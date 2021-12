Essai du Jeep Grand Cherokee L Summit 4X4 2021 – Plus grand, meilleur et plus technologique

Il n’est pas surprenant que le Jeep Grand Cherokee soit l’un des VUS les plus populaires disponibles aujourd’hui, en fait, à quelques minutes en voiture des magasins, et vous êtes pratiquement assuré d’en voir un sous une forme ou une autre. Les acheteurs semblent aimer le cache tout-terrain ainsi que l’apparence robuste et le nombre attrayant de modèles.

La seule chose qui manquait vraiment était la capacité de transporter plus de passagers, une option à 3 rangées était attendue depuis longtemps, donc Jeep a finalement rejoint la fête avec le Jeep Grand Cherokee L. Du point de vue du design, ça a l’air bien, le visage est immédiatement reconnaissable comme une Jeep et ils lui ont donné une calandre légèrement inclinée qui rappelle l’ancien Wagoneer, que j’aime bien.

L’ajout d’une banquette à la troisième rangée permet au Grand Cherokee d’accueillir jusqu’à sept personnes (six passagers si vous optez pour les sièges capitaine de la deuxième rangée). Afin de fournir cet espace supplémentaire, les ingénieurs de Jeep ont dû allonger l’empattement de 7 pouces et augmenter la longueur totale de 15,1 pouces. Vu de côté, la ligne de toit semble assez longue, mais elle compense cela en étant superbe sous tous les autres angles.

Jeep a soumis le Grand Cherokee à un régime d’urgence composé à 60 % d’acier à haute résistance, de sorte que ce L fait pencher la balance à un niveau plus raisonnable. Poids à vide de 4 848 lb. En plus de cela, ils ont également fabriqué le capot et le hayon en aluminium.

La seule vraie déception est qu’il n’y a pas encore de nouveaux moteurs, bien qu’une version électrifiée du Grand Cherokee soit en cours de développement. Mon Jeep Grand Cherokee L Summit 4X4 2021 2021 était équipé du V6 Pentastar de 3,6 litres de base qui fournit 293 chevaux et 260 livres-pied de couple. Dans cette configuration, il peut remorquer jusqu’à 6 000 lb. La deuxième option est le Hemi V8 de 5,7 litres qui offre plus de puissance mais consomme plus d’essence. Il a 360 ch et 390 lb-pi de couple et peut remorquer jusqu’à 7 200 lb.

Amélioré sur route

Les premières impressions sont que ce nouveau châssis est beaucoup plus tendu, plus précis, a un meilleur contrôle de la carrosserie et a une conduite bien améliorée, ce qui peut ou non avoir été attribué aux ressorts pneumatiques en option sur mon testeur. Pour la conduite sur route, les deux modes sont Auto, où le système décide lui-même du meilleur plan d’action, ou Sport qui redéfinit la transmission pour des changements de vitesse plus agressifs, augmente la sensation de direction et resserre la suspension.

Ne vous méprenez pas, ce n’est pas une voiture de sport même si elle peut être bousculée le long des routes secondaires à des vitesses assez élevées. Finalement, les lois de la physique entreront en jeu et la masse pure sous-virera si vous vous engagez dans un virage avec trop de vigueur. La transmission à 8 vitesses fonctionne très bien pour correspondre au manque de couple du V6 en gardant le régime au bon endroit pour sortir des virages. Le réglage est à peu près parfait.

L’accélération à partir d’un arrêt est rapide et suffisante pour vous amener là où vous devez être, j’estime un 0-60 dans environ 7.8 secondes environ, cependant, c’est un véhicule à conduire à un rythme plus modéré surtout si vous ne voulez pas faire mal à vos passagers.

Les cotes EPA sont de 18 mpg en ville et de 25 mpg sur autoroute, j’ai atteint en moyenne 15,8 mpg pour la semaine, ce qui comprenait nos manigances tout-terrain. Si vous optez pour le V8, attendez-vous à plus de trajets à la station-service, car il est évalué à 14 mpg en ville, 22 sur autoroute et 17 mpg combinés.

Excelle hors route

Pour le plaisir hors route, nous nous sommes aventurés à tester les capacités de la Jeep et, sans surprise, nous en sommes sortis impressionnés malgré le fait que notre testeur ait des pneus de rue. De série sur la finition Summit, le Quadra-Drive II est le système le plus avancé de Jeep. Il comprend une boîte de transfert à deux vitesses et un différentiel arrière à verrouillage électronique. Si un patinage est détecté, ce système peut automatiquement redistribuer le couple aux roues avec plus de traction.

Sur notre parcours hors route qui comprenait des pentes raides et un terrain rocheux, le Grand Cherokee ne s’est jamais trompé. Lorsqu’il a détecté un patinage des roues sur une surface presque sablonneuse, il a simplement transféré la puissance à la bonne roue. Comme il a une garde au sol de 10,9 pouces, un angle d’approche de 30,1 degrés, un angle de rupture de 22,6 et un angle de départ de 23,6 degrés, il ne s’est jamais trompé. Je dois ajouter que nous ne sommes pas devenus trop techniques car nous ne voulions rien casser.

