Essayer iOS m’a fait apprécier beaucoup plus ces 8 fonctionnalités Android

À la fin de l’année dernière, j’ai décidé qu’il était temps de quitter ma tablette Huawei MediaPad et d’acheter un nouvel iPad. Ce n’était pas ma première incursion dans iOS/iPadOS – j’avais auparavant un iPod Touch et un iPad Mini – mais cela faisait quelques années que je n’avais pas utilisé le système d’exploitation mobile d’Apple. J’étais ravi de découvrir ce qu’il offre et d’explorer toutes les grandes et petites différences entre celui-ci et Android. Mon parcours a révélé des vérités frustrantes, mais au fil des mois, je suis également reparti avec une nouvelle appréciation des fonctionnalités que je tenais pour acquises sur Android, mais qui manquent ou ne sont pas aussi bonnes sur iOS/iPad OS. Vous trouverez ci-dessous une liste de huit d’entre eux.

Geste de dos cohérent

Bien que Google ait tardé au jeu des gestes (pour Android d’origine du moins) et implémenté ce mode de navigation après Apple, il a fait quelque chose de mieux à mon avis : le geste arrière est cohérent et fiable sur Android. Vous faites glisser votre doigt depuis le bord gauche ou droit de l’écran et vous reculez d’un pas, n’importe où, n’importe comment. Au début, je n’étais pas fan de la façon dont il était en conflit avec le menu latéral dans certaines applications, mais après un certain temps, j’ai réalisé que j’utilisais le geste arrière un ordre de grandeur plus important que le menu latéral. (De plus, de nombreuses applications ont depuis évité ce menu pour les onglets inférieurs ou un menu flottant à la Google Maps and Photos, pour n’en nommer que quelques-uns.)

Balayez en arrière, revenez en arrière. À chaque fois.

Il n’y a pas vraiment d’équivalent à ce balayage arrière sur iOS. Dans quelques applications, le balayage depuis le bord droit de l’écran revient en arrière, mais ce geste n’est pas universellement mis en œuvre, ni par Apple ni par tous les développeurs. Dans d’autres applications, vous devez utiliser le bouton de retour en haut à gauche, l’endroit le plus éloigné que votre doigt puisse atteindre. Et dans certains cas, vous naviguez simplement sans le bouton de retour, en utilisant les onglets du bas pour vous déplacer entre les sections et en appuyant en dehors des menus flottants pour revenir en arrière. Dans l’ensemble, la navigation sur iOS est cool tant que vous n’avez pas besoin de revenir en arrière. Pour cela, il vous suffit de lancer une fléchette contre le mur et d’espérer toucher le bon mécanisme.

Partager la feuille

Ce n’est un secret pour personne que nous ne sommes pas de grands fans de la feuille de partage Android ici. Nous avons supplié Google de le corriger une et deux fois, et avons couvert tous les petits et bons changements qu’il a reçus au cours des dernières années. Mais peu importe à quel point je pense que la feuille de partage d’Android est, elle est loin d’être aussi déroutante que celle d’iOS.

Qu’est-ce que c’est dans la petite rangée d’icônes d’application ? !

Peut-être que je ne comprends pas comment cela fonctionne, mais chaque fois que j’appuie sur ce bouton de partage sur mon iPad, je n’ai aucune idée de ce que je vais obtenir. La seule chose que j’apprécie, c’est que je peux afficher, masquer et réorganiser les applications qui s’affichent, mais je dois être proactif à ce sujet car la valeur par défaut n’est ni organisée ni logique – au moins Android a implémenté le tri alphabétique par défaut . L’interface utilisateur des icônes d’application est si petite et fait défiler horizontalement une longue liste qu’elle n’est pas pratique, et il y a tellement d’options qui apparaissent dans certaines applications mais pas dans d’autres, à mon grand désarroi. De plus, certaines applications apparaissent à la fois dans la liste des icônes et dans la liste des actions, créant ainsi beaucoup de redondance. Et si vous pensiez qu’Apple n’avait pas de feuilles de partage personnalisées, détrompez-vous. Twitter, YouTube et de nombreuses autres applications vous obligent à parcourir leurs propres feuilles avant d’accéder à celles d’Apple.

Groupes et canaux de notification

Un autre exemple classique du club “Je pensais que c’était mauvais, jusqu’à ce que je voie pire” sont les notifications. Sur Android, ils peuvent devenir très envahissants très rapidement, il n’y a aucun moyen de les gérer en vrac, ils sont livrés à tous les appareils, y compris les appareils inactifs, et il n’y a pas de système intelligent gérant ce que vous recevez en fonction de l’heure de la journée.

Apple a essayé d’implémenter ce dernier dans iOS/iPadOS 14, mais il a encore des années de retard sur Android dans tout le reste. Le regroupement ne fonctionne pas tout le temps et j’ai souvent trouvé un tas de notifications individuelles de la même application répertoriées les unes après les autres. Les actions intelligentes ne sont pas disponibles, vous ne pouvez donc pas ouvrir de liens, définir des rappels et consulter Maps ou effectuer d’autres actions pertinentes à partir d’une notification.

