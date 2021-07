Essai gratuit de HBO Max : pouvez-vous toujours obtenir l’essai de 7 jours ?

Malheureusement, HBO Max ne propose plus d’essai gratuit sur son site Web. Cependant, il existe une section sur HBO Max pleine de contenu gratuit que vous n’avez même pas besoin d’un compte pour diffuser. De plus, il existe encore quelques méthodes pour accéder gratuitement à l’intégralité de la bibliothèque de contenu de HBO Max via d’autres moyens, comme un module complémentaire Hulu ou avec AT&T TV.

HBO Max devient rapidement un service essentiel pour les streamers et les coupe-câbles. Outre une myriade d’émissions et de films HBO populaires tels que True Blood, Sex and the City, Euphoria et Game of Thrones, le service propose du contenu de marques telles que Crunchyroll, DC Comics, Studio Ghibli, Sesame Workshop, TCM, Cartoon Network , et Natation pour adultes. Il existe également une large sélection d’originaux de HBO Max à découvrir, notamment Search Party, The Flight Attendant, Gossip Girl et Raised By Wolves.

L’un des plus grands avantages d’être abonné à HBO Max est la possibilité de diffuser de nouveaux films le même jour que leurs débuts en salles. En plus de toutes les émissions et films qui sont ajoutés régulièrement, presque tous les mois en 2021, vous pourrez regarder un nouveau film sur HBO Max en même temps qu’il se rend au cinéma. Wonder Woman 1984 a brisé le moule lors de sa sortie sur HBO Max le même jour que ses débuts au cinéma; ces versions semblent également être la raison pour laquelle HBO Max ne propose plus d’essai gratuit sur son site Web.

Quels films arriveront sur HBO Max en 2021 ?

Alors que diverses émissions et films sont constamment ajoutés à HBO Max plusieurs fois par semaine, au cours de 2021, HBO Max sortira également bon nombre des derniers films de Warner Brothers le même jour qu’ils font leurs débuts dans les salles. Ces films ne sont disponibles que 30 jours après la première et seront ensuite retirés du service.

Les films sortis simultanément sur HBO Max et dans les cinémas incluent :

Les petites choses: 21 janvier

Judas et le Messie noir: 12 février

Tom et Jerry: 26 février

Godzilla contre Kong: 31 mars

Combat mortel: 16 avril

La conjuration : le diable m’a fait le faire: 4 juin

Dans les hauteurs: 18 juin

Space Jam : un nouvel héritage: 16 juillet

La brigade suicide: 6 août

Malin: 10 septembre

Les nombreux saints de Newark: 24 septembre

Dune: 1er octobre

le roi Richard: 19 novembre

La matrice 4: 22 décembre

Y aura-t-il un autre essai gratuit de HBO Max ?

Avec de nouveaux films sortis presque tous les mois en 2021 sur HBO Max, il est peu probable que nous revoyions un essai gratuit à nouveau cette année. Cependant, il existe plusieurs façons d’essayer HBO Max gratuitement, à savoir via Hulu ou en vous inscrivant à AT&T TV.

Les membres Hulu peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de 7 jours de HBO Max en tant que module complémentaire premium à leur abonnement. Ceci est disponible pour les membres sur les plans de base ainsi que Hulu avec Live TV. Après l’essai gratuit, HBO Max sera renouvelé à son prix régulier de 14,99 $ par mois, à moins que vous ne décidiez d’annuler votre abonnement. Hulu permet de mettre fin facilement à votre abonnement à tout moment via les paramètres de votre compte.

Une autre façon d’accéder gratuitement à HBO Max consiste à utiliser AT&T TV. Ce service de câble comprend quelques excellents bonus lorsque vous vous inscrivez à ses forfaits Choice, Ultimate ou Premiere, tels qu’une année gratuite de HBO Max et NBA League Pass.

Combien de temps a duré l’essai gratuit de HBO Max ?

HBO Max offrait à l’origine un essai gratuit de 7 jours aux nouveaux membres sur son site Web entre son lancement en mai 2020 et la sortie de Wonder Woman 1984 en décembre 2020. Bien qu’il soit peu probable que nous voyions un autre essai gratuit apparaître sur son site Web, il existe plusieurs façons de consulter gratuitement la série originale de HBO Max ou même d’économiser sur le prix de votre abonnement.

Existe-t-il des offres HBO Max ?

La meilleure offre disponible sur HBO Max en ce moment est attachée à ses plans annuels. Alors que HBO Max coûte normalement entre 10 $ et 15 $ par mois, vous pouvez économiser plus de 15 % sur votre abonnement en choisissant plutôt un forfait annuel. Le forfait « Avec publicités » ne coûte que 99,99 $ par an lorsque vous payez annuellement ou vous pouvez opter pour le meilleur forfait « sans publicité » qui comprend l’accès aux nouvelles sorties en salles pour seulement 149,99 $ par an.

Quelles options de plan sont actuellement proposées pour HBO Max ?

Il existe maintenant deux plans différents disponibles sur HBO Max et deux façons de payer. Le forfait le plus abordable de HBO Max comprend des publicités et coûte 9,99 $ par mois, tandis que le meilleur forfait HBO Max propose un streaming sans publicité pour seulement 14,99 $ par mois. Le plan sans publicité vous permet également de regarder de nouveaux films de Warner Brothers le jour même de leur sortie en salles.

Au lieu de payer mensuellement, vous pouvez choisir d’acheter un abonnement annuel et économiser plus de 15 %. Le forfait « Avec publicités » est disponible pour 99,99 $ par an ou vous pouvez passer au forfait sans publicité pour 149,99 $ par an.

Vous pouvez obtenir 7 jours gratuits de Hulu

Bien que HBO Max n’offre pas d’essai gratuit sur son site Web, il existe un moyen de marquer sept jours gratuitement sur Hulu. Cette offre est uniquement disponible pour les abonnés Hulu, vous devez donc d’abord avoir un compte Hulu avant de pouvoir vous inscrire à cet essai gratuit de HBO Max. Ajoutez simplement HBO Max en tant que chaîne premium et vous aurez accès gratuitement pendant les sept premiers jours. Après cette date, l’abonnement sans publicité sera renouvelé à son prix régulier de 14,99 $ par mois, à moins que vous n’annuliez votre abonnement.

Hulu propose un certain nombre de chaînes premium que vous pouvez ajouter à votre abonnement, chacune déverrouillant un monde de nouveau contenu. L’inscription à HBO Max et à d’autres chaînes via Hulu vous aide également à consolider vos factures mensuelles, de sorte que vous ne vous souciez que d’un seul paiement plutôt que de plusieurs.

