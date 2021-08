Essai gratuit Apple TV Plus : en existe-t-il un et comment l’obtenir ?

Apple TV Plus est une bête unique dans la jungle du streaming VOD. C’est une plate-forme construite presque exclusivement sur une programmation originale comme The Morning Show, avec seulement une poignée de titres sous licence par rapport à Netflix, qui en compte des centaines. Par la suite, il dispose d’une bibliothèque de contenu élancée, mais cela ne coûte que 4,99 $ par mois. Et ce n’est pas la seule façon dont il diffère du géant du streaming – il est également livré avec un essai gratuit d’Apple TV Plus.

Oui, avant de payer un centime, vous avez probablement droit à un essai gratuit d’Apple TV Plus. Il offrira un accès gratuit à des films et à des émissions de télévision acclamés par la critique et nominés aux Golden Globes ; une série de projets en plein essor remplis de talents de premier plan.

Ci-dessous, nous détaillerons les nombreuses façons dont vous pouvez profiter gratuitement du service de streaming d’Apple, avec des essais allant d’une semaine à une année entière.

Apple TV Plus : 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an

Hébergeant des titres primés comme Ted Lasso et The Morning Show, Apple TV Plus privilégie la qualité à la quantité avec son pool de divertissement produit incroyable et époustouflant. Inscrivez-vous maintenant et économisez 15% en optant pour un plan annuel, avec les nouveaux clients éligibles à un Essai gratuit de 7 jours pour vous aider à démarrer.

Essai gratuit Apple TV Plus : combien de temps et comment l’obtenir ?

Toute personne nouvelle sur Apple TV Plus peut profiter d’un essai gratuit de 7 jours avant de se voir facturer le coût Apple TV Plus de 4,99 $ par mois (ou 49,99 $ si vous optez pour le forfait annuel). Pour vous inscrire, vous devrez :

Ouvrez l’application Apple TV sur votre appareil AppleVous pouvez également accéder au site Web via votre navigateur WebConnectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passeCliquez sur Démarrer votre essai gratuit (si vous accédez via un navigateur Web, vous serez invité à vous connecter à ce stade)Si nécessaire , confirmez vos informations de facturationEnsuite, cliquez sur Confirmer pour commencer votre essai gratuit

Si le service ne vous attire pas, n’oubliez pas d’annuler avant la fin de l’essai de 7 jours pour éviter d’être facturé. Dans le cas contraire, le paiement continuera d’être prélevé chaque mois.

Sinon, comment puis-je obtenir un essai gratuit d’Apple TV Plus ?

Les étudiants et les responsables techniques font partie de ceux qui pourraient facilement profiter d’un essai gratuit d’Apple TV Plus – et incroyablement, profiter de la programmation éclectique d’Apple pendant trois mois ou même plus !

Si vous étudiez dans une université ou un collège décernant des diplômes, tous vos rêves de divertissement sont devenus réalité. Non seulement un abonnement au forfait étudiant Apple Music signifie payer 4,99 $ au lieu de 9,99 $ par mois, mais Apple TV Plus est offert sans frais supplémentaires pour une durée limitée.

Auparavant, vous pouviez obtenir une année entière gratuite à l’achat d’un appareil Apple. Vous pouvez désormais bénéficier de trois mois d’Apple TV Plus absolument gratuits lorsque vous achetez un appareil Apple : il s’agit de tout iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac éligible. N’oubliez pas de profiter de l’offre dans les 90 jours suivant l’achat.

De plus, si vous n’êtes pas encore inscrit à Apple TV Plus, vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois dans le cadre d’un abonnement Apple One. Il existe trois plans disponibles, qui incluent tous Apple Music, Apple Arcade et le stockage iCloud.

Les membres payants sont également récompensés. Apple crédite actuellement 4,99 $ sur votre compte Apple à dépenser dans l’App Store – que vous pouvez également utiliser pour payer votre abonnement TV Plus. Résultat!

Que puis-je regarder sur Apple TV Plus ?

La plate-forme compte actuellement environ 60 titres – principalement Apple Originals – qui couvrent un large éventail de genres. Il y a des longs métrages, des talk-shows, des films d’animation et des documentaires (Tiny World est narré par Ant Man lui-même, Paul Rudd !). Ceux-ci côtoient des séries nominées aux Golden Globes et acclamées par la critique comme Ted Lasso, Dickinson et M. Night Shyamalan’s Servant, avec un ordre secondaire de divertissement pour les enfants.

Apple TV Plus a également dépensé des millions pour acquérir une poignée de programmes sous licence et de films très attendus pour fidéliser le public. Le Fraggle Rock préféré des années 80 est désormais exclusif à la plate-forme, en plus des dessins animés Peanuts (A Charlie Brown Christmas, etc.) et du drame de Tom Hanks Greyhound.

Les ajouts les plus récents incluent le thriller effrayant, Calls. À l’autre extrémité du spectre, vous pouvez profiter de la comédie musicale Schmigadoon !, en streaming maintenant.

Et il y a tellement plus de bonté prévue. Foundation, basée sur les romans de science-fiction d’Isaac Asimov, sera présentée à l’automne, tandis que les projets impliquant Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et le prince Harry ne sont que quelques-uns en cours.