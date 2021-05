Espoir pour les échanges de crypto-monnaie sud-coréens, la banque intéressée par le renouvellement de contrat

Compartir

Source: Adobe / antoniotruzzi

Il peut y avoir enfin une lueur d’espoir pour les échanges de crypto-monnaie sud-coréens craignant pour leur avenir, avec la néobanque K-Bank prêt à renouveler votre contrat avec la plateforme de trading leader du marché Upbit , quelques jours seulement après la démolition de trois grandes banques commerciales. la perspective de faire des affaires avec les échanges.

Les plateformes de trading ont été craintes pour leur avenir après la réglementation historique de la crypto-monnaie adoptée en mars de cette année. La nouvelle loi précise qu’à compter du 24 septembre de cette année, tous les échanges cryptographiques du pays doivent se conformer aux protocoles bancaires authentifiés avec le vrai nom et le numéro de sécurité sociale sur une base contractuelle de six mois.

Le gouvernement a déclaré aux banques qu’elles étaient libres de mener leurs propres tests d’évaluation des risques sur les bourses, donnant au secteur bancaire un pouvoir de vie ou de mort sur le secteur de la cryptographie du pays. Les dirigeants des grandes banques se sont réunis ce mois-ci pour établir une liste d’environ 90 points de critères que les bourses devront respecter pour prouver qu’elles sont dignes de confiance.

Cependant, il semble que même cela ne suffisait pas pour beaucoup. Plus tôt ce mois-ci, Woori , Kookmin Oui KEB Hana Ils ont déclaré que gérer les échanges cryptographiques serait plus gênant que cela ne valait la peine.

Mais, peut-être révélateur, il n’y avait aucune nouvelle de Nonghyup , qui fournit actuellement des services de noms réels pour deux échanges. Shinhan , traditionnellement la plus crypto des «cinq grandes» banques commerciales, a également refusé de commenter. Et K-Bank, dont le partenariat avec Upbit s’est avéré presque trop fructueux pour son propre bien, a également refusé de commenter.

Y en un nuevo informe de la agencia de noticias YTN, se citó a K-Bank diciendo que las perspectivas de renovar el contrato existente entre él y Upbit han “crecido rápidamente recientemente”, afirmando que la apertura de cuentas en línea ha ayudado a impulsar son affaire.

Mira Kim, une consultante en blockchain de Corée du Sud, a déclaré à Cryptonews.com:

«D’après ce que j’ai entendu, il y a maintenant une attitude positive prudente parmi certains des« quatre grands »échanges. [Upbit, así como [B] Bithumb [/ B], Coinone Oui Korbit ]. Personne ne veut rien dire parce qu’ils ne veulent pas le maudire, mais j’ai le sentiment qu’au moins les «quatre grands» renouvelleront leurs contrats bancaires existants ou trouveront des partenaires alternatifs avant septembre. “

Banque BNK Busan Il a également précédemment exprimé son désir d’entrer dans l’arène.

Et dans le développement ultérieur, a rapporté EDaily, le récent succès de K-Bank, en grande partie dû à Crypto Fever 2.0 et à l’ouverture de nouveaux comptes sur Upbit, l’a propulsé à un niveau où il pourrait devenir la plus grande néobanque du pays, dépassant sa plus grande rival. les Kakao Kakao -opéré Banque.

