Essai gratuit de HBO Max : pouvez-vous toujours obtenir l’essai de 7 jours ?

Nous adorons l’option « essayer avant d’acheter » et ce n’est pas différent avec les services de streaming. Si vous recherchez un essai gratuit de HBO Max, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. Malheureusement, HBO a cessé d’exécuter cette option il y a un certain temps et il ne semble pas qu’elle revienne. Du côté positif, vous disposez d’options d’inscription moins chères qu’auparavant grâce à un nouveau niveau commençant à seulement 9,99 $ par mois sur un contrat glissant que vous pouvez annuler à tout moment.

9,99 $ par mois est le nouveau niveau financé par la publicité qui affiche le contenu en HD. Pour seulement 5 $ de plus par mois, vous bénéficiez d’un streaming 4K resplendissant et d’un accès aux films de cinéma du jour et de la date, ce dont vous avez besoin si vous voulez regarder The Matrix: Resurrections le 22 décembre. Ce niveau n’a également aucune publicité et permet également les téléchargements de visualisation hors ligne. Découvrez les deux niveaux sur HBOMax.com.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu ou si vous souhaitez avoir un avant-goût de l’excellent contenu télévisé disponible sur le service, il existe une section « Regarder gratuitement » entièrement gratuite sur HBO Max que vous n’avez même pas besoin d’un compte pour diffuser. . Vous n’obtiendrez qu’un épisode de quelques émissions sélectionnées, mais en tant qu’échantillonneur, c’est très généreux.

HBO Max devient rapidement un service essentiel pour les streamers et les coupe-câbles. Outre une myriade de films populaires et d’émissions HBO telles que True Blood, Sex and the City, Euphoria et Game of Thrones, le service propose du contenu de marques telles que Crunchyroll, DC Comics, Studio Ghibli, Sesame Workshop, TCM, Cartoon Network , et Natation pour adultes. Il existe également une large sélection d’originaux de HBO Max à découvrir, notamment Search Party, The Flight Attendant, Gossip Girl et The White Lotus.

L’un des avantages les plus importants d’être abonné à HBO Max est la possibilité de diffuser de nouveaux films le même jour que leurs débuts en salles, qui ont commencé avec les débuts de Wonder Woman 1984. Cependant, ces sorties semblent également être la raison pour laquelle l’option de s’inscrire pour un essai gratuit de HBO Max n’est plus proposé.

Y aura-t-il un autre essai gratuit de HBO Max ?

HBO Max offrait à l’origine un essai gratuit de 7 jours aux nouveaux membres sur son site Web entre son lancement en mai 2020 et la sortie de Wonder Woman 1984 en décembre 2020. Bien qu’il soit peu probable que nous voyions un autre essai gratuit apparaître sur son site Web. À moins bien sûr que le nombre d’abonnés ne continue de croître conformément aux attentes des services, alors bien sûr, tout peut arriver.

Il existe cependant une option pour les abonnés Hulu, car ils peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de HBO Max de 7 jours en ajoutant HBO Max en tant que chaîne complémentaire premium à leur abonnement Hulu.

L’inscription à HBO Max et à d’autres canaux via Hulu vous aide à consolider les factures mensuelles, de sorte que vous ne vous souciez que d’un seul paiement plutôt que de plusieurs. Ceci est disponible pour les membres sur les plans de base ainsi que Hulu avec Live TV. Après l’essai gratuit, HBO Max se renouvellera à son prix régulier de 14,99 $ par mois, à moins que vous ne décidiez d’annuler votre abonnement – vous ne pouvez cependant pas choisir de rejoindre le niveau moins cher de 9,99 $ avec Hulu.

Une autre façon d’accéder gratuitement à HBO Max consiste à utiliser AT&T TV. Plus précisément, AT&T offre aux abonnés une année gratuite de HBO Max lorsque vous vous inscrivez aux forfaits Illimité, Fibre ou DirecTV Stream Choice.

Quels films sont diffusés exclusivement sur HBO Max ?

Alors que diverses émissions et films sont constamment ajoutés à HBO Max, HBO Max a annoncé fin 2020 qu’il publierait toute la liste des nouveaux films de Warner Brothers le même jour que leurs débuts dans les salles. Voici une liste des films à succès qui sont actuellement diffusés en streaming sur HBO Max ou qui sortiront simultanément sur la plate-forme et dans les salles :

Les petites choses: Streaming maintenant

Judas et le Messie noir: Streaming maintenant

Tom et Jerry: Streaming maintenant

Godzilla contre Kong: Streaming maintenant

Combat mortel: Streaming maintenant

La conjuration : le diable m’a fait le faire: Streaming maintenant

Dans les hauteurs: Streaming maintenant

Space Jam : un nouvel héritage: Streaming maintenant

La brigade suicide: Retour à déterminer

Malin: Retour à déterminer

Les nombreux saints de Newark: Retour à déterminer

Dune: Retour à déterminer

le roi Richard: Retour à déterminer

La matrice 4: Premières le 22 décembre 2021

Ces films ne sont disponibles que 31 jours après la première et seront retirés du service. Alors que la plupart des films reviendront sur la plate-forme plus tard, on ne sait pas comment cela changera si et quand les cinéphiles commenceront à retourner au cinéma.

Quels plans et offres HBO Max propose-t-il actuellement ?

Il existe désormais deux forfaits différents sur HBO Max et deux modes de paiement. Le forfait le plus abordable de HBO Max comprend des publicités et coûte 9,99 $ par mois, tandis que le forfait HBO Max de niveau supérieur propose un streaming sans publicité pour seulement 14,99 $ par mois. Le plan sans publicité vous permet également de regarder de nouveaux films de Warner Brothers le jour même de leur sortie en salles.

La meilleure offre disponible sur HBO Max en ce moment est attachée à ses plans annuels. Alors que HBO Max coûte généralement entre 10 et 15 $ par mois, vous pouvez économiser plus de 15 % sur votre abonnement en choisissant plutôt un forfait annuel. Le plan « Avec des publicités » ne coûte que 99,99 $ par an lorsque vous payez annuellement, ou vous pouvez opter pour le meilleur plan « Sans publicité » qui comprend l’accès aux nouvelles sorties en salles pour seulement 149,99 $ par an.

