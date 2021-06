ESPN + offre une couverture Wimbledon comme vous ne l’avez jamais connue auparavant – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le tournoi de tennis le plus prestigieux au monde revient au All England Lawn Tennis & Croquet Club le lundi 28 juin 2021. Les championnats de Wimbledon sont de retour après avoir été annulés l’année dernière pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale et bon nombre de vos superstars du tennis préférées descendent à Londres pour participer au tournoi de cette année. Toute l’action de tennis que vous aimez en été sur les courts en gazon est à votre disposition, grâce à ESPN+.

ESPN+ donne accès à l’intégralité du tournoi, car vous pourrez profiter de tonnes de matchs sur tous les courts. Non seulement vous obtiendrez les matchs qui sont diffusés simultanément sur les réseaux ESPN, mais vous obtiendrez plus de matchs en direct chaque jour sur ESPN+. Il y a plus de 400 matchs au total dont vous pouvez profiter sur le service. De la couverture des tournois masculins, féminins et doubles, c’est le meilleur moyen d’obtenir plus de votre tournoi préféré. Les matchs qui sont sur ESPN + sont exclusifs au service, vous ne pourrez donc les regarder nulle part ailleurs. Vous pourrez également regarder des matchs à la demande et des matchs mémorables des années précédentes.

Novak Djokovic est le champion de retour chez les hommes et il détient également les titres de l’Open d’Australie et de l’Open de France. Le numéro un mondial est à la recherche de son 20e majeur en carrière et affrontera un groupe fougueux, comprenant le deuxième tête de série Daniil Medvedev et le huit fois champion de Wimbledon Roger Federer, qui a reçu une tête de série sept. L’actuel champion de l’US Open, Dominic Thiem, est la quatrième tête de série et le finaliste de l’Open de France Stefanos Tsitsipas est la troisième. Il convient de noter que le double champion Rafael Nadal ne participera pas au tournoi de cette année.

Chez les femmes, l’Australienne Ashleigh Barty, la joueuse numéro un au monde, est la tête de série numéro un et l’actuelle championne de Wimbledon, Simona Halep, détient la deuxième tête de série. La septuple championne Serena Williams détient la septième tête de série tandis qu’Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Sofia Kenin et Bianca Andreescu complètent les têtes de série trois à six. Barbora Krejcikova, l’actuelle championne de Roland-Garros, détient les 15 têtes de série après sa course miraculeuse à Paris au début du mois. L’actuelle championne de l’Open d’Australie et numéro deux mondiale, Naomi Osaka, ne participe pas au tournoi.

Vous pourrez regarder toutes les volées et les rallyes avec du contenu exclusif sur ESPN +. Avec un abonnement à ESPN+, vous découvrirez tout ce que Wimbledon a à offrir et bien plus encore. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN+ pour 5,99 $ par mois ou vous pouvez économiser plus de 15 % avec un forfait annuel à 59,99 $ par an. Regrouper ESPN + avec Disney + et Hulu ne vous coûtera que 13,99 $ par mois. Non seulement vous découvrirez la programmation originale des trois services, mais vous pourrez également les diffuser à tout moment, n’importe où, depuis votre tablette, votre ordinateur et votre téléviseur.

Pour les fanatiques de tennis et les fans occasionnels, Wimbledon signifie tellement pour tant de gens. Donc, si vous avez hâte de prendre votre petit-déjeuner avec Wimbledon chaque jour pendant le tournoi, assurez-vous d’avoir ESPN+ pour tirer le meilleur parti de votre expérience. Regardez l’histoire se faire à Londres.