Intérieur

L’intérieur est de loin l’endroit où la plupart des améliorations ont été apportées, c’est un endroit agréable pour passer du temps. Le Summit est très bien équipé, et mon testeur avait l’option d’ensembles en cuir Nappa avec pleine puissance et fonction de massage, qui était excellent. Les sièges avant sont super confortables avec beaucoup de soutien lombaire, latéral et pour les jambes, je ne ressens jamais d’inconfort même lors de longs trajets.

Le levier de vitesses rotatif est le seul moyen d’utiliser la transmission, ce n’est pas mon préféré car il est facile de changer de vitesse pour se garer au lieu de reculer, mais le bord biseauté du cadran est vraiment agréable au toucher. Cela ressemble à un article de qualité que le reste de la cabine suit, y compris une garniture de pavillon en faux suède, un toit ouvrant et le système audio McIntosh exceptionnel à 19 haut-parleurs. Dans ce modèle Summit haut de gamme, le Grand Cherokee est une voiture de luxe.

Au milieu de la console se trouvent deux options d’écrans tactiles, un écran tactile de 8,4 ou 10,1 pouces, qui offrent tous deux le système d’infodivertissement Uconnect 5. Des graphismes rapides, de nombreuses fonctionnalités et de nombreuses fonctionnalités, c’est l’un des rares systèmes qui fonctionne comme il se doit et, en prime, il dispose de boutons physiques de sauvegarde pour ceux qui ont des problèmes d’écran tactile.

Espacer

De toute évidence, l’intérieur est plus grand maintenant qu’ils ont ajouté une troisième rangée, ce qui donne de la place aux adultes, mais uniquement pour de courts trajets. Les passagers de la troisième rangée bénéficient de l’USB et de l’USB-C tandis que la deuxième rangée (les fauteuils du capitaine dans mon testeur) reçoit des commandes de climatisation, des sièges chauffants, des stores, deux porte-gobelets et un compartiment central. Assis au 2e rang, on a l’impression d’être à l’avant.

Tous les sièges se replient à plat pour offrir 85 pieds cubes d’espace avec 17,2 pieds cubes derrière la troisième rangée et 46,9 pi³ avec la troisième rangée repliée. Avec son réservoir de carburant de 23 gallons, vous pouvez vous attendre à plus de 500 milles d’autonomie avec un pied droit léger.

Technologie de sécurité

La technologie de sécurité standard comprend le freinage d’urgence automatique, l’alerte de circulation transversale arrière, l’assistance au maintien de la voie, la surveillance des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif avec capacité d’arrêt et de départ. Active Driving Assist, qui est un système de croisière adaptatif avec centrage de voie (versions Overland et Summit).

Verdict

Choisissez les versions supérieures et les choses peuvent devenir chères, mais un Grand Cherokee L d’entrée de gamme à propulsion arrière commence à 38 690 $. Mon Summit chargé était un peu moins de 67 000 $, dont 1 695 $ de frais de livraison, mais les choix sont presque infinis et vous obtenez l’une des trois meilleures rangées en vente aujourd’hui.

La Jeep était déjà un véhicule formidable, ajoutant une troisième rangée et un tout nouveau design le rend encore meilleur. Avec l’arrivée de nouveaux moteurs plus efficaces, cette Jeep devrait se vendre comme des petits pains.

REVUE DE LA VIDÉO

2021 Jeep Grand Cherokee L Summit 4 × 4 Numéros

Prix ​​de base : 60 060 $

Prix ​​tel que testé : 65 985 $

Moteur : V6 3,6 litres, VVT 24 soupapes

Puissance : 295 ch à 6 400 tr/min

Couple : 260 lb-pi à 4 800 tr/min

Transmission : automatique à 8 vitesses avec mode de changement de vitesse manuel

De zéro à 60 mph : 7,8 secondes (est)

Poids à vide 4 848 lb

Capacité de chargement : 17,2 pi³ avec tous les sièges relevés, 46,9 pi³ de troisième rangée rabattue, 84,6 pi³ avec tous les sièges rabattus

EPA ville/autoroute : 18/25 mpg

Notre économie de carburant observée : 15,8 mpg

Avantages : Capacité tout-terrain sérieuse, qualité de roulement, superbe nouvel intérieur

Points négatifs : Pas encore de nouveaux groupes motopropulseurs

Auteur : Nigel Atkinson

Bienvenue dans les revues d’essais routiers, nous aimons tout ce qui concerne l’automobile. Nous effectuons des tests sur route et d’autres choses. Notre lectorat se compose de passionnés de conduite automobile et de consommateurs, qui recherchent les informations les plus récentes et les plus fiables pour prendre des décisions éclairées sur les voitures qui les intéressent. Nous… Voir le profil complet ›