Essais gratuits expirant : comment annuler l’Apple TV+

Apple a été très généreux avec ses offres promotionnelles gratuites pour Apple TV + avec des essais gratuits d’un an ainsi que l’achat de nouveau matériel prolongé pendant la période de pandémie. Cependant, ces essais touchent maintenant à leur fin et de nombreux autres clients devront commencer à payer pour regarder des émissions de télévision et des films originaux Apple TV +, ou annuler leur abonnement s’ils ne veulent pas continuer.

Apple TV+ offre un accès à une bibliothèque croissante de contenu vidéo original et exclusif à travers des émissions de télévision et des films. Contrairement à la plupart des autres services de streaming, Apple TV+ n’inclut pas de catalogue de retour à parcourir, de sorte que le nombre total de titres disponibles est bien inférieur à quelque chose comme Disney+ ou Netflix. Apple mise sur des originaux premium de haute qualité pour se démarquer. La société ajoute de nouveaux titres sur une base mensuelle.

Vous pouvez vous abonner à Apple TV+ seul pour 4,99 $ par mois. Des essais gratuits de sept jours sont disponibles pour tous les nouveaux abonnés, et les achats de matériel Apple sont accompagnés de trois mois gratuits en guise de dégustation. Notez que si vous profitez des offres d’essai gratuit, l’abonnement se renouvelle automatiquement à la fin de la période gratuite. Contrairement aux autres abonnements App Store, si vous annulez tôt, vous perdez immédiatement l’accès au reste de votre essai gratuit.

Apple TV+ est également inclus dans Apple One (qui combine des services comme iCloud, Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade en un seul abonnement mensuel à prix réduit) et est également actuellement inclus dans le forfait étudiant Apple Music.

Avec Apple TV+, vous êtes libre d’annuler à tout moment et de revenir dans quelques mois lorsqu’il y a quelque chose de nouveau à apprécier.

Comment annuler Apple TV+

Si vous avez regardé tout ce qui vous plaît sur le service, ou si vous n’êtes tout simplement plus intéressé par Apple TV+, voici comment annuler.

Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, c’est vraiment facile. Allez simplement dans Paramètres -> Identifiant Apple -> Abonnements -> Apple TV+ -> Annuler l’abonnement. Sur le Mac, ouvrez Préférences Système -> Identifiant Apple -> Médias et achats et appuyez sur le bouton Gérer dans la section Abonnements.

Si vous n’avez pas accès à un appareil Apple, le meilleur moyen d’annuler est de passer par le site Web Apple TV+, tv.apple.com. Connectez-vous avec votre identifiant Apple, puis cliquez sur l’icône du compte en haut de la page et choisissez Paramètres. Faites défiler jusqu’en bas pour gérer votre abonnement et vous pouvez sélectionner Annuler l’abonnement.

Si vous n’êtes pas le propriétaire du groupe de partage familial associé à l’abonnement Apple TV+, vous devrez le contacter pour finaliser l’annulation.

