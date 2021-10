Essai du Toyota Highlander XSE AWD 2021 – Ajouter un peu de sportivité au mélange

Les VUS à trois rangées sont très populaires de nos jours car ils offrent beaucoup d’espace et un attrait familial, c’est pourquoi Toyota propose pour la première fois une version XSE. La grande question est-elle offre-t-elle une sportivité qui accompagne habituellement le badge XSE ?

La réponse courte est en quelque sorte, une seule option de moteur est disponible et c’est le même moteur V-6 que le reste de la gamme Highlander. La sportivité est injectée par un réglage de suspension et de direction et quelques mises à jour de style racé. Le V6 de 3,5 litres fait 295 chevaux et 263 lb-pi de couple et est jumelé à une transmission automatique à 8 rapports.

Mais est-ce que ça marche ?

En un mot, oui, car changer le style, la direction et le réglage de la suspension du Toyota Highlander XSE 2021 sans perdre son confort de conduite est une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. Avouons-le, ce n’est pas en concurrence avec le Dodge Durango SRT, donc personne ne veut une suspension super rigide qui vous fait grincer des dents suivie d’une visite chez un chiropraticien.

Ici, les changements sont plus subtils, Toyota a simplement augmenté le diamètre de la barre anti-roulis de 1 mm, à 20 mm, et a raidi les ressorts de 18%, rien de fracassant ici mais comme nous le découvrirons plus tard, c’est un très bon conduire.

De l’extérieur, le Highlander XSE a l’air de la pièce, il est résolument sportif dans une première pour un Highlander, des sorties d’échappement doubles à l’arrière ainsi qu’un becquet de toit et des entourages noirs pour les rétroviseurs extérieurs et les vitres. À l’avant, la XSE reçoit un carénage, une calandre et un aileron inférieur uniques, ainsi que des prises d’air noires intégrées dans le pare-chocs et l’aileron avant, elle a l’air beaucoup plus agressive que la voiture standard.

Le Toyota Highlander XSE 2021 reçoit également des roues de 20 pouces avec des accents noirs qui ont l’air vraiment cool et aident certainement à remplir les ailes. Sur le dessus, les rails de toit noirs sont livrés en standard, et sur mon testeur, des barres transversales de fret incluses vous coûteront 350 $ supplémentaires.

Comment ça roule ?

Eh bien, il roule de manière très similaire aux autres niveaux de finition, mais il se sent un peu plus précis et contrôlé grâce à la suspension mise à jour et à ces roues de 20 pouces. La suspension contrôle bien la XSE mais ce n’est pas une vraie sensation sportive qui ne me dérange pas car elle est extrêmement confortable.

Il y a suffisamment de poussée du V6 pour profiter d’une conduite fougueuse, en particulier en mode Sport qui rend la cartographie de la direction et de l’accélérateur un peu plus énergique. En pleine conversation, l’échappement sonne plutôt bien et le V6 ne semble jamais vraiment tendu, même à régime maximal.

La suspension fait du bon travail sur les routes accidentées et prêtes que nous avons ici et elle absorbe presque tout ce qui lui est lancé. C’est un énorme plus pour le confort général des passagers. Mettez l’accélérateur au sol et il reprend bien malgré un couple un peu court et la boîte automatique à 8 vitesses fait un excellent travail en échangeant les pignons quand il le devrait.

Il y a un peu de flottement de suspension mais cela reste composé et vous pouvez attaquer les virages à des vitesses décemment élevées sans que cela ne vous paraisse précaire. Appliquez les freins et il y a quelques piqués comme vous vous en doutez, mais étonnamment pas autant de roulis que je l’avais prévu.

Hors route

Notre testeur XSE avait une traction intégrale, alors bien sûr, nous sommes allés voir si nous pouvions trouver de la boue, et voilà que nous l’avons fait, ce qui est inhabituel en Californie du Sud car il pleut rarement. De toute évidence, nous ne pouvions pas le tester sur quelque chose de trop raide ou accidenté car il roulait sur des pneus toutes saisons de 20 pouces, nous avons donc réglé le cadran sur la boue et le sable et avons éclaboussé pendant un moment. Avec des pneus tout-terrain, il ne fait aucun doute que le Highlander pourrait affronter des choses plus difficiles.

L’intérieur est presque le même

Entrez et l’intérieur correspond au bel extérieur. La qualité générale de l’intérieur est très bonne et vous remarquez les quelques touches de fausse fibre de carbone qui ajoutent à la sensation sportive extérieure. La cabine du Highlander est attrayante, bien aménagée et raisonnablement luxueuse aux bons endroits.

