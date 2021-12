Espot et Vall de Núria commencent la saison d’hiver

03/12/2021 à 12:11 CET

Sport.es

Les Gares d’Espot et Vall de Núria Ils ouvrent les portes face au Puente de la Purísima avec de bonnes conditions, grâce aux chutes de neige et aux basses températures ces jours-ci. Le reste des gares des Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), qui ont commencé la saison le week-end dernier, prévoient d’ouvrir avec le maximum d’installations face au pont.

Espot La saison a débuté hier jeudi avec une ouverture partielle et en vue des vacances. Grace à fortes chutes de neige le week-end dernier et lundi et neige produite pendant des semaines, la station ouvrira avec un domaine skiable de près de quatre kilomètres. Avec des épaisseurs de neige poudreuse jusqu’à 45 cm, face au Puente de la Purísima ouvrira toute la piste skiable, plus de la moitié des pistes et toutes les remontées mécaniques seront opérationnelles. De plus, les visiteurs pourront profiter des itinéraires de raquette et de ski de montagne, des services de restauration ainsi que des écoles de ski.

Cette saison 2021 – 2022, La station disposera de nouvelles machines pour la vente et le retrait des forfaits, une nouveauté qui représente une amélioration pour les utilisateurs et un accès plus confortable et plus rapide aux pistes. Ces machines sont situées dans la ville d’Espot et dans la zone billetterie de la gare.

Espot a commencé la saison hier, jeudi 2 décembre

| FGC

Vall de Núria a épaisseurs de neige jusqu’à 50 cm, plus de la moitié des kilomètres skiables ouverts et la plupart des installations actives

La saison commence demain samedi 4 décembre. Grace à fortes chutes de neige ces derniers jours, la station aura le week-end épaisseurs de neige jusqu’à 50 cm, plus de la moitié des kilomètres ouverts skiables et la plupart des installations actives. Les visiteurs peuvent profiter de la nature à Vall de Núria avec le circuits de raquette et de ski de montagne, le train à crémaillère et le téléphérique, les expositions, les services de restauration et pour les plus petits, le Parc Lúdic.

Le chemin de fer à crémaillère, que cette année son Le billet comprend le trajet en téléphérique de Coma del Clot, qui circulera quotidiennement.

Sous le projet « Billetterie 0 & rdquor;, Vall de Núria maintient L’achat en ligne obligatoire pour garantir la disponibilité des sièges pour les passagers du train à crémaillère. Les personnes qui achètent le billet pour le train à crémaillère peuvent embarquer directement avec le billet électronique « e-ticket & rdquor ;, disponible sur leur appareil mobile. La station présentera également le nouveau Belvédère des Sels Trampoli et proposera deux nouvelles expositions : 90 ans d’histoire. Le Rack de Núria ‘et’ Souvenirs de neige ‘.

Toutes les stations FGC Turisme, ouvertes pour le Puente de la Purísima

Face au pont Purísima, donc, toutes les stations de montagne FGC Turisme seront opérationnelles, chargé d’activités et prêt pour que les visiteurs profitent de la neige, du sport et de la nature. Port Ainé a été la première gare à ouvrir dans les Pyrénées de Lleida le vendredi 26 novembre et La Molina, Vallter et Boí Taüll l’ont fait le samedi 27 novembre.

Les six stations prévoient d’ouvrir le maximum de leurs installations face à ce pont grâce aux conditions météorologiques prévues pour ce week-end. La Molina aura la plupart des pistes ouvertes, Vallter le fera avec presque toutes les installations actives et avec des épaisseurs de neige de plus de 60 cm, Vall de Núria avec plus de la moitié de son domaine skiable, Port Ainé avec 64% de pistes ouvertes et Espot avec près de la moitié de son domaine skiable actif domaine. Quant à Boí Taüll, on s’attend à ce que plus d’installations soient ouvertes pour les vacances.