Essai gratuit de Sling TV: voici comment l’essayer avant de vous inscrire

Bien qu’il y ait eu un essai gratuit pour Sling TV, pour le moment, Sling n’en a pas de disponible. Cependant, il existe quelques excellentes offres que les nouveaux abonnés peuvent obtenir pour réduire le coût de l’adhésion. De plus, la section Sling Free est toujours disponible pour vous permettre de regarder gratuitement certains contenus à la demande sans même avoir besoin d’un compte!

Inscrivez-vous sur Sling TV maintenant

Sling TV est facilement l’un des meilleurs services de streaming TV en direct actuellement. Non seulement il est abordable avec des forfaits à partir de seulement 35 $ par mois, mais il comprend également plusieurs des chaînes câblées les plus populaires et des chaînes de diffusion locales. Que vous soyez un fan de sport qui ne peut pas vivre sans ESPN ou quelqu’un qui est obsédé par HGTV et qui découvre de nouvelles façons de réinventer les espaces et les meubles de votre maison, Sling TV est là pour vous.

Bien que Sling ait offert des essais gratuits de son service dans le passé, il n’y a actuellement aucun essai gratuit disponible chez Sling. Cependant, il existe des offres intéressantes pour les nouveaux membres – dont l’une vous rapporte un AirTV Mini gratuit lorsque vous pré-payez pour deux mois de Sling.

Une autre option consiste à consulter la section «Regarder gratuitement» sur Sling. Il existe une sélection de contenus entièrement gratuits à regarder, même sans être abonné à Sling, y compris des émissions et des films à la demande, ainsi que quelques chaînes de télévision en direct. C’est le moyen idéal pour avoir une idée du fonctionnement de Sling si vous n’êtes pas prêt à vous abonner pour le moment.

Existe-t-il des offres Sling TV?

Il y a toujours quelques offres Sling TV pour les nouveaux abonnés, et elles vous donnent généralement un appareil gratuit qui facilite la diffusion du service avec! La plupart de ces offres vous demandent de prépayer deux ou trois mois de Sling à l’avance. En guise de remerciement, vous recevrez un appareil gratuit tel qu’un TiVo Stream 4K ou un AirTV Mini. Étant donné que ces appareils coûtent généralement plus de 50 $ eux-mêmes, c’est un moyen intelligent de vous inscrire si vous avez un téléviseur à la maison qui a besoin d’un moyen de regarder.

Quelles options de forfait sont actuellement proposées pour Sling TV?

Sling a deux plans de base qui varient légèrement dans les canaux qu’ils fournissent: Sling Blue et Sling Orange. Un troisième plan, Sling Orange + Blue, combine toutes les chaînes des plans de base afin que vous n’ayez pas à choisir entre elles. Sling Orange ne dispose pas de chaînes telles que SYFY, FX et TLC, tandis que Sling Blue n’offre pas de chaînes telles que ESPN ou Disney Channel. Avec Sling Orange + Blue, vous n’avez pas à vous soucier de rien manquer. De plus, vous économiserez 25% supplémentaires en vous inscrivant au plan combiné.

Les plans de Sling sont abordables en gardant la liste des chaînes relativement basse dès le début, bien que chaque plan vous permette d’ajouter des chaînes supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans les plans de base. Vous pouvez trouver un pack de chaînes supplémentaires pour les enfants à seulement 6 $ de plus par mois ou des chaînes comme VH1, MTV, Comedy Central, WE TV, GSN et bien d’autres. Il existe de nombreux packs de chaînes à prendre en compte, ainsi que des chaînes de cinéma premium telles que Showtime et Starz.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Où est ma 5G?

Test du Samsung Galaxy A72: le meilleur téléphone que vous n’achèterez pas

Le Galaxy A72 a une autonomie exceptionnelle, un écran AMOLED 90 Hz et des caméras fiables. Mais l’A52 offre le même ensemble de fonctionnalités à un prix inférieur, et l’absence de 5G en fait une vente difficile en 2021.

Je dois tout diffuser

Voici un échantillon des émissions diffusées sur Discovery Plus

Discovery Plus est l’endroit où aller pour plus de 55 000 épisodes de séries provenant de réseaux tels que HGTV, Food Network, TLC et OWN. Voici un tour d’horizon des émissions disponibles actuellement sur la plateforme de streaming.