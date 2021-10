Espoir de clôturer la vente de la participation de BPCL et l’introduction en bourse de LIC d’ici mars: le secrétaire du DIPAM, Tuhin Kanta Pandey

L’offre publique initiale (IPO) de LIC, qui sera la plus importante introduction en bourse jamais réalisée en Inde, est attendue en mars 2022.

Après avoir achevé le processus de privatisation d’Air India, le gouvernement se concentre maintenant sur l’achèvement du processus de vente de BPCL. Il prévoit également d’avancer rapidement sur la liste de Life Insurance Corporation (LIC). Dans une interview avec FE, le secrétaire du département des investissements et de la gestion des actifs publics (DIPAM), Tuhin Kanta Pandey, a déclaré qu’il espérait que ces deux transactions importantes se matérialisaient d’ici le 31 mars 2022.

Il a déclaré que des plans étaient en cours pour lancer des appels d’offres financiers pour BPCL d’ici décembre et le dépôt du projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) pour LIC auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) au cours de la période décembre-janvier. « Nous examinerons bientôt l’état d’avancement de la diligence raisonnable pour BPCL… Nous essayons la transaction au cours de cet exercice », a déclaré Pandey.

Sur l’objectif de désinvestissement de 1,75 crore de Rs lakh pour l’exercice 22, le Centre a budgété 75 000 crore de Rs provenant de la privatisation de certaines CPSE telles que BPCL et des ventes de participations minoritaires dans des CPSE et un autre crore de 1 lakh de Rs provenant du désinvestissement de la participation du gouvernement dans « le secteur financier du secteur public institutions » (lire LIC) et les banques. Ainsi, la privatisation de BPCL et l’introduction en bourse de LIC sont cruciales si le gouvernement doit se rapprocher de l’objectif de désinvestissement de l’exercice 22.

En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas, ont manifesté leur intérêt pour le rachat de BPCL. La valeur marchande de la participation de 52,98 % du Centre dans BPCL valait un peu plus de Rs 52 200 crore aux prix actuels du marché (11 octobre 2021).

L’offre publique initiale (IPO) de LIC, qui sera la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde, est attendue en mars 2022. L’introduction en bourse pourrait inclure le déchargement de jusqu’à 10 % de la participation du gouvernement et de nouvelles émissions d’actions par l’assureur pour les plans d’expansion des activités. Alors que l’évaluation de l’assureur sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8-11,5 crore lakh, ce qui signifie qu’une vente de 10 % de participation pourrait rapporter au gouvernement environ Rs 80 000 à 1 000 000 crore.

« La taille de l’introduction en bourse sera décidée une fois l’exercice d’évaluation terminé. La transition comptable est également en cours (redressement des livres comptables conformément à la loi sur les sociétés). Le DRHP sera déposé une fois que les livres de comptes jusqu’en septembre seront prêts… d’ici décembre-janvier », a déclaré Pandey.

Sur Air India, Pandey a déclaré que la dette et le passif d’environ Rs 67 000 crore sont hébergés par la société publique Air India Asset Holding (AIAHL). Il s’agit notamment de passifs courants de 15 834 crores de roupies, principalement dus aux détaillants de carburant appartenant à l’État. Air India avait une dette et un passif d’environ Rs 1 lakh crore, dont le gouvernement récupérerait environ Rs 33 000 crore (18 000 Rs crore de Tatas et 14 718 Rs crore de la monétisation des actifs non essentiels de l’IA qui ont été hébergés dans AIAHL) . À partir des actifs non essentiels, le gouvernement commencerait bientôt la vente stratégique d’Air India Air Transport Services (AIATS), qui fournit des services d’assistance au sol dans les aéroports indiens, a déclaré Pandey.

« AIAHL émettra des obligations pour effacer certaines des dettes immédiates telles que les factures de carburant impayées », a déclaré Pandey, ajoutant que le montant exact et d’autres détails seraient déterminés dans deux mois. « Dans certains cas, les garanties gouvernementales peuvent également être renouvelées en faveur des prêteurs et AIHL peut continuer à rembourser les prêts conformément au calendrier de remboursement », a-t-il déclaré.

Comme on le sait, la semaine dernière, le groupe Tata a remporté l’offre pour AI par le biais d’un véhicule à usage spécial, Talace Pvt Ltd. Tatas devra conserver tous les employés d’Air India pendant un an à compter de la clôture de la transaction et pourrait offrir VRS dans le deuxième année. AI compte plus de 12 000 employés – dont les deux tiers sont permanents et le reste, embauché sur une base contractuelle; Air India Express emploie plus de 1 400 personnes. Au cours des cinq prochaines années, environ 5 000 employés permanents prendront leur retraite. « Nous avons dit que le VRS sera conforme au paquet le plus élevé adhérant aux directives du département des entreprises publiques », a déclaré Pandey.