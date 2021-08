Espoir concernant les accords de Tammy Abraham et Axel Tuanzebe

in

Selon Mike McGrath du Telegraph, Aston Villa espère conclure des accords avec l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham et le défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe. La nouvelle représente de nouvelles affaires dans un été de renforts de transfert à Aston Villa. Ils ont déjà signé Ashley Young, Emi Buendia et Leon Bailey pour les placer parmi ceux qui ont les fenêtres de transfert les plus chargées.

La saison dernière, l’équipe de Dean Smiths a flirté avec les places européennes avant de finalement affronter la déception de l’échec. Après le recrutement de cet été, cependant, Villa sera dans une meilleure position que jamais pour envoyer des ondes de choc dans l’ensemble du football anglais, avec ou sans Jack Grealish, lié à Manchester City.

Nouvelles sur le transfert d’Aston Villa

Un mouvement qu’Abraham et Tuanzebe ont fait avant

La nouvelle que Tammy Abraham et Axel Tuanzebe pourraient terminer leur déménagement à Aston Villa dans cette fenêtre de transfert n’est pas surprenante. Si vous vous souvenez de la saison 18/19, le duo a tous deux eu des périodes de prêt réussies à Villa Park avant de retourner dans leurs clubs parents où ils ont depuis connu des fortunes contrastées.

Tammy Abraham, avant l’arrivée de Thomas Tuchel, était bien l’un des, sinon le principal, à appeler en première ligne. Sous Frank Lampard, comme de nombreux diplômés de l’académie, il a prospéré lorsqu’il a eu l’occasion, marquant 18 buts en 47 apparitions tout au long de la saison 19/20.

Depuis l’arrivée de Tuchel, son temps de jeu a toutefois chuté. En fait, la saison dernière, il n’a fait que 32 apparitions, avec seulement deux départs lors des 12 derniers matchs de la campagne de Premier League. Lors de ces apparitions, il a réussi à marquer le même nombre de buts que Timo Werner, ce qui a suscité plusieurs questions concernant son manque de minutes.

Quant à Tuanzebe, une combinaison de blessures au mauvais moment et de qualité devant lui dans l’ordre hiérarchique l’a tenu à l’écart de Manchester United au cours des deux dernières saisons. Le transfert de prêt à Aston Villa a déjà fait des merveilles pour lui. Et, maintenant, il a encore besoin de ce coup de pouce.

Le défenseur, bien qu’il soit potentiellement en concurrence avec Tyrone Mings et Ezri Konsa, espère faire le pas avant de se voir accorder ces minutes très importantes sur le terrain.

Photo principale

Intégrer à partir de .