Essai de la Toyota Mirai 2021 – Une berline 4 portes originale et luxueuse

Nous avons conduit la Toyota Mirai Limited 2021 pendant une semaine ou au moins jusqu’à ce que l’hydrogène soit épuisé, car il n’y a qu’une seule station de ravitaillement en hydrogène à San Diego. Pendant les trois jours où nous avons eu du carburant, il nous a impressionnés par son autonomie décente (320-340 miles), sa livraison d’énergie électrique fluide et sa qualité de construction impressionnante. Il est, après tout, basé sur la Lexus LS.

Les inconvénients d’en posséder un sont que, d’une part, il n’est disponible qu’en Californie et, d’autre part, il existe une infrastructure de ravitaillement en hydrogène très limitée, en particulier à San Diego.

La technologie n’est pas bon marché, mais au moins c’est une voiture qui a l’air très impressionnante sous tous les angles, sauf peut-être un et c’est à l’arrière où inexplicablement Toyota a fait de fausses sorties d’échappement dans le pare-chocs arrière. Pourquoi? La seule chose qui est émise par un véhicule à pile à combustible à hydrogène est de l’eau et il y a une sortie sous la voiture pour le faire. Si, pour une raison quelconque, il ne se vide pas, vous devriez envisager de vérifier sa prostate.

Combien?

Mon testeur 2021 Toyota Mirai Limited avait un prix de base de 66 000 $ et avec des options (425 $ de peinture premium) et la destination est ressorti à 67 420 $, ce qui est beaucoup, mais la bonne nouvelle est que Toyota offre aux propriétaires 15 000 $ de carburant hydrogène en prime.

Qu’est-ce que c’est?

Sous le capot de cette nouvelle berline quatre portes se trouve une pile à combustible plus petite et plus efficace qui génère 182 chevaux, ce qui représente une augmentation de 31 ch par rapport à la Mirai de première génération. Le couple disponible a légèrement baissé avec 221 pi-lb. disponible à partir de zéro tr/min. Toyota a également augmenté l’autonomie et si vous optez pour le modèle XLE, vous pouvez vous attendre à 402 milles sur un réservoir de H. La spécification limitée plus lourde devrait offrir plus de 350 milles d’autonomie bien que nous n’ayons pas vu beaucoup mieux que 300 avec un très pied droit délicat.

Disposant d’une transmission électrique alimentée par une pile à combustible à hydrogène, les propriétaires bénéficieront du double avantage d’un véhicule à zéro émission avec un temps de ravitaillement commodément court, similaire à celui d’un moteur à combustion interne traditionnel. Le ravitaillement ne prend pas plus de 5 minutes lorsque le carburant est disponible et est un processus assez facile à entreprendre, sauf que la buse peut coller à l’occasion car l’hydrogène peut geler le connecteur.

le le réservoir contient 5,6 kilos d’hydrogène à environ 16,40 $ le kilo donc un remplissage va coûter environ 92 $ si vous êtes complètement vide, ce n’est pas une chose sage à faire. La capacité est en hausse de 12% par rapport à avant et ainsi que la pile à combustible est une batterie lithium-ion de 1,2 kWh pour alimenter un moteur électrique de 182 ch qui se trouve derrière les sièges arrière.

Conduite

La bonne nouvelle ici est que Toyota a fait passer le Mirai de la traction avant à la traction arrière, ce qui donne une cabine plus spacieuse pouvant maintenant accueillir cinq personnes, enfin presque. Maintenant, la Mirai a une répartition du poids de près de 50/50 de l’avant vers l’arrière, ce que le modèle précédent à traction avant ne pouvait pas prétendre.

La refonte a également fait plus de place pour un emballage plus efficace de la pile à combustible mise à jour dans le nouveau châssis, cependant, cet endroit central à l’arrière est compromis par un grand tunnel de transmission qui dans ce cas cache un réservoir de carburant.

En général, la Mirai se déplace assez bien, elle a la sensation d’une grande berline de luxe, ce qui est essentiellement ce qu’elle est. Il a un châssis bien équilibré, il est raffiné et composé, il roule dans les virages mais ne se sent jamais incontrôlé et il est incroyablement silencieux. Même sur les jantes de 19 pouces et les run-flats Dunlop, le silence est d’or.

