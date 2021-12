ESPN Plus propose-t-il un essai gratuit ?

Meilleure réponse: Non, ESPN+ ne propose pas d’essai gratuit. Auparavant, les clients pouvaient opter pour un essai gratuit limité, mais ESPN a supprimé cette option. Cependant, sans contrat à long terme, vous pouvez annuler cet abonnement mensuel abordable à tout moment.

Auparavant, il était assez courant pour les entreprises d’offrir un essai gratuit de leur service avant de collecter de l’argent, mais malheureusement, ce n’est pas le cas avec ESPN +. Comme beaucoup d’autres, ESPN a supprimé l’essai gratuit ESPN +, ce qui signifie que vous devez maintenant vous inscrire pendant un mois entier pour accéder au contenu. Donc, qu’il s’agisse d’un événement sportif que vous vouliez regarder ou d’un match à la carte sur lequel vous espérez économiser quelques dollars, pour accéder à la vaste bibliothèque de contenu qu’offre ESPN+, vous devrez créer un compte.

ESPN+ ne nécessite pas de connexion par câble, et il n’y a pas d’engagement à long terme ni besoin de payer pour une période prolongée à l’avance. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous aurez un accès instantané à des tonnes de jeux et de matchs sportifs en streaming en direct de presque partout dans le monde. Il fonctionne sur votre téléphone, tablette, PC et matériel de streaming de votre choix.

Que vous cherchiez à regarder un match de boxe, de football, de basket-ball, de hockey ou tout ce à quoi vous pouvez penser, ESPN+ est là pour vous. Malheureusement, comme mentionné précédemment, un essai gratuit ESPN+ n’est actuellement pas disponible. Cependant, le service ne coûte que 6,99 $ par mois et peut être annulé à tout moment.

Quelles options de forfait ESPN+ propose-t-il ?

Il n’y a qu’une seule option d’ESPN +, qui est de 6,99 $ par mois. Alternativement, vous pouvez le combiner avec Disney + et Hulu pour 13,99 $ par mois dans le cadre de The Disney Bundle, ou choisir la version sans publicité de Hulu pour 19,99 $ par mois. Cela vous donne accès à encore plus de contenu et tous les services partagent un seul identifiant, ce qui facilite la mémorisation des choses. Malheureusement, vous ne pouvez pas opter pour seulement deux des trois services à un prix encore plus bas.

Les deux options vous offrent la même expérience et le même contenu. Il s’agit simplement de savoir si vous voyez ou non la valeur dans l’offre groupée. Vous pouvez commencer avec les deux aujourd’hui et vous inscrire en quelques minutes.

Comment s’inscrire à ESPN+

Visiter le Site Internet ESPN+. Clique le S’inscrire maintenant bouton dans le coin supérieur droit.

Connectez-vous avec votre compte ESPN.com existant. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un ou utiliser les options d’authentification unique pour en faciliter l’utilisation.

Entrez votre Informations de paiement, y compris le numéro de carte et les informations de facturation, ou choisissez de créer un lien vers PayPal. Cliquez sur Achetez ESPN+.



Vérifiez vos informations pour vous assurer qu’il est correct et que vous avez sélectionné le bon plan pour vous. ESPN+ vous montrera combien vous serez facturé et quand il sera renouvelé. Vous verrez un Succès page si tout est fait correctement. Cliquez sur Commencer pour commencer à regarder ESPN+ dans le cadre de votre essai gratuit.

C’est ça! Vous êtes maintenant inscrit à un forfait mensuel ESPN+, que vous pouvez annuler à tout moment avant la facture du mois prochain. Une fois inscrit, vous voudrez commencer à regarder ESPN+ sur tous vos appareils.

Streaming exclusif sur ESPN+

ESPN + propose actuellement des milliers d’événements en direct exclusifs et d’émissions de studio originales, ainsi que plusieurs séries acclamées qui sont disponibles uniquement sur la plate-forme. Les abonnés ESPN + peuvent également acheter des événements UFC PPV et accéder à une vaste archive de contenu à la demande, y compris l’intégralité de la bibliothèque 30 For 30, certains films ESPN et des rediffusions de jeux, entre autres contenus. Voici une ventilation de certaines des émissions en streaming sur ESPN + en ce moment :

Baseball sur ESPN+

ESPN + comprend actuellement des centaines de matchs de saison régulière de baseball universitaire et de tournois de plus de 15 conférences, dont le Big 12, American, Sun Belt et C-USA. Les abonnés ESPN+ ont également accès à plus de 250 matchs des Little League World Series par an et à plus de 180 matchs de la MLB par saison via l’application.

