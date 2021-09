Espoir du PSG s’engagera dans un nouveau contrat

Le Paris Saint-Germain espère que Kylian Mbappe signera un nouveau contrat avec le club, malgré son intérêt à rejoindre le Real Madrid, selon Adam Crafton de .. Le PSG a bien sûr refusé des frais de 200 millions d’euros pour Mbappe dans la fenêtre de transfert d’été. Son contrat expire à la fin de la saison, le PSG risque donc de le perdre sur un coup franc.

C’était un été fou de transferts; tandis que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont brisé la partie football d’Internet avec leurs mouvements, les talents de la prochaine génération de Kylian Mbappe et Erling Haaland sont restés sur place.

Tout aurait pu être si différent si le PSG avait accepté l’offre record de 200 millions d’euros du Real Madrid pour Mbappe. Florentino Perez était déterminé à faire de Mbappe le prochain Galactico, mais le PSG n’était pas prêt à le laisser partir.

Le contrat de Mbappe expire à la fin de la saison prochaine, et donc, à partir de janvier 2022, Mbappe aura la liberté de discuter, et potentiellement de signer, un contrat avec Madrid à partir de la saison prochaine. Cependant, il semble maintenant que le PSG espère convaincre Mbappe de signer un nouveau contrat.

Dans le rapport de Crafton, il affirme qu’il y a un facteur qui pourrait aider à convaincre Mbappe de rester : Lionel Messi. Alors que le transfert de blockbuster ne semble toujours pas bien parmi de nombreux fans de football, il a ouvert la porte à potentiellement la plus grande combinaison offensive de tous les temps.

Messi, Mbappe et Neymar s’associent est appétissant, et le PSG espère que cela pourra s’avérer suffisant pour convaincre Mbappe de rester. Le PSG pense clairement que le trio peut marquer l’histoire, et au final, pourquoi ne voudriez-vous pas jouer aux côtés de Messi le plus longtemps possible ?

C’est un gros risque, cependant, car Mbappe n’a pas gardé secret son désir de jouer pour le Real Madrid. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a pratiquement confirmé son désir de partir cet été. Il semble inévitable que Mbappe déménage un jour à Madrid. Cependant, le PSG garde toujours espoir que ce ne sera pas l’été prochain.