Bien qu’il n’ait pas à transporter de lourdes batteries, le Mirai semble toujours lourd, il pèse environ 4 300 lb, et oui, il est bon pour absorber les bosses, mais ce n’est pas le cas pour la sculpture de canyon. Ceci dit l’accélération est pas mal, ça lance de zéro à soixante en 7,8 secondes ce qui est beaucoup plus rapide que les 9,2 secondes revendiquées par Toyota. Je veux dire, je suis tout à fait pour être conservateur, mais c’est loin !

Intérieur

Comme prévu, l’intérieur a une sensation très premium, la cabine a l’impression qu’elle va durer éternellement, ce qu’elle pourrait faire puisque les sièges sont en cuir végétalien ou Softex et sont parmi les plus confortables dans lesquels j’ai jamais été assis. Le conducteur et les sièges passagers bénéficient d’une alimentation multidirectionnelle et d’une fonction de massage, en plus d’être chauffés et refroidis.

L’écran d’infodivertissement a été situé plus vers le conducteur maintenant qu’il s’agit d’un écran tactile et que le tristement célèbre pavé tactile a disparu. Ce n’est pas le système le plus rapide mais il est soutenu par des boutons physiques qui incluent 2 boutons pour le contrôle du volume au lieu d’un bouton, ce qui est très frustrant à utiliser.

L’écran tactile de 12,3 pouces pour le système d’infodivertissement Entune de Toyota prend en charge la connectivité Amazon Alexa, Android Auto et Apple CarPlay, et il y a un chargeur sans fil pour votre appareil mobile ainsi que des clés USB et un 12 volts.

La conception du tableau de bord est assez intéressante et semble légèrement inclinée par rapport au conducteur. Les propriétaires de Prius reconnaîtront le levier de vitesses et malgré son apparence étrange, il est fonctionnel et meilleur que les commandes de levier de vitesses rotatif à mon avis,

Il y a des garnitures noires piano dans la console centrale, mais ils ne sont pas devenus fous avec. Il y a aussi beaucoup d’espace de rangement dans l’accoudoir central et les passagers arrière ont leurs propres commandes CVC, deux porte-gobelets et des sièges chauffants et ventilés.

Si vous êtes le passager arrière du milieu, même si les choses ne seront pas aussi confortables, le fond du siège est trop haut, votre cou est donc incliné et vous devez enjamber le large tunnel qui abrite le réservoir d’hydrogène. Un premier voyage chez un chiropraticien est dans votre avenir si vous devez vous y asseoir.

L’espace de chargement est assez petit (9,1 pieds cubes) car le réservoir d’hydrogène prend de la place, mais vous pouvez probablement y installer un ensemble de clubs si c’est votre truc.

Verdict

Toyota espère que la Mirai détournera les clients des véhicules hybrides essence-électricité et je suis sûr que ce serait le cas si le carburant était plus facilement disponible. C’est une très très belle voiture que je voulais conduire plus mais la seule station-service à San Diego était en panne pendant 3 jours avec une panne mécanique, donc la Mirai était coincée dans mon allée pendant plus de la moitié du prêt. S’ils peuvent résoudre ce problème d’approvisionnement, je suis tout à fait d’accord.

REVUE DE LA VIDÉO

Numéros de la Toyota Mirai 2021

PRIX DE BASE : 66 000 $

PRIX TEL QUE TESTÉ : 67 420 $

AMÉNAGEMENT DU VÉHICULE : Moteur central, propulsion arrière, 5 passagers, berline 4 portes

MOTEUR : Bloc-batterie au lithium-ion synchrone AC de 1,2 kWh

PILE À COMBUSTIBLE : Membrane échangeuse de protons à électrolyte solide-polymère

PUISSANCE : 182 ch

COUPLE : 221 lb-pi

TRANSMISSION : Entraînement direct

0-60 MPH : 7,8 secondes

POIDS À VIDE : 4 335 lb

ESPACE DE CHARGEMENT : 9,1 pi³

EPA CITY/HWY : 67/64 mpge

NOS OBSERVÉS : 45 mpge

PORTÉE : 402 miles

NOS OBSERVÉS : 301 milles

AVANTAGES : Conduite super douce, cabine magnifiquement conçue, économique

INCONVÉNIENTS : Pénurie de carburant, Coût du carburant

Auteur : Nigel Atkinson

