ESPN Plus : qu’est-ce que c’est, ce qu’il comprend, son coût et comment l’obtenir

Dernière corde à l’arc d’ESPN, ESPN Plus est un service de streaming qui rassemble les décennies de couverture sportive de haut niveau du diffuseur. À partir de diffusions en direct exclusives de hockey, de baseball, de football, d’UFC et bien plus encore, ESPN Plus offre un moyen alternatif de consommer des sports de la télévision traditionnelle par câble et par satellite.

Offert en tant que service de streaming autonome à la couverture linéaire régulière d’ESPN, ESPN Plus propose des jeux en direct, un accès à ce qui était auparavant connu sous le nom de contenu ESPN Insider, ainsi que des vidéos exclusives à la demande.

Couplé au fait que vous pouvez également le regrouper avec d’autres services de streaming Disney Plus et Hulu, cela s’ajoute à une offre assez attrayante pour les abonnés au câble existants et les coupe-fils sportifs.

Continuez votre lecture pour en savoir plus sur ESPN Plus. Nous vous donnerons plus d’informations sur ce qui est inclus, combien cela coûte et où vous pouvez diffuser toutes vos actions sportives préférées sur ESPN Plus.

Qu’est-ce qu’ESPN Plus ?

ESPN Plus est un pack de services de streaming du pilier du sport ESPN. Le package rassemble des événements en direct, du contenu à la demande et une programmation originale que l’on ne trouve sur aucun autre réseau ESPN – et les met aux côtés du contenu gratuit du service mère d’ESPN.

Il est important de souligner que même s’il est distinct en termes de contenu de tout autre élément sur ESPN, il partage de nombreux attributs avec le contenu que vous avez l’habitude de regarder. À savoir, son contenu sportif hautement produit qui se concentre sur les plus grandes ligues, joueurs et équipes de la LNH, de la MLB, de la MLS, de la NFL et de la NBA. Abonnez-vous et vous naviguerez souvent entre les différentes ligues, en sélectionnant les équipes à suivre et en regardant les faits saillants de leur dernier match ou des prédictions sur ce qui leur arrivera ensuite.

Vous pouvez donc considérer ESPN Plus comme un service de streaming supplémentaire abordable qui vous offre des émissions supplémentaires, du contenu en coulisses et, surtout, un environnement sans publicité pour regarder le contenu que vous aimez déjà. Bien qu’ESPN Plus n’offre peut-être pas exactement le même contenu que vous aimez sur ESPN standard, il vous apporte beaucoup plus du même type de contenu.

Que propose ESPN Plus ?

Coûtant actuellement 5,99 $ par mois (ou 59,99 $ pour toute l’année), ESPN Plus vous permet de regarder tous les matchs de MLS hors marché, ainsi qu’un match de la LNH et de la MLB par jour au cours de leurs saisons régulières respectives. Vous pourrez également regarder des événements sportifs en direct comme le PGA Tour de golf, des matchs de boxe de haut niveau et une tonne de football international.

Mais peut-être que le plus grand coup qu’ESPN Plus a réussi jusqu’à présent est le droit de diffuser en direct tous les événements UFC aux États-Unis. Chaque Fight Night et événement PPV numéroté est désormais affiché sur ESPN Plus – bien que ce dernier nécessite des dépenses PPV, bien sûr.

En plus de tous les sports en direct proposés en streaming avec un abonnement, ESPN Plus ajoute également de la valeur à votre paiement mensuel avec de nombreuses programmations originales. Pour les fans de MMA qui ne sont là que pour l’UFC, il existe du contenu original, notamment la série Contender de Dana White, UFC Destined et Ariel & The Bad Guy, ainsi que des combats classiques, des rediffusions, et il y a aussi l’avantage de moins de publicités. Mais vous pouvez également voir toute une série de documentaires supplémentaires 30 pour 30 sur un plus large éventail de sports.

Cela dit, si vous n’êtes pas abonné au câble et que le seul service auquel vous achetez est ESPN Plus, vous manquerez une bonne partie de la programmation : pendant que nous étions occupés à regarder ce match du championnat anglais EFL, ESPN jouait Pardonnez l’interruption ; ESPN2 avait NFL Live et ESPN3 avait un certain nombre de matchs de boxe à venir.

Sans câble, vous ne pouvez vous connecter à aucun d’entre eux – et parce que les services sont si étroitement liés les uns aux autres, vous êtes constamment rappelé de tout le contenu que vous ne pouvez pas regarder.

Essai et coût ESPN Plus

L’un des principaux arguments de vente d’ESPN Plus est son prix incroyablement abordable. Voyant une augmentation des prix le 13 août 2021 de 5,99 $ par mois à 6,99 $ par mois, ESPN Plus parvient toujours à offrir un excellent rapport qualité-prix. Mieux encore, vous pouvez économiser 15 % lors de l’inscription à son forfait annuel, avec désormais une augmentation de 1 $ par an à 69,99 $ par an contre 59,99 $ par an.

