Espoir de parvenir à un consensus sur la détérioration de la situation humanitaire en Afghanistan lors d’une réunion clé de l’OCI : Pakistan FM

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a déclaré samedi que la détérioration de la situation en Afghanistan attirait enfin l’attention du monde entier et qu’il espérait parvenir à un consensus pour résoudre la crise humanitaire dans le pays voisin lors de la réunion clé des ministres des Affaires étrangères de l’OCI.

La 17e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) doit se tenir dimanche pour discuter de la situation en Afghanistan.

Qureshi, tout en s’adressant aux médias, a déclaré que la question de l’Afghanistan attirait enfin l’attention mondiale en raison de la crise humanitaire imminente et de l’effondrement économique, comme l’a souligné à plusieurs reprises le Pakistan.

« Il semblait y avoir une prise de conscience évolutive de l’urgence de s’attaquer à la détérioration de la situation en Afghanistan », a-t-il déclaré.

« Je suis convaincu que le Pakistan, ainsi que les ministres des Affaires étrangères d’autres pays musulmans, feront un pas en avant dans la construction de ce consensus », a déclaré Qureshi.

Il a déclaré qu’environ 11 commandants de l’OTAN, qui avaient servi en Afghanistan, avaient signalé la crise dans le pays, tout comme les ambassadeurs, qui avaient servi à Kaboul.

« C’est leur (commandant et ambassadeurs) d’avis que l’administration Biden devrait revoir sa politique de protection de l’humanité et des millions d’Afghans dans lesquels les États-Unis et l’Occident ont tant investi, pour leur renforcement des capacités, leur formation et pour consolider leur économie, » il a dit.

Qureshi a également montré une copie d’une lettre de 37 membres du Congrès américain au secrétaire d’État Antony Blinken, disant « qu’il est de notre responsabilité, de notre obligation morale d’éviter une crise humanitaire » en Afghanistan.

« Je crois que cette nouvelle pensée est le but de cette session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères. C’était notre souhait d’attirer l’attention du monde sur l’Afghanistan et je peux voir les progrès », a-t-il déclaré.

L’économie afghane est confrontée à une crise majeure après que les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul à la mi-août au milieu d’un retrait chaotique des troupes américaines et de l’OTAN du pays déchiré par la guerre.

À la suite de l’accession au pouvoir des islamistes purs et durs en Afghanistan, la communauté internationale a gelé des milliards de dollars d’actifs à l’étranger et a cessé tout financement en faveur du pays.

Parlant de la rencontre, Qureshi a déclaré qu’environ 437 délégués s’étaient inscrits pour le sommet.

Appelant à des mesures immédiates pour éviter une situation de crise, il a déclaré que l’Afghanistan pourrait faire face à une autre crise, et pas seulement ses voisins mais l’Europe peuvent être touchés en raison de l’afflux de migrants économiques.

Qureshi a déclaré qu’en dehors de la réunion principale, plusieurs réunions des dirigeants en visite avec le Premier ministre Imran Khan étaient également prévues.

Il a déclaré qu’une réunion de hauts fonctionnaires se tenait aujourd’hui pour discuter de l’ordre du jour et du plan de travail de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères.

Le ministre afghan des Affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaqi, est arrivé à Islamabad pour participer à la réunion avec les ministres des Affaires étrangères de Bosnie, de Malaisie, d’Indonésie et du Kazakhstan.

Le Représentant spécial de l’Allemagne pour l’Afghanistan, l’Ambassadeur Jasper Wieck, et le Secrétaire général de l’OCI Hissein Brahim Taha sont également arrivés.

La réunion clé a été proposée par l’Arabie saoudite et le Pakistan a offert de l’accueillir. Outre l’OCI, l’ONU, les institutions financières internationales et les non-membres de l’OCI, y compris les pays du P-5, l’Union européenne et des pays comme le Japon et l’Allemagne ont été invités.

