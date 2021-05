Espoir de câlins: le “ contact intime ” devrait être rétabli d’ici le 17 mai

T

Le gouvernement souhaite que le «contact intime» entre la famille et les amis soit «rétabli», car il est prévu de procéder à un nouvel assouplissement des restrictions en Angleterre cette semaine.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré que le Premier ministre confirmerait lundi l’assouplissement des règles pour la prochaine étape de la feuille de route en dehors du verrouillage, qui doit entrer en vigueur le 17 mai.

Il verra la plupart des règles de contact social à l’extérieur levées, bien que les rassemblements de plus de 30 personnes resteront illégaux.

À l’intérieur, la règle de six ou deux ménages s’appliquera, avec l’hospitalité intérieure, les lieux de divertissement tels que les cinémas et les aires de jeux douces, le reste du secteur de l’hébergement et les cours de sport et d’exercice pour adultes en salle devraient rouvrir.

Graphiques SANTÉ Coronavirus / PA

S’exprimant lors de l’émission Andrew Marr de la BBC dimanche, M. Gove a déclaré: «Tout va bien, le Premier ministre confirmera demain qu’il y aura un assouplissement, nous avons déjà indiqué un assouplissement proportionné sur les voyages internationaux, très limité à ce stade car nous doivent être en sécurité.

«De la même manière, alors que nous entrons dans la troisième étape de notre feuille de route, nous verrons des personnes capables de se rencontrer à l’intérieur.

«Et sans préjudice d’un examen plus large de la distanciation sociale, il est également vrai que le contact amical, le contact intime, entre amis et famille est quelque chose que nous voulons voir restauré.

M. Gove a déclaré que le gouvernement examinait si les élèves devraient continuer à porter des masques dans les écoles à partir du 17 mai.

Les ministres ont été confrontés à des appels de dirigeants syndicaux pour que les masques faciaux restent dans les écoles secondaires et les collèges, après avoir décrit les plans de les supprimer comme «imprudents» à un moment où les infections à Covid-19 restent dans les salles de classe et que tout le monde n’a pas reçu de vaccin.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, avait précédemment déclaré que le gouvernement prévoyait de lever l’exigence du masque facial dans les écoles secondaires à partir du 17 mai.

Lorsqu’on lui a demandé si le port du masque dans les écoles allait cesser, M. Gove a déclaré: «Ce que nous voulons faire tout au long, c’est équilibrer la santé publique en veillant à ce que nous puissions revenir à la normale le plus rapidement possible.»

“Je n’anticiperai pas ce jugement, nous en verrons plus bientôt.”

Pendant ce temps, le chef du groupe de vaccination de l’Université d’Oxford a déclaré qu’il pensait que le moment était venu d’assouplir de nouvelles restrictions en Angleterre.

Signe de coronavirus / PA Wire

Le professeur Andrew Pollard a déclaré que le pays avait connu le «succès extraordinaire» du programme de vaccination et du verrouillage «prolongé».

“Je pense qu’il est temps de commencer, sur la base de la modélisation très soigneuse qui a été faite, d’assouplir certaines de ces restrictions”, a-t-il déclaré à Andrew Marr Show de la BBC.

«Cela signifie que nous sommes dans une position très chanceuse ici au Royaume-Uni.»

Vendredi, le gouvernement a annoncé son intention d’autoriser les voyages internationaux à partir du 17 mai après des mois d’interdiction de la plupart des voyages à l’étranger.

Il a été critiqué par les chefs de file de l’industrie qui ont qualifié l’approche «prudente» de débloquer les voyages à l’étranger de «décevante», après que seulement 12 pays ont été ajoutés à la liste verte sans quarantaine.

Le gouvernement a déclaré que cinq autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 samedi, portant le total du Royaume-Uni à 127 603, avec 2047 autres cas confirmés en laboratoire.