Essai : les films de Malyalam obtiendront une fenêtre exclusive de 3 semaines dans les salles de cinéma

Atul Mohan, rédacteur en chef de Complete Cinema, a déclaré que Malayali Star Mohanlal jouit d’une énorme popularité au Kerala et que ses films ont généralement capturé 80 à 85 % de la part d’écran dans l’État.

Dans une tentative de ramener les masses dans les salles, les acteurs de l’industrie cinématographique malayalam caressent l’idée d’accorder une diffusion exclusive de trois semaines au film à gros budget de Mohanlal, Marakkar-Arabikkadalinte Simham. Le film réalisé par Priyadarshan aurait été construit avec un budget de 100 crore.

La proposition a le soutien de l’Organisation unie des exposants de films du Kerala (FEUOK), qui compte 350 écrans dans l’État sur un total de 650.

« Lorsque nous ouvrons les salles au bout d’un an, nous avons besoin d’un grand film, qui ait un titre ainsi qu’une valeur de star et qui puisse être projeté simultanément sur tous les écrans. Seuls les grandes stars et les films d’une grande valeur peuvent ramener la foule dans les salles », a déclaré à FE K Vijayakumar, président de la FEUOK. Il a ajouté que les membres de la FEUOK ont accepté de ne passer au crible que Marakkar pendant trois semaines et que le free run serait une expérience ponctuelle.

Rajaputhra Renjith, président de la Kerala Film Producers Association, a déclaré que la proposition d’un tour gratuit avait fait le tour mais qu’aucune décision formelle n’avait été prise en raison de l’incertitude d’ouvrir les cinémas en raison de la pandémie. Il a ajouté qu’une décision finale ne serait prise qu’avec l’assentiment du gouvernement de l’État. Le nombre de cas de Covid plane toujours au-dessus de 10 000 dans l’État au quotidien.

Alors que tous les acteurs de l’industrie (malayalam) confirment la nécessité de faire quelque chose d’innovant pour ramener les masses dans les salles, la période exclusive pourrait être réduite finalement à une semaine selon le producteur et réalisateur Aashiq Abu, qui envisage de sortir un de ses films juste après Marakkar.

Les cinémas panindiens ont du mal à rester à flot car les autorités ont dû imposer des fermetures et des restrictions intermittentes pour freiner la propagation du virus. Selon les analystes d’EY, environ 1 000 à 1 500 écrans individuels ont été fermés l’année dernière, réduisant le nombre total d’écrans en Inde à environ 8 000. La proposition d’accorder une fenêtre théâtrale exclusive de trois semaines à Marakkar, bien que semble acceptable, sera presque impossible à reproduire à l’échelle nationale. Les experts de l’industrie affirment que la taille de l’industrie cinématographique malayalam n’est pas très importante et que les films de la région ne sortent généralement qu’au Kerala. Ils ne parviennent pas à obtenir une large diffusion, même dans des États comme le Karnataka et le Tamil Nadu. « Vous ne pouvez pas réunir l’industrie Bollywood et Malayalam. Bollywood est beaucoup plus gros, presque six à dix fois plus gros que le cinéma malayalam. L’Inde a un grand nombre d’écrans et les films concurrents doivent être là pour remplir ces écrans », a déclaré l’observateur, chroniqueur et écrivain de l’industrie du divertissement Sreedhar Pillai.

Étant donné que Bell Bottom, dirigé par Akshay Kumar, sort le 27 juillet comme prévu, il y a une foule d’autres films qui attendent d’être projetés après cela, a déclaré Pillai. En outre, pour qu’un film de Bollywood fasse des affaires, il doit sortir sur les principaux marchés du Maharashtra, de Delhi-NCR et du Pendjab ; les exploitants et les producteurs du monde entier n’accepteront pas un tel arrangement où un seul film est autorisé à être diffusé en avant-première pendant une certaine durée, estiment les analystes. Des États comme le Maharashtra voudront projeter des films en marathi et il y a un fort sentiment qui y est associé. « Il existe également une série de films hollywoodiens qui devraient faire de bonnes affaires en Inde. Personne ne peut obtenir un monopole. Ce n’est pas possible », a ajouté Pillai.

Même dans des États comme le Tamil Nadu et le Telangana, il sera difficile de ne projeter qu’un seul film à la fois car l’industrie y est compétitive et il y a une série de films avec de grandes stars qui attendent d’être lancés, ont déclaré des experts.

Nikhil Narendran, partenaire chez Trilegal, estime en fait que la décision de donner une diffusion exclusive en salles à un film particulier peut avoir de graves répercussions juridiques. « C’est un problème de concurrence. Cela équivaut vraiment à un verrouillage et au refus de traiter avec le reste des joueurs. Il existe un motif valable de contestation d’un point de vue juridique. Si quelqu’un dépose une plainte, elle pourrait faire l’objet d’une enquête », a déclaré Narendran.

Il est intéressant de noter que de nombreux films en malayalam optent désormais pour une sortie over-the-top (OTT) après le succès de films comme Drishyam 2, Joji et The Great Indian Kitchen.