Alors que nous avons dit adieu à l’essai gratuit ESPN Plus pour les nouveaux membres en 2020, un petit prix de 6,99 $ vous permet de vérifier le service et de voir si son catalogue de contenu est fait pour vous.

Comment obtenir ESPN Plus avec le Disney+ Bundle

Si vous ne pouvez pas vraiment justifier un autre abonnement en streaming – et un qui est uniquement pour le sport – alors il y a une autre option qui pourrait convenir.

ESPN est détenu conjointement par Disney, il existe donc un forfait qui vous permet d’obtenir ESPN Plus, Disney Plus et Hulu pour une somme mensuelle flexible de seulement 13,99 $ (après une augmentation de 1 $ le 26 mars 2021). Vous pouvez vous inscrire au forfait de grande valeur en en direction du site Web de Disney Plus ici.

Cela signifie qu’en plus de tout le contenu sportif proposé par ESPN Plus, vous aurez également accès à un coffre-fort d’animations Disney classiques, de films Pixar, de 31 saisons des Simpson et de documentaires de National Geographic ainsi que de l’intégralité de la bibliothèque de films Marvel et Star Wars. via Disney Plus ainsi que les meilleurs originaux de Hulu comme The Handmaid’s Tale et Little Fires Everywhere.

Si vous êtes abonné séparément, vous auriez un coût de 18,97 $ par mois, ou 24,97 $ si vous optiez pour Hulu sans publicité, ce qui fait des 13,99 $ de frais mensuels l’une des offres de streaming les plus avantageuses.

Comment regarder ESPN Plus ? Appareils et applications ESPN+

Tout bien considéré, ESPN Plus est assez facile à régler. C’est parce que ESPN Plus est construit à partir de l’omniprésence déjà robuste d’ESPN sur les PC, les tablettes et les smartphones. ESPN Plus est désormais également disponible sur les consoles Xbox One et PS4.

Plus précisément, vous pouvez vous connecter à ESPN Plus sur votre navigateur Web en vous rendant sur le site Web du service et en vous inscrivant au service.

Si vous êtes plutôt un observateur sportif mobile, téléchargez l’application ESPN à partir de l’App Store d’Apple ou de Google Play Store et inscrivez-vous au service là-bas. Ou, si vous aimez la sensation traditionnelle de vous asseoir sur le canapé pour regarder le match, ESPN Plus est disponible sur Apple TV, Chromecast et la plate-forme Amazon Fire TV – et maintenant sur la plate-forme Roku également.

Il n’y a pas de différence de prix entre les plates-formes, et un compte peut être transféré sur les autres plates-formes simplement en se connectant – ce qui est assez pratique. En parlant de pratique, étant donné que ESPN Plus est lié à votre compte ESPN existant, vous pouvez utiliser les mêmes informations de connexion.

Une dernière chose qui mérite d’être soulignée ici malgré sa nature très évidente, est que vous aurez besoin d’un accès à Internet pour regarder ESPN Plus – c’est-à-dire que même si vous décidez de couper le cordon, vous devrez toujours payer votre câblodistributeur ( ou FAI) pour accéder à Internet. Si vous lisez ce site Web en ce moment, c’est quelque chose que vous payez déjà – alors ne coupez pas complètement votre fournisseur de câble si vous décidez de couper l’ancien cordon de télévision par câble.

Puis-je regarder ESPN Plus en 4K et HD ?

Alors que les services sœurs Disney Plus et Hulu offrent beaucoup de contenu en ultra HD glorieuse, l’un des aspects les plus décevants d’ESPN Plus est sans doute que son contenu est actuellement verrouillé à un 720p quelque peu modeste.

Bien que cela signifie que ses flux d’événements en direct sont agréables et stables, le manque de 4K est un peu déconcertant, en particulier lorsqu’une grande partie du contenu à la demande d’ESPN Plus, y compris de nombreux documentaires 30 pour 30, est produit dans une résolution beaucoup plus élevée.

Comment annuler ESPN Plus ?

ESPN Plus est l’un des meilleurs services de streaming pour les phobes de l’engagement, en particulier pour les abonnements mensuels à court terme.

Comme un abonnement ne dure que 30 jours, il vous suffit de vous rappeler d’annuler avant qu’il ne se termine – dirigez-vous pour gérer l’abonnement sur le site Web ou l’application ESPN et confirmez votre annulation et vous pouvez ensuite quitter ESPN Plus sans difficulté.

Nous aimons vraiment la nature flexible de ce service, qui s’inspire de Netflix.

C’est une procédure similaire pour les abonnés annuels – si vous cherchez à vous retirer du service, n’oubliez pas d’annuler avant la fin de vos 12 mois.

