupations, remarques ou inférences suggérant le contraire ont été et continueront d’être traitées.”

Odom a également suggéré à ESPN de jeter un œil aux chiffres actuels sur les réseaux sociaux, qui indiquaient que les Noirs ne voulaient pas retourner au travail maintenant que les effets de la pandémie s’estompent.

Je pense souvent au rôle que joue le travail dans l’altération. au niveau cellulaire, les femmes noires ont sept ans de plus que leurs pairs blanches en raison de la traversée d’un traumatisme racial – indépendamment de la socio-économie. combien de ce traumatisme se produit au travail? cc: @MindaHarts – Kashia (@kashia) 25 juin 2021

Un tweet viral dit que seulement 3% des Noirs sont à l’aise pour se rendre au bureau. Odom pense que des entreprises comme ESPN devraient utiliser ces métriques et résoudre ces problèmes en interne par le biais de changements de politique et vraiment changer les problèmes fondamentaux et pas seulement changer la perception.

Cornelius dit qu’il existe plusieurs programmes en place pour résoudre ce même problème, comme le Rhoden Fellows Initiative Fund d’ESPN qui donne de l’argent aux étudiants HBCU intéressés par le journalisme sportif et un partenariat avec l’Alliance for Women in Media. Les programmes accompagnent la nouvelle génération et lui donnent les moyens de se sentir à l’aise au sein de l’entreprise. ESPN vante également un programme d’assistant de production d’entrée de gamme, NEXT, qui vient d’embaucher cette année une cohorte composée d’environ 89% de personnes de couleur.

Ce sont ces programmes de pipeline qui, selon Cornelius, peuvent aider ESPN dans la bonne direction. Selon elle, le taux de rotation de l’entreprise n’est pas élevé par rapport à d’autres sociétés de médias et le changement peut donc sembler lent. Mais l’embauche contribue à accélérer ce processus.

“Tous les postes ouverts ont des listes diverses et quand je dis des listes diverses, je veux dire qu’il y a au moins deux personnes de couleur et au moins deux femmes. Mais non seulement les ardoises sont diverses, les panels d’entretien sont divers. Et nous constatons d’énormes progrès grâce à cela », a-t-elle déclaré. Sur les 116 offres que l’entreprise a proposées au cours de la dernière année, 52% ont été acceptées par des personnes de couleur et 42% ont été acceptées par des femmes.

