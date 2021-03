Essai Chauvin jour 1 [updated] ⋆ 10z viral

J’ai été aux prises avec un bug qui a sapé mon énergie et a raccourci ma journée d’hier. Ces notes sont donc abrégées.

Dimanche, je me suis plaint que le Star Tribune cherchait à contourner les problèmes de l’affaire dans l’intérêt de la présenter comme une pièce de théâtre sur la passion (raciale). Le Star Tribune n’est bien sûr pas seul à cet égard, mais est-il vraiment nécessaire ou éclairant à ce stade?

L’histoire de la première page du dimanche que j’ai citée a été écrite par les journalistes Reid Forgrave et Maya Rao. Lundi, cependant, le Star Tribune a publié l’examen par le journaliste Chao Xiong de la cause du décès dans la cause du décès de George Floyd au cœur des arguments du procès Chauvin.

Quand j’ai vu Chao hier matin, j’ai félicité Chao pour l’histoire. Il m’a dit qu’il avait du mal à trouver des gens qui lui en parleraient. Compte tenu de mes commentaires de dimanche, je tiens à le noter pour le compte rendu.

Les quinze jurés sélectionnés se sont présentés pour siéger sur l’affaire hier matin. Le juge Cahill a renvoyé le quinzième juré choisi avant de prêter serment aux quatorze po. Le quinzième était le troisième suppléant.

Dans mon aperçu du jury dimanche, j’ai supposé que les douze premiers jurés sont les habitués qui délibéreront sur le verdict s’ils parviennent à la fin et que les jurés treize et quatorze sont des suppléants. Je suppose que cela est vrai même si aucune annonce de ce type n’a été faite.

Jerry Blackwell est l’un des avocats contribuant gratuitement à la poursuite. Il a fait hier la déclaration liminaire au nom de l’État. J’ai intégré la vidéo ci-dessous.

Même si j’ai été surpris par son ton détaché, j’ai trouvé que Blackwell faisait un excellent travail. Je n’ai pas été surpris par son utilisation de la célèbre vidéo de spectateur que tout le monde a vue.

Une déclaration d’ouverture n’est pas un argument. Il doit se limiter à un résumé des éléments de preuve qui seront présentés dans l’affaire. Il doit fournir une feuille de route à l’affaire que l’avocat présentera au jury.

Le message sous-jacent de l’ouverture de Blackwell est que l’État a une tonne de preuves qu’il introduira pour prouver les accusations portées contre Derek Chauvin. Parmi les témoins qui témoigneront contre Chauvin figurent le chef de la police de Minneapolis et d’autres policiers de Minneapolis.

Le thème de son ouverture était implacable: 9:29. Neuf minutes et 29 secondes, c’est la durée pendant laquelle Chauvin avait le genou sur le cou de George Floyd.

Blackwell a enterré la question de l’intoxication médicamenteuse de Floyd au moment de l’incident jusqu’à la fin de ses remarques. Selon Blackwell, les années d’abus de drogue de Floyd l’avaient rendu tolérant aux niveaux trouvés dans son système après sa mort.

Blackwell a anticipé et sapé le témoignage du médecin légiste du comté de Hennepin, Andrew Baker. Il appellera un groupe d’experts pour y faire face, y compris un médecin qui a formé le Dr Baker en tant que médecin légiste.

L’ouverture de Blackwell a duré environ 55 minutes. Bien qu’il y ait eu des répétitions thématiques, les thèmes étaient efficaces et la substance était puissante.

L’avocat de la défense Eric Nelson a immédiatement suivi Blackwell. J’ai intégré la vidéo ci-dessous.

Quand Nelson s’est levé pour parler, j’ai voulu entendre ce qu’était son cas – ce qu’il prouverait au nom de Chauvin. Nelson a cependant commencé par invoquer le doute raisonnable. C’est un aveu de faiblesse. Je ne peux pas imaginer un point plus faible pour commencer.

Nelson n’a rien fait pour placer la vidéo dans le contexte plus large offert par les vidéos de caméras corporelles. Il n’a rien fait pour exploiter les trous dans l’ouverture de Blackwell. Ce ne sont peut-être pas des trous.

Nelson a discuté des preuves de l’intoxication et de la consommation de drogue de Floyd au moment de l’incident. L’accusation soutient que Chauvin a asphyxié Floyd. Nelson a évoqué le manque de preuves physiques sur l’autopsie à l’appui de l’asphyxie. L’État n’était pas satisfait du travail de Baker, a-t-il dit, alors ils ont engagé d’autres médecins pour cette affaire.

Nelson a terminé en 23 minutes environ. Dans l’ensemble, j’ai pensé que c’était une performance superficielle.

À la suite des déclarations liminaires, l’État a appelé trois témoins. Le premier était le répartiteur Jena Scurry. L’interrogatoire direct par le procureur général adjoint Matthew Frank était un ennui laborieux, mais elle était un bon témoin pour l’État. En regardant la scène se dérouler au 38e et à Chicago sur un moniteur vidéo dans son bureau, elle a pensé que «quelque chose n’allait pas». Elle a appelé les flics – le sergent MPR David Fleeker (je ne sais pas comment son nom est orthographié) sur les flics.

Ensuite, la spectatrice Alisha Oyler, qui travaillait le 25 mai à la station Speedway en face de Cup Foods. Bien qu’elle ait pris plusieurs vidéos, elle a déclaré ne pas se souvenir grand-chose des événements. Vous plaisantez j’espère? Elle a été un témoin terrible sauf dans la mesure où elle a donné à l’État la possibilité de rejouer la célèbre vidéo de spectateur en la juxtaposant à celle d’Oyler.

À ce stade, je suis parti pour une visite de soins d’urgence. J’ai regardé le témoignage de l’expert en arts martiaux David Williams II sur mon téléphone portable. Williams était un spectateur sur les lieux au moment de l’incident. Il peut être entendu sur la vidéo. Je ne savais pas que l’expérience des arts martiaux faisait de lui un expert sur la cause de la mort, mais il était d’avis sur «l’étouffement de sang» qu’il a observé Chauvin travailler sur Floyd. Il l’a regardé le tuer comme un poisson.

Le témoignage de Williams au-delà de ses observations à l’époque est à mon avis répréhensible, [UPDATE: but Judge Cahill disagrees. See his order on defendant’s motions in limine paragraph 22. I regret this oversight in my original comments here. Consistent with his ruling, Judge Cahill struck Williams’s assertion that Chauvin’s choke killed Floyd, but the jury heard it.]

Ce type est un témoin dévastateur pour l’État. Williams continue ce matin.

REMARQUE: Dans un souci de clarté, j’ai renommé mes 12 versements précédents pour refléter leur concentration sur la sélection du jury. Je recommence la séquence numérique avec cet épisode pour refléter le premier jour du procès proprement dit.