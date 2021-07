Essayer de développer les prêts de détail ; désireux de passer à des emprunts à plus long terme : Jairam Sridharan, PDG, Piramal Retail Finance

Jairam Sridharan, PDG, Piramal Retail Finance

Par Ankur Mishra

Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) souhaite disposer de coussins adéquats en termes de financement à long terme. La société, qui a proposé un problème de NCD de 1 000 crores de roupies le 12 juillet 2021, est un pas vers le passage à des emprunts à plus long terme, a déclaré Jairam Sridharan, PDG de Piramal Retail Finance à Ankur Mishra dans une interview. Il dit également que la fusion avec DHFL devrait être achevée dans les deux prochains mois, sous réserve de l’issue judiciaire des appels en instance devant le tribunal. Extraits édités :

Quel est le but du problème des MNT ?

Nous essayons de développer notre activité de crédit aux particuliers depuis un certain temps. Alors que nous commençons à croître et à appuyer sur nos accélérateurs, nous voulons nous assurer de disposer de réserves adéquates en termes de financement à long terme. Nous aurons envie de changer notre profil vers de plus en plus d’emprunts à plus long terme. Donc, c’est la direction en ce qui concerne cette question.

Quel est le plan global de levée de fonds pour l’exercice 22

Nous n’avons demandé aucune approbation du conseil d’administration pour une collecte de fonds annuelle. Ce que nous continuerons de faire, c’est que nous surveillerons le marché. Si nous jugeons que le moment est approprié, il est nécessaire d’améliorer le montant des emprunts à long terme que nous avons, nous pouvons entrer sur le marché. Ce sera donc plus opportuniste. Cependant, en tant que tel, il n’est pas nécessaire d’exploiter le marché. Pour le moment, nous n’avons rien choisi de particulier pour un plan annuel.

Y a-t-il eu un changement de stratégie commerciale après la deuxième vague de Covid-19 ?

La deuxième vague de Covid-19 a eu un impact beaucoup plus important en termes de santé, mais je dirais qu’en termes de richesse, son impact a été significativement faible, par rapport à l’année dernière. Bien que les chiffres trimestriels ne soient pas encore publiés, mais contrairement à la première vague, la situation est très différente en ce moment. Si vous regardez votre magasin kirana local, votre épicerie locale, ils ne faisaient tous aucun revenu pendant la première vague, mais pour le moment aucun d’entre eux ne fait aucun revenu.

Comme tout le monde est ouvert pendant un petit moment ou qu’il a mis au point un mécanisme basé sur la livraison ou un mécanisme UPI, afin de pouvoir continuer à faire fonctionner son entreprise. Tous les prêteurs ont pris une position ferme, suspectant d’éventuelles pertes dues au Covid-19, et ont pris de grosses provisions. Ce que vous avez constaté au cours de la dernière année, c’est que peu de dispositions ont été utilisées.

Les pertes réelles ont été inférieures à ce que les gens avaient prévu. Ainsi, nous ne modifions aucune stratégie commerciale. Nous continuerons d’être un prêteur axé sur les garanties. En raison de la deuxième vague, nous voyons quel type de clients est vulnérable, et pour quelqu’un comme nous, cet apprentissage est important. Cet apprentissage nous aidera dans la souscription.

Quel impact voyez-vous au trimestre de juin (T1) en raison de la deuxième vague de Covid-19 ?

Je ne peux pas commenter le premier trimestre car nous sommes dans la période de silence, mais je dis généralement que la deuxième vague a été beaucoup plus courte. Ainsi, pour le secteur des services financiers dans son ensemble, le rebond a été beaucoup plus net et plus rapide que la première vague de Covid.

Quand pensez-vous que la fusion de DHFL sera clôturée ?

Les approbations importantes sont déjà faites. L’approbation la plus importante a été de NCLT, qui a été reçue en juin. Nous avons trois mois pour clôturer la transaction après l’approbation du NCLT et un mois est déjà écoulé. Donc, au cours des deux prochains mois, espérons-le, tout sera fait. Cependant, il est difficile d’être définitif sous réserve d’une issue judiciaire en raison de divers recours devant le tribunal.

Sur le total du portefeuille de prêts de Rs 44 668 crore, les prêts en gros sont restés à Rs 39 365 crore jusqu’en mars 2021. Après la fusion de DHFL, quel est votre objectif de mélange de détail et de gros ?

À moyen terme, nous voulons représenter les deux tiers du commerce de détail du portefeuille total de prêts. Notre conviction est qu’avec l’acquisition de DHFL, au fur et à mesure qu’elle sera consommée, notre part de vente au détail sera probablement de 40 % et pourrait atteindre environ 50 % d’ici la fin de cette année.

A terme, souhaitez-vous transformer l’entité fusionnée DHFL en banque ?

Je pense que l’entité de prêt combinée est susceptible d’être de l’ordre de Rs 60 000 crore en termes de taille du bilan. Ce sera une très grande entité. Cependant, il y a encore une marge pour que l’entité se développe au format NBFC.

Mais, en général, il est juste que pour atteindre une certaine échelle, la capacité du côté passif est importante. Donc, dans cette mesure, nous attendrons avec impatience les résultats des recommandations du groupe de travail interne de RBI, et verrons quelles sont les chances que le régulateur aura plus tard, en termes d’octroi de licences bancaires. Nous la surveillons de très près et prendrons les mesures appropriées au bon moment.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.