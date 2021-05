ESPOIR POUR LES TRANSPORTEURS LONGS COVIDES ⋆ .

Merci beaucoup pour toutes les aimables pensées et paroles de tant de personnes en réponse à mon dernier journal – cela m’a vraiment aidé. J’ai lu chacun d’eux mais je n’avais plus rien à répondre. J’ai travaillé pendant 60 heures par semaine, ce qui a occupé mon esprit et me suis concentré sur ce qui me tient tant à cœur: les soins infirmiers. Je suis résilient.

Cet article de journal est né du fait qu’il y avait tellement d’histoires personnelles de longs transporteurs COVID. Je crois que des recherches sont en cours sur les effets à long terme du COVID et sur la façon de les traiter. Nous sommes tellement occupés à soigner les malades, à compter nos morts et à essayer de faire vacciner les gens que les autres travaux en cours ne sont pas largement diffusés. Les effets à long terme du COVID n’affectent pas seulement ceux qui étaient très malades, nous les trouvons chez ceux qui étaient peu malades.

L’un des changements amorcés sous l’administration Obama a été la façon dont les dossiers des patients sont conservés – ils sont automatisés mais compartimentés pour la confidentialité des patients et, plus important encore, en un seul endroit, normalisés et transportables. En tant que votre infirmière autorisée, je peux consulter vos dossiers médicaux pertinents, mais pas vos informations personnelles, d’assurance ou de facturation. Chaque test avec les résultats, chaque médicament avec le dosage et les résultats, vos signes vitaux, chaque symptôme enregistré – sont là dans votre dossier médical et disponibles pour tous vos professionnels de la santé (actuels et futurs), ainsi que pour les chercheurs médicaux qualifiés sous un numéro de patient unique . Quiconque participe aux soins aux patients, médecins, IA, RT, techniciens de laboratoire, pharmaciens – saisit leurs données pertinentes. Si vous avez été à l’hôpital au cours des dernières années, vous avez peut-être remarqué que presque tout le monde a un scanner portatif, chaque IV, chaque prélèvement d’échantillons, chaque médicament, même le bracelet d’identification du poignet du patient a un code-barres, nous numérisons à peu près tout et ces données détaillées sont compilées dans les dossiers de chaque patient. Pourquoi est-ce important? Ces informations, ces données, peuvent être extraites et envoyées aux chercheurs sans compromettre la vie privée des patients. Ces données anecdotiques sont la première étape pour identifier les problèmes courants – trouver la cause et, espérons-le, un traitement. Je sais que cela se produit dans mon hôpital et dans les hôpitaux de tout l’Oregon. Probablement dans les hôpitaux de tous les États qui ont pris l’expansion de Medicaid dans le cadre de l’ACA, car cette automatisation obligatoire des enregistrements faisait partie du package. Je comprends que de plus en plus de médecins utilisent des systèmes similaires. L’objectif est que chaque patient dispose d’un dossier complet et permanent de sa santé, de ses maladies et de son traitement qui peut les accompagner – du médecin au médecin et de l’hôpital à l’hôpital. Pouvez-vous même imaginer quel avantage cela représente pour le traitement des patients – pour la recherche sur les remèdes, les traitements – peut-être même pour repérer les futures épidémies de maladies avant qu’elles ne se transforment en pandémies. Cela peut sembler futuriste mais cela se produit maintenant. Si quelqu’un lisant ceci est plus haut dans la chaîne alimentaire, adorez savoir ce que vous faites. Pour ceux qui souffrent en ce moment, il y a de l’espoir. C’est mon point de vue depuis les tranchées.

