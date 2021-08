ESPN va retirer Rachel Nichols des ondes et annuler The Jump après des remarques

in

La couverture NBA d’ESPN a été entachée de controverse au cours des séries éliminatoires passées lorsque le New York Times a publié un article détaillant les remarques enregistrées par la journaliste de longue date Rachel Nichols à propos de sa collègue de l’époque, Maria Taylor.

Les retombées de cette histoire ont conduit Malika Andrews à remplacer Nichols en tant que journaliste lors de la finale de la NBA. Taylor signerait un contrat avec NBC Sports. Et maintenant, le temps de Nichols à ESPN est essentiellement terminé.

Selon un rapport du Sports Business Journal, ESPN retire Nichols des ondes et annule son émission de jour de la NBA, The Jump. Alors que Nichols a encore au moins un an sur son contrat, le réseau laissera ce contrat expirer sans présenter Nichols dans aucune programmation future.

Le vice-président principal / Production d’ESPN, David Roberts, a déclaré à SBJ ces plans :

«Nous avons mutuellement convenu que cette approche concernant notre couverture NBA était la meilleure pour toutes les personnes concernées. Rachel est une excellente reporter, animatrice et journaliste, et nous la remercions pour ses nombreuses contributions à notre contenu NBA. »

Dans les commentaires de Nichols, qui ont été enregistrés lors de la bulle d’Orlando en 2020, elle a déclaré à propos de Taylor :

«Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball. Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y. Trouvez-le simplement ailleurs. Vous n’allez pas le trouver chez moi ou m’emporter mon truc.

L’indignation suscitée par ces commentaires avait germé en interne chez ESPN et a finalement conduit à cette décision finale mercredi.

ESPN a lancé The Jump en 2016, qui comportait des tables rondes composées de joueurs actuels et anciens de la NBA (et a également vu le licenciement de Paul Pierce de l’émission). Nichols en était à son deuxième passage avec ESPN, rejoignant le réseau en 2016 après avoir travaillé avec ESPN de 2004 à 2013.