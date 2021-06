Espoirs, rêves et attentes de la WWDC

Cette semaine sur Happy Hour ., Benjamin et Zac explorent les nouvelles de cette semaine, notamment le retard des abonnements aux podcasts, le harcèlement des AirTags, les nouvelles politiques de travail à distance d’Apple pour les employés et la liste d’emplois ‘homeOS’. Ils sont ensuite excités pour la WWDC la semaine prochaine.

