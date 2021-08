Essais 4G : BSNL s’oppose aux écarts proposés par le TCS

BSNL a écrit au département des télécommunications pour savoir s’il accepte ou non les dérogations.

Un consortium dirigé par Tata Consultancy Services (TCS) sélectionné par BSNL pour effectuer des essais pour tester leur équipement 4G, a proposé 128 écarts dans les spécifications du produit, qui, selon la société de télécommunications d’État, pourraient, s’ils sont acceptés, compromettre ses perspectives commerciales et avoir un impact sur l’expérience client. .

Selon BSNL, les écarts proposés par TCS incluent quelques problèmes critiques et ne peuvent pas être compromis pour les tests de l’équipement proposé dans le cadre d’une preuve de concept (PoC) ou d’essais, car le même équipement doit être déployé dans le réseau commercial 4G immédiatement après les essais. .

Mais comme BSNL à lui seul ne peut pas rejeter ou accepter les écarts, il a demandé conseil au DoT. « Selon ce bureau, l’acceptation de tels écarts coûtera à BSNL à l’avenir une fois le déploiement effectué et cela mettra non seulement en péril les intérêts des perspectives commerciales de BSNL, mais aura également un impact négatif sur l’expérience client ainsi que sur la force concurrentielle de BSNL », BSNL CMD PK Purwar a déclaré dans une lettre au secrétaire aux télécommunications Anshu Prakash, dont une copie a été vue par FE.

Le CMD a déclaré que dans une telle situation, la situation financière de BSNL pourrait se détériorer davantage et l’objectif défini par le gouvernement dans le cadre du plan de relance pourrait ne pas être pleinement atteint.

Le TCS a proposé 18 déviations en cœur, 71 en réseau radio, 6 en interfonctionnement, 13 en cœur différé et 20 en réseau radio différé.

Il faut mentionner que le consortium dirigé par TCS est le candidat le plus prometteur pour développer la solution 4G pour déployer le réseau local de BSNL. TCS a établi un partenariat avec C-DoT pour le réseau central et Tejas et Altiostar pour l’équipement radio et conduira les essais à Chandigarh. Tech Mahindra, HFCL, L&T et ITI ont également été sélectionnés pour effectuer des essais.

Des essais sont nécessaires car BSNL a été mandaté pour utiliser des équipements d’entreprises locales uniquement pour son réseau central dans le cadre de ce qu’on appelle un modèle dirigé par un intégrateur de système.

BSNL a déclaré que les autres soumissionnaires n’ayant soumis aucune déclaration de dérogation, il est supposé que leur produit répond aux spécifications et est prêt pour un déploiement commercial. “Il est vivement demandé que les écarts soumis par le TCS puissent être examinés par le DoT et que des conseils/orientations appropriés soient fournis à BSNL afin de permettre à BSNL d’accomplir le PoC dans un délai limité”, indique la lettre.

BSNL prévoit le déploiement de la 4G dans un délai de 10 mois après la réussite des essais. En supposant que les essais soient terminés avec succès en quatre mois, le réseau peut être déployé après 14 mois à compter de cette date. Mais, si les essais ne sont pas terminés dans les délais spécifiés, les délais de déploiement peuvent également être prolongés.

