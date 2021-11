ESPN suspend Adam Schefter pour la situation de Dalvin Cook?

L’initié d’ESPN NFL, Adam Schefter, s’est en quelque sorte entraîné dans une situation très désordonnée impliquant les Vikings du Minnesota, le porteur de ballon Dalvin Cook et son ex-petite amie.

Cuisinier et sergent. La 1re classe Gracelyn Trimble est au milieu d’une vilaine bataille juridique.

Chaque partie accuse l’autre de violence conjugale.

Les photographies et les messages texte qui en ont émergé sont profondément troublants.

D’une manière ou d’une autre, cependant, Schefter est devenu l’un des méchants de toute cette épreuve.

Mardi, il a rendu compte du litige en cours de cette façon :

Un incident s’est produit il y a plus d’un an, lorsqu’une femme sergent militaire américain a utilisé un ouvre-porte de garage volé pour entrer dans la maison de Cook et attaquer un invité de Cook’s and Cook, selon Hiller. « Le sergent militaire a frappé Cook directement dans ses yeux immédiatement après être entré illégalement », a déclaré Hiller. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 10 novembre 2021

Cela ne convenait pas à certaines personnes :

Hiller s’est donc adressé à la personne dont il savait qu’elle ne creuserait absolument rien si on lui présentait un scoop : Adam Schefter. pic.twitter.com/TBOUUVGtnF – robertklemko (@RobertKlemko) 10 novembre 2021

Parce que soit Dalvin Cook dit la vérité, OU Cook et Hiller voulaient que cette histoire soit brouillée et ils voulaient que tous les suspects habituels s’alignent et courent avec leur version des événements. Et les suspects habituels obligés : pic.twitter.com/SYakEkFccL – robertklemko (@RobertKlemko) 10 novembre 2021

Comment ESPN est-il d’accord avec cela? Parce que Schefter n’est pas payé pour être journaliste. Il n’est pas redevable aux normes journalistiques, bien que la moitié des médias couvrant la NFL prennent sa parole comme un évangile. Professionnellement, il répond à leurs attentes. Mais moralement, il place la barre très bas. – robertklemko (@RobertKlemko) 10 novembre 2021

L’indignation ne s’est cependant pas limitée à Twitter. L’avocat de Trimble, Daniel Cragg, a fait une déclaration cinglante à USA Today.

« La faute professionnelle journalistique d’ESPN hier envoie un message douloureusement clair à des milliards de filles et de femmes à travers le monde qu’elles devraient avoir peur de se manifester parce que les entreprises médiatiques comme ESPN sont plus intéressées à protéger les célébrités puissantes qui leur font gagner de l’argent, plutôt que de s’engager dans des actions honnêtes. des reportages et un journalisme compétent », a déclaré Cragg.

Beaucoup se demandent maintenant si le leader mondial du sport interviendra et suspendra Schefter pour son reportage sur cette affaire.

Cela étant dit, il convient de rappeler que les gens ont réclamé la tête de Schefter dans un passé pas si lointain. Cela n’a pas fonctionné à l’époque, et il est peu probable que cela fonctionne maintenant.

ESPN a refusé de licencier du personnel pour beaucoup plus de controverses publiques, il est donc difficile de les voir s’en prendre à Schefter pour cela.

