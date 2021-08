ESPN retire Rachel Nichols de la couverture de la NBA et annule le « Jump »

in

La superstar de la NBA célèbre son titre avec 50 pépites 0:53

New York (CNN Business) – L’animatrice de longue date de la NBA d’ESPN, Rachel Nichols, a été retirée de la couverture du sport et son émission en semaine “The Jump” a été annulée, a confirmé le réseau mercredi.

David Roberts, vice-président senior de la production d’ESPN, a déclaré dans une déclaration à CNN Business que les parties “se sont mutuellement convenues que cette approche de notre couverture de la NBA était dans le meilleur intérêt de toutes les personnes impliquées”.

“Rachel est une excellente reporter, animatrice et journaliste, et nous la remercions pour ses nombreuses contributions à notre contenu NBA”, a-t-il ajouté.

Sports Business Journal a été le premier à rapporter la nouvelle.

L’exploit sans précédent des frères Antetokounmpo en NBA 1:00

Les nouvelles concernant Nichols sont remarquables non seulement parce qu’elle est l’une des présentatrices NBA les plus connues du réseau, sinon dans l’ensemble du sport, mais aussi parce qu’elles surviennent un mois après que des commentaires de Nichols elle-même l’aient impliquée. , l’un de ses collègues et ESPN dans une polémique.

En juillet, le New York Times a publié un article accrocheur sur les commentaires de Nichols à propos d’une autre analyste de la NBA, Maria Taylor.

Le New York Times a rapporté un enregistrement divulgué d’une conversation privée de 2020 dans laquelle Nichols, qui est blanc, dit Taylor, qui est noir, avait été choisi pour diriger la couverture des finales NBA de l’année dernière par les efforts de diversité de l’entreprise.

Nichols s’est ensuite excusé à l’antenne, disant à quel point “je suis profondément, profondément désolé d’avoir déçu ceux que j’ai blessés, en particulier Maria Taylor”.

Taylor a depuis quitté ESPN après qu’une prolongation du contrat entre les deux parties n’ait pu être conclue, selon le réseau.

L’adieu de Rachel Nichols

Nichols, qui a encore plus d’un an sur son contrat, a pris un moment pour remercier son équipe “The Jump”.

“J’ai pu créer toute une émission et passer cinq ans à partager avec certaines de mes personnes préférées, à parler de l’une de mes choses préférées”, a tweeté Nichols. “Un merci durable à nos incroyables producteurs et à notre équipe – The Jump n’a jamais été conçu pour durer éternellement, mais c’était vraiment amusant”, a-t-il ajouté.

Nichols a terminé le tweet en disant: “Plus à venir …”.

La couverture NBA du réseau devrait être révisée, d’autant plus qu’ESPN a annoncé il y a deux semaines que Roberts dirigerait la production NBA du réseau.