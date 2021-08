Essai de la roupie numérique, aucune technologie pour implémenter la règle de voyage crypto + Plus d’actualités ⋆ Crypto nouveaux médias

par

Cryptoman

27 août 2021, 21h21

Source : AdobeStock / mrinal

Obtenez votre condensé quotidien d'actualités liées aux crypto-actifs et à la blockchain – en enquêtant sur les histoires qui passent sous le radar de l'actualité crypto d'aujourd'hui.

Nouvelles de la CBDC

Les Banque de réserve de l’Inde (RBI) pourrait commencer les essais préliminaires de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) avant la fin de l’année, a déclaré à CNBC le gouverneur de la banque, Shaktikanta Das. Il a ajouté que la banque centrale était “extrêmement prudente” dans sa gestion d’une potentielle roupie numérique, alors même que ses homologues du monde entier explorent leurs propres monnaies numériques souveraines.

Actualité de la réglementation

l’australien Département de l’intérieur a déclaré qu’il était d’accord avec les soumissions de l’industrie selon lesquelles le gouvernement n’a actuellement pas la capacité technologique pour mettre en œuvre une règle de voyage pour les crypto-monnaies, selon ZDNet. Une règle de voyage obligerait les institutions financières à transmettre certaines informations à une autre institution financière pour fournir plus de transparence concernant le mouvement de la crypto-monnaie, mais le secrétaire adjoint aux Affaires intérieures, Daniel Mossop, a déclaré: «Nous ne sommes pas au point où, globalement, il existe une telle solution technologique. . ” Des fonctionnaires de la Police fédérale australienne et Commission australienne de renseignement criminel pourra cibler les criminels présumés en ligne grâce au « projet de loi sur l’identification et la perturbation » qui a été adopté par le Sénat australien, a rapporté l’InnovationAus. Les nouveaux mandats autorisent la police à pirater les ordinateurs personnels et les réseaux de criminels présumés, à prendre le contrôle de leurs comptes et identités en ligne et à perturber leurs données.

L’actualité des adoptions

Meme crypto-monnaie Doge Cola a annoncé le lancement de sa boisson non alcoolisée. En outre, la communauté DogeCola apportera une contribution, par des dons réguliers, à la lutte contre la pollution plastique, décrite comme “un problème grave d’intérêt mondial qui nécessite une réponse urgente et internationale impliquant tous les acteurs concernés à différents niveaux”.

Actualités DeFi

Protocole indépendant de la chaîne AllianceBloc a dévoilé aujourd’hui une nouvelle feuille de route technique. Selon le communiqué de presse, la feuille de route décrit les étapes à venir qui rapprocheront la vision d’AllianceBlock de combler le fossé entre la finance décentralisée (DeFi) et la finance traditionnelle (TradFi) en remédiant aux problèmes qui existent dans les deux sphères et en reliant les deux mondes de la finance. Société de prêt blockchain Algofi a annoncé le lancement d’un marché de prêt décentralisé sur la blockchain d’Algorand (ALGO), alors que la société vise à devenir la première banque crypto-native à combler le fossé entre la finance traditionnelle et décentralisée, ont-ils déclaré. Le protocole de prêt initial sera lancé pour les utilisateurs du monde entier au quatrième trimestre de 2021, avec des solutions supplémentaires sur les rampes d’accès et de sortie, et plus encore, à venir.

L’actualité des échanges

Échange d’actifs numériques Gate.io a lancé une offre de cloud mining, “apportant les avantages du minage traditionnel de crypto-monnaie sans les coûts énormes liés à la mise en place d’une opération de minage”, ont-ils déclaré. Les packages commencent à 47 USD pour un contrat de minage Starter, et les utilisateurs peuvent choisir l’une des différentes offres de cloud mining en fonction de leur budget, ont-ils ajouté.

Nouvelles du TVN

Projet Gamified NFT qui soutient financièrement des associations caritatives en santé mentale Piñazza a annoncé le lancement de la première série de son drop de jetons non fongibles (NFT) en deux parties appelée Piñazza Piñas. Tous ceux qui fabriquent une Piña recevront un futur largage gratuit d’une Piñazza Pizza NFT, afin que les propriétaires aient deux opportunités de recevoir une goutte qu’ils pourront ensuite échanger avec la communauté, a déclaré l’équipe.

Nouvelles de carrière

Échange de crypto Coinbase a nommé Kate Rouch, anciennement FacebookGlobal Head of Brand and Product Marketing, en tant que Chief Marketing Officer. Ils ont ajouté que « l’expérience de Kate dans une entreprise de l’ampleur et de l’impact de Facebook sera inestimable alors que nous continuons à développer notre marque, à développer nos équipes et à travailler pour amener des millions de personnes supplémentaires dans la cryptoéconomie. »

DRIFE, plate-forme de covoiturage décentralisée qui permet aux passagers de payer en crypto, a annoncé Siddharth Bhatia comme son nouveau scientifique en chef. Bhatia a déjà travaillé avec Recherche Google, Amazon, et Recherche Microsoft, et travaillera désormais pour aider à améliorer la technologie alimentant la plate-forme DRIFE, a déclaré le communiqué de presse.

