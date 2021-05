Essai d’Epic Games – l’UE observe le déroulement de ses propres enquêtes antitrust

L’Union européenne surveille de près le procès Apple contre Epic Games, a déclaré le chef du chien de garde de la concurrence de l’UE, mais ses propres enquêtes se poursuivront quel que soit le résultat.

La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré que les deux enquêtes antitrust de l’UE sur Apple progressaient…

L’UE décide si la gestion par Apple de l’App Store est anticoncurrentielle et examine séparément si Apple Pay enfreint les règles antitrust européennes.

Vestager a fait ses commentaires à Bloomberg.

L’enquête sur Apple Pay est “assez avancée” et les régulateurs européens doivent “faire notre propre truc” indépendamment de ce qui se passe dans le procès américain contre Epic Games Inc., a déclaré Margrethe Vestager dans une interview à Bloomberg News. Le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait témoigner dès cette semaine dans le procès à enjeux élevés avec Epic Games, qui pourrait bouleverser le marché de plusieurs milliards de dollars pour les applications qui fonctionnent sur les téléphones mobiles dans le monde entier. «Nous suivons cela de très près», en raison de la plainte Epic déposée dans l’UE en février et des règles numériques du bloc qui pourraient obliger les téléphones à autoriser un app store rival, ce qu’Apple n’autorise pas, a-t-elle déclaré.

La Commission européenne est en train de construire une deuxième enquête antitrust sur Apple Pay, après avoir intensifié le mois dernier une enquête sur la façon dont Apple oblige les développeurs d’applications à utiliser son système d’achat intégré. “Nous devrons faire notre propre truc, quel que soit le résultat du dossier américain”, a-t-elle déclaré, soulignant les différences entre les lois et les marchés antitrust de l’UE et des États-Unis.

À l’heure actuelle, il semble peu probable qu’Epic gagne son procès contre Apple, mais l’Europe adopte traditionnellement une ligne plus dure sur les mesures antitrust. Le droit américain a tendance à se concentrer sur la question de savoir si les actions des entreprises conduisent les consommateurs à payer des prix plus élevés à court terme, tandis que le droit européen examine plus largement si la concurrence est faussée d’une manière qui est susceptible de se révéler préjudiciable aux consommateurs à long terme.

Bloomberg rapporte qu’Apple a refusé de commenter.

