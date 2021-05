ESPN limoge la légende de la NBA pour avoir comparu entouré de strip-teaseuses sur Internet

Le désordre monté par Paul Pierce aux États-Unis, il fait toujours la queue La légende de la NBA, considérée comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et idole de la Celtics de Boston, Il a joué dans une vidéo très controversée il y a quelques jours qui a été divulguée sur les réseaux sociaux. Plus précisément, il s’agissait d’un direct d’Instagram qui pouvait être enregistré par certains utilisateurs, puis devenu viral et se propager comme une traînée de poudre.

Les images montraient Paul Pierce, 43 ans, dans un état évident de intoxiqué et entouré de filles de compagnie ou de strip-teaseuses en tongs, avec très peu de vêtements, faisant des danses suggestives pendant qu’il buvait en regardant la caméra. Une vidéo qui a déclenché un véritable scandale aux États-Unis et qui a fini par provoquer le licenciement de Paul Pierce d’ESPN.

Travaille chez ESPN depuis 2017

La chaîne sportive américaine a expulsé l’ancien joueur de la NBA quelques jours après avoir lui-même publié cette vidéo en direct dans laquelle il a été vu avec plusieurs strip-teaseuses et ivre. Paul Pierce était l’un des analystes NBA de la chaîne, qui directement et sans assister à des demi-mesures a décidé de se passer des services de l’ancien attaquant des Celtics, qui n’a pas non plus respecté les mesures de sécurité en raison du coronavirus.

ESPN a ainsi sanctionné le comportement de Paul Pierce, qui travaillait sur la chaîne depuis sa retraite en 2017, collaboration sur les émissions ‘The Jump’ et ‘The Countdown’ régulièrement, étant l’un de leurs commentateurs réguliers. Cependant, l’ancien joueur des Celtics ne semble pas s’être trop soucié du tir ou de la vidéo et qu’il a d’autres projets en projet. «Des choses importantes arrivent, restez à l’écoute et assurez-vous de sourire», a-t-il commencé à écrire sur Twitter, ajoutant que «je ne peux pas perdre. Même quand je perds, je gagne. “