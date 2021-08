Essais d’imposteurs Fortnite – Comment gagner un wrap gratuit dans le jeu et plus

Découvrez comment vous pouvez participer aux essais d’imposteurs de Fortnite pour débloquer des objets gratuits dans le jeu.

Epic Games a discrètement lancé les Imposters Trials, un événement où les joueurs peuvent collecter des produits cosmétiques gratuits dans le jeu. Tout comme les Lantern Trials d’il y a quelques mois, les Imposters Trials fonctionnent de la même manière. Les joueurs doivent naviguer vers un site Web spécifique, se connecter à leur compte Epic Games et gagner des badges en fonction des règles définies.

Ceux qui rassemblent suffisamment de badges peuvent gagner un wrap, un spray et une émoticône gratuits. Permettez à ESTNN de vous guider tout au long du processus d’essais d’imposteurs pour vous mettre au courant.

Qu’est-ce que le mode de jeu des imposteurs ?

Basé en grande partie sur le jeu vidéo à succès de polar Parmi nous, le mode Imposteurs permet à un maximum de dix joueurs de participer à un match donné. Il y a huit agents et deux imposteurs. Les agents doivent accomplir des tâches, éviter l’élimination aux mains des imposteurs et essayer d’identifier les imposteurs à tout prix. Les imposteurs ont pour mission de saboter les agents, de rester invaincus et d’éliminer autant d’agents que possible.

Les jeux se terminent généralement lorsque les deux imposteurs ont été identifiés, tous les agents sont éliminés ou toutes les tâches ont été accomplies. Maintenant que nous avons couvert le mode de jeu, jetons un coup d’œil à ce qu’impliquent les épreuves d’imposteurs.

Que sont les essais d’imposteurs ?

Les Imposters Trials sont un ensemble de défis basés sur le dernier mode de jeu de Fortnite. Cependant, contrairement aux essais précédents, ces défis sont beaucoup plus faciles à relever. L’objectif pour les joueurs participants est de gagner des badges basés sur les jeux joués en mode Imposteurs. Tous les deux matchs terminés, les joueurs obtiennent un badge dans les essais des imposteurs. Les participants recevront également un badge juste pour se connecter au site Web.

Une fois que les joueurs auront collecté 11 badges, ils auront gagné les trois cosmétiques disponibles.

Voici la répartition des prix pour les essais d’imposteurs :

1 badge – Hot Headed Spray 6 badges (12 jeux d’imposteurs joués) – Just Between Us Emoticon 11 badges (22 jeux d’imposteurs joués) – Spectral Flex Wrap

2 parties jouées = 1 badge

Comment s’inscrire aux essais d’imposteurs

Pour commencer, suivez les instructions ci-dessous :

Accédez au site Web Imposters Trials Connectez-vous à votre compte Epic Games Si cela est fait correctement, vous devriez automatiquement gagner un badge Tous les badges qui en découlent doivent être gagnés en jouant au mode Imposters

Le site Web vous permet de vérifier vos progrès, vous voudrez donc l’utiliser comme une ressource utile. De plus, il reste beaucoup de temps pour récupérer les produits cosmétiques du jeu avant la fin des essais. Pour le moment, la date de fin prévue est le 6 septembre. Cependant, seuls 5 millions de joueurs peuvent participer, alors assurez-vous de suivre les instructions ci-dessus avant qu’il ne soit trop tard.

Nous mettrons à jour cet article avec toute information supplémentaire.

Image vedette : Jeux épiques

L’article Essais d’imposteurs Fortnite – Comment gagner du wrap gratuit dans le jeu et plus est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.