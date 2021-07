Essai du réseau 4G de BSNL : TCS et Tech Mahindra parmi les entreprises présélectionnées

Selon des responsables, les essais seront menés sur cinq sites pour tester l’équipement

Des majors technologiques nationales comme Tata Consultancy Services (TCS), Tech Mahindra, HFCL et L&T ont été présélectionnées par la société d’État BSNL pour mener des essais afin de tester leur équipement local. Ces entreprises disposeront d’un délai de quatre mois pour effectuer les essais et présenter la preuve de leur technologie de réseau 4G, après quoi les entreprises retenues pourront soumissionner pour le déploiement du réseau 4G de BSNL. Les entreprises de réseaux de télécommunications mondiales traditionnelles telles que Nokia, Ericsson, Samsung, Huawei, etc. n’ont pas participé au processus des essais.

Des essais sont nécessaires car BSNL a été mandaté pour utiliser des équipements d’entreprises locales uniquement pour son réseau central dans le cadre de ce qu’on appelle un modèle dirigé par un intégrateur de système.

Selon les responsables, les essais seront menés sur cinq sites pour tester l’équipement. TCS, qui s’est associé à C-DoT pour le réseau central et Tejas et Altiostar pour les équipements radio, conduira les essais à Chandigarh.

Tech Mahindra effectuera les essais avec l’équipement de base de Pertsol et le réseau radio de Sterlite et Altiostar à Pune. De même, HFCL mènera des essais avec Pertsol et Mavenir à Chennai et L&T le fera également avec Pertsol et Mavenir à Bangalore. L’ITI, gérée par l’État, mènera des essais à Ambala.

Dans le modèle multifournisseur pour lequel des essais sont en cours, le réseau 4G serait construit et géré par un intégrateur de système, qui s’associerait essentiellement à différentes sociétés pour le matériel et les logiciels et assemblerait le tout. Il s’agit d’un nouveau modèle qui est testé dans le monde entier. Pour BSNL, comme l’intégrateur de système serait un acteur indien, cela apporterait une touche domestique dans la construction du réseau.

La plupart des opérateurs mobiles privés ont construit leurs réseaux grâce à des contrats clés en main attribués à un seul fournisseur, qui, après la mise en service, le gère également dans le cadre d’un contrat de services gérés. Il réduit les coûts et améliore l’efficacité du réseau. Dans le modèle de l’intégrateur de système, le réseau aurait des composants de plusieurs acteurs, essentiellement par assemblage, ce qui peut augmenter les coûts et entraîner des problèmes de qualité ou des problèmes techniques.

BSNL prévoit le déploiement de la 4G dans un délai de 10 mois après la réussite des essais. En supposant que les essais soient terminés avec succès en quatre mois, le réseau peut être déployé après 14 mois à compter de cette date. Mais, si les essais ne sont pas terminés dans les délais spécifiés, les délais de déploiement peuvent également être prolongés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.