ESPNcricinfo profite du retour du sport en direct ; prévoit d’afficher une augmentation de 20 à 25 % des revenus publicitaires au cours de l’exercice 21

Malgré les défis posés par la pandémie en cours, le sport en tant que genre de télévision a enregistré une augmentation du nombre de téléspectateurs grâce à une série d’événements en direct, notamment la Premier League indienne (IPL), les Jeux olympiques de Tokyo, les Jeux paralympiques de Tokyo, IPL phase 2, Coupe du monde T20 et maintenant Inde vs Nouvelle-Zélande T20. Le site d’informations sportives ESPNcricinfo semble lui aussi avoir pu en tirer profit. « Ce fut une bonne année pour nous car il y a eu beaucoup d’événements sportifs. À partir des Jeux olympiques de Tokyo, il y a eu une série d’événements sportifs qui ont augmenté notre base d’audience et notre nombre de téléspectateurs. Nous avons constaté une augmentation de 30 à 35% de la base d’utilisateurs lors de ces événements et nous constatons également une forte traction en termes d’engagement du public et de temps passé », a déclaré Gaurav Thakur, directeur du marketing et du développement commercial, ESPNcricinfo, à BrandWagon Online.

La plate-forme affirme avoir enregistré plus de 100 millions d’utilisateurs actifs lors de l’IPL et environ 75 millions d’utilisateurs actifs lors de la Coupe du monde T20. De même, la plateforme affirme avoir connu une augmentation du temps passé à 24 minutes sur la plateforme. Selon Thakur, l’augmentation du temps passé est due à la programmation supplémentaire dans laquelle la plate-forme a investi. «Récemment, nous nous sommes demandé comment créer plus de contenu autour de la couverture du jeu. Par conséquent, cette année, nous avons déployé un tas de contenu vidéo sur la plate-forme qui est généralement une analyse d’avant-match, de mi-match et d’après-match avec les experts. Par exemple, lors de la Coupe du monde T20, nous avons travaillé avec Tom Moody, Mahela Jayawardene, Gautam Gambhir, Steve Harmison, Deep Dasgupta, Ajit Agarkar, entre autres pour créer un contenu qui fournit des informations plus approfondies pour notre contenu vidéo », a-t-il expliqué.

L’augmentation de l’audience a également attiré l’attention des annonceurs. La société, qui suit le calendrier financier d’octobre à septembre, affirme avoir dépassé les niveaux de revenus publicitaires de l’exercice 19 et a vu ses revenus publicitaires augmenter de près de 20 à 25 % au cours de l’exercice 21. C’est principalement parce que le cricket avait repris après plusieurs mois et que la plupart des annonceurs voulaient profiter de ce moment pour augmenter la visibilité de leur marque. « Nous avons eu une énorme demande pendant la phase 1 de l’IPL qui s’est poursuivie jusqu’à la phase 2. Fait intéressant, les événements sportifs ont coïncidé avec la période des fêtes, donc pour la plupart des annonceurs, cela s’est avéré être le bon moment pour développer leur marque », a déclaré Thakur. ajoutant que si FY20 était mauvais pour la plate-forme puisque la majeure partie de l’année était la saison de soudure, FY21 a commencé avec une courbe ascendante à l’arrière de l’IPL 13 en cours à l’époque.

Afin de tirer parti de la marée montante des annonceurs, ESPNcricinfo a également déployé de nouvelles initiatives en termes de solutions de marque pour les annonceurs. Par exemple, la plateforme avait créé une campagne pour Dream11, racontant des histoires de joueurs de cricket avec la philosophie dream big. Pour Thakur, l’accent a été mis sur l’utilisation du cricket pour les fans de cricket aisés sur la plate-forme tout en étant capable de créer quelque chose de valeur pour les annonceurs. « Notre objectif est de diffuser un bon message de marque auprès de nos téléspectateurs plutôt que d’augmenter simplement les impressions publicitaires », a-t-il ajouté.

Filiale de Walt Disney Company, ESPNcricinfo a déployé son service Hindi en avril lors de la première phase de l’IPL 14 dans le but d’augmenter sa base d’utilisateurs. À l’avenir, la plateforme prévoit de déployer du contenu dans les langues régionales pour mieux répondre à son public. «Nous constatons une bonne traction sur notre service hindi bien qu’il s’agisse d’un stade précoce pour nous. Notre objectif est de nous assurer que partout où il y a un fan de cricket, il est sur notre plate-forme numérique », a déclaré Thakur.