Basket sur ESPN+

ESPN + offre une couverture de plus de 5 000 matchs de basket-ball masculin et féminin de la NCAA à partir de conférences, notamment :

ACC American Athletic Conference America East Atlantic 10 Atlantic Sun Big 12 Big South Big Sky Big West Horizon League The Ivy League Metro Atlantic Mid-American Missouri Valley Conference USA Ohio Valley Patriot League SEC Southern Southland Summit League Sun Belt WAC

Du foot sur ESPN+

En plus d’inclure 65 matchs de saison régulière de la Ligue canadienne de football (CFL) par an, les abonnés ESPN+ bénéficieront d’une couverture exclusive d’au moins un match de la NFL International Series à partir de la saison 2022-2023. Les amateurs de sport peuvent également accéder à plus de 500 matchs de football collégial par saison à partir de conférences, notamment :

ACC American Athletic Conference Big 12 Big South Big Sky The Ivy League Metro Atlantic Mid-American (MAC) Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) Missouri Valley Football Conference (MVFC) Conference USA Ohio Valley Patriot League Pioneer Football League SEC Southern Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) Southwestern Athletic Conference (SWAC) Southland Sun Belt Western Athletic Conference

Football sur ESPN+

N’ayez crainte, fans de foot ! ESPN+ est l’endroit où aller pour diffuser des milliers de matchs dans diverses ligues et tournois internationaux de football. Ceux-ci inclus:

Ligue professionnelle belge Bundesliga / Bundesliga 2 Éliminatoires de la Coupe du monde de la CAF Copa del Rey Eredivisie néerlandaise Ligue de football anglaise (Championnat EFL, Coupe Carabao, Ligue 1 et Ligue 2) FA Cup FA Community Shield FFA Cup Gulf Cup International Champions Cup LaLiga LaLiga 2 LigaMX MLS NCAA College Soccer Suédois Allsvenskan UEFA (Nations League+ Qualifications européennes) USL US Open Cup Women’s FA Cup Women’s FA Community Shield

Contenu original sur ESPN+

Au-delà de la couverture sportive traditionnelle, ESPN + permet aux abonnés d’accéder à des articles et à des analyses exclusifs sur les joueurs, les équipes et les ligues d’écrivains populaires d’ESPN.com tels que Bill Barnwell, Matthew Berry, Jay Bilas, Mike Clay et Heather Dinich.

Les abonnés peuvent également consulter une liste croissante de séries originales et d’émissions de studio diffusées exclusivement sur ESPN. Voici une liste de certaines des meilleures émissions originales en streaming actuellement :

Man In The Arena: Tom Brady Detail NFL Turning Point SoundFX Team Yearbooks NFL Films Presents Our Time: UCF Football Quest for the Stanley Cup SMU Football: The Hilltop Why Not Us: FAMU Football Peyton’s Places Eli’s Places Rowdy’s Places Abby’s Places Dana White’s Contender Series Claressa Shields America’s Caddy The Ultimate Fighter DC & RC ESPN FC Fuera de Juego Fútbol Américas In The Crease MLS Review SportsNation État de la boxe Stephen A’s World The Chael Sonnen Show avec Jorge Sedano The Fantasy Show avec Matthew Berry Le point UFC UFC intégré : Destiné

Programmation sportive supplémentaire sur ESPN+

En ce qui concerne la couverture des sports universitaires en dehors du football, les abonnés ESPN + peuvent se connecter à des milliers d’événements sportifs issus de plus de 20 conférences. Cette couverture couvre toute la gamme des sports masculins et féminins, y compris le baseball universitaire, le softball, le volleyball, le rugby, le football et la crosse.

Les abonnés ont également accès à la couverture en direct des tournois de golf Masters et PGA Championship. De plus, à partir de 2022, ESPN + sera le foyer exclusif de la couverture PGA Tour Live. Les autres sports que vous trouverez sur ESPN+ incluent l’UFC, la boxe, le hockey, le cricket et le tennis.