Le XSE que nous avons testé était équipé de sièges en similicuir noir, mais pour sans frais, vous pouvez avoir des sièges en cuir rouge, ce qui est certainement ce que je choisirais. Vous bénéficiez d’un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec soutien lombaire à réglage électrique et d’un siège passager avant à réglage électrique en 4 directions.

Le design du tableau de bord est très élégant, avec un aspect presque flottant. L’écran tactile d’infodivertissement de 12 pouces serait parfait sur cette voiture, mais n’est disponible que si vous obtenez un modèle Limited ou Platinum. Au lieu de cela, le XSE doit se contenter d’un écran tactile de 8,0 pouces. C’est vraiment l’un des rares reproches que j’ai.

Il a la connectivité Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa, donc c’est un plus. En revanche, le chargeur sans fil apparemment modernisé vous oblige à accéder au rangement de la console centrale, en soulevant ledit chargeur pour accéder au compartiment de bonne taille. Je ne sais pas pourquoi le chargeur n’a pas pu être placé à côté des clés USB et de l’alimentation 12 volts dans le compartiment avant de la console centrale.

Arrière spacieux

Le XSE n’offre qu’une configuration à sept places, donc pas de banquette pour vous, cependant, l’espace est très généreux, les sièges sont confortables et l’espace pour les jambes est abondant. L’espace dans la 3e rangée est bon pour les enfants ou les adultes plus petits et une fois à plat, la capacité de chargement est très généreuse de 48,4 pi³ derrière la deuxième rangée et de 84 pieds cubes avec tous les sièges rabattus.

Mon testeur XSE avait quelques options, notamment le Premium JBL Audio (1 680 $, les revêtements de sol toutes saisons (318 $), les protections de bord de porte (125 $), le couvercle de pare-chocs arrière (69 $), les seuils de porte éclairés (299 $), les verrous de roue (80 $) et Cargo Cross Bars (350 $) portant le prix total, y compris la destination, à 47 451 $.

Le Highlander XSE est livré avec la suite standard d’aides à la conduite Safety Sense 2.0 de Toyota, qui comprend un avertissement et une assistance de sortie de voie, un régulateur de vitesse adaptatif et un avertissement de collision avant avec freinage automatique. Mon testeur comprenait une surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière et un rétroviseur numérique sophistiqué.

Prise finale

C’était une voiture que je ne voulais vraiment pas rendre, le simple fait d’ajouter ce petit peu de sportivité a rendu cette voiture vraiment très bonne et j’aime même la couleur, Silver Metallica. Le Toyota Highlander XSE 2021 a une certaine concurrence dans les frères et sœurs Hyundai Palisade et Kia Telluride ainsi que le Honda Pilot.

Ne vous méprenez pas et pensez que le XSE est un rival pour un Explorer XT car ce n’est pas le cas, c’est plutôt un moyen très confortable et fiable d’aller de A à B et de s’amuser en le faisant.

REVUE DE LA VIDÉO

Numéros du Toyota Highlander XSE AWD 2021

PRIX DE BASE : 43 355 $

PRIX TEL QUE TESTÉ : 47 451 $

AMÉNAGEMENT DU VÉHICULE : VUS à moteur avant, traction intégrale, 7 passagers, 4 portes

MOTEUR : V6 de 3,5 litres à cycle Atkinson, DACT et 24 soupapes

PUISSANCE : 295 ch

COUPLE : 263 cv

TRANSMISSION : automatique à 8 vitesses

0-60 MPH : 6,9 secondes

POIDS À VIDE : 4 400 lb

VOLUME DE CARGAISON : 16 pi³, 48,4 pi³ et 84,3 pi³ avec les deux rangées repliées

ÉCONOMIE DE CARBURANT Combiné/ville/autoroute : 23/20/27 mpg

NOTRE OBSERVÉ : 15,9 mpg

AVANTAGES : performances énergiques, qualité de conduite douce et soyeuse

CONTRE : Pas de réglage de la hauteur du siège passager, nécessite une option d’écran de 12 pouces.

Auteur : Nigel Atkinson

Bienvenue dans les revues d’essais routiers, nous aimons tout ce qui concerne l’automobile. Nous effectuons des tests sur route et d’autres choses. Notre lectorat se compose de passionnés de conduite et de consommateurs, qui recherchent les informations les plus récentes et les plus fiables pour prendre des décisions éclairées sur les voitures qui les intéressent. Nous… Voir le profil complet ›