Si c’est ce qui se passe lorsque les notifications sont regroupées…

Mais le pire contrevenant est le manque de canaux. Le système d’Apple est tout ou rien, donc un développeur d’applications ne peut pas vous laisser décider du type de notifications que vous souhaitez recevoir et de celles que vous préférez ne pas voir, à moins qu’il n’implémente manuellement un sélecteur dans son application. Cela m’a conduit à désactiver essentiellement toutes les notifications sur mon iPad. Je reçois déjà les pings importants des applications installées sur mon téléphone, je n’ai pas besoin de les dupliquer sur ma tablette. Mais bon sang, aidez ceux qui possèdent un iPhone…

Activer les canaux de notification qui comptent. Désactiver les autres.

Tout sur Gboard

Je savais que Gboard me manquerait sur mon iPad, mais je ne savais pas que ça me manquerait autant. Le clavier Apple ne peut pas offrir la même expérience que Gboard sur Android, et malheureusement, même le propre Gboard de Google est nul, car Apple limite tellement les claviers tiers sur iOS que Google ne peut implémenter aucune de ses fonctionnalités de signature.

Vous perdez la rangée de chiffres, un élément crucial pour ma dactylographie arabe translittérée – nous utilisons les chiffres 2, 3 et 7 pour remplacer les lettres sans équivalent vocal dans l’alphabet latin. Vous devez également dire adieu au support multilingue et basculer manuellement entre chaque langue que vous envisagez d’utiliser. La traduction à la volée a également disparu, vous ne pouvez donc pas l’utiliser pour trouver rapidement comment un mot ou une phrase est dit dans une autre langue.

Gboard sur Android propose Emoji Kitchen, un presse-papiers, des traductions faciles et d’autres fonctionnalités impressionnantes.

Ajoutez à ceux-ci aucune recherche et insertion de GIF, aucun gestionnaire de presse-papiers pour coller rapidement plusieurs éléments, aucune suggestion de remplissage automatique et aucune cuisine emoji ridiculement impressionnante. Toutes les raisons qui rendent Gboard extraordinaire sur Android ont disparu sur iOS et c’est presque comme utiliser une version skinnée qui n’est que l’ombre de sa gloire Android.

Aperçu de la sélection de texte et d’image

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité réservée aux pixels, la possibilité de sélectionner n’importe quoi dans la fenêtre Aperçu de l’application sur Android est souvent oubliée et compromise. Glissez simplement vers le haut dans n’importe quelle application pour déclencher le commutateur, et vous obtenez une carte interactive où appuyer et maintenir vous permet de contourner les limitations de n’importe quelle application. Instagram ne vous permet pas de sélectionner une image ? Vous pouvez le faire à partir de la vue d’ensemble. Un site Web ou une application qui ne vous permet pas de sélectionner du texte ? Aperçu à nouveau. C’est une solution si simple, et elle est complétée par Google Lens, qui simplifie la détection de texte. Ajoutez en plus tous les éléments contextuels que vous obtenez une fois que vous avez sélectionné quelque chose – ouvrez un lien, traduisez, ouvrez dans YouTube ou Maps ou Spotify, appelez un numéro, envoyez un message, ajoutez à votre calendrier, etc… – et vous avez un outil exquis qui est beaucoup trop sous-estimé.

Les sélections d’aperçu pour les images et le texte sont extrêmement pratiques.

Appuyez deux fois ou appuyez et maintenez

Je classerai celui-ci dans le même seau que le geste arrière et la feuille de partage. Peut-être que je ne connais pas assez bien iOS/iPadOS, peut-être que je ne suis pas au courant de leurs manières secrètes, mais je jure devant le ciel, je n’ai aucune idée de la façon d’utiliser le double tap ou le tap-and-hold sur mon iPad. Parfois, ils sélectionnent du texte, parfois ils placent le curseur au milieu du texte, et parfois ils ne le font pas. Parfois, ils sont l’équivalent d’un clic droit sur les liens, d’autres fois ils sélectionnent le texte du lien. Et la plupart du temps, ils font la chose que je ne veux pas qu’ils fassent au lieu de celle que je veux. Insérez vingt secondes frustrantes de moi essayant de le faire encore et encore, et pour une raison quelconque, cela réussit. J’ai littéralement répété le même geste plusieurs fois, mais une fois sur cinq ou six, ça a fait ce que j’attendais, les autres pas.

Comment cela peut-il être si frustrant et si incohérent ? Sur Android, je sais ce que fait un double appui ou un appui prolongé, à chaque fois. Il n’y a pas de doute, pas d’essais et d’erreurs, pas d’incohérence. “Ça marche juste.”

Réinitialisation des applications

Je n’avais jamais réalisé à quel point il était important de pouvoir revenir à l’état vide d’une application jusqu’à ce que je commence à utiliser un iPad. Que ce soit parce qu’une application a commencé à mal se comporter, ou que je veuille effacer toutes les données mises en cache pour libérer de l’espace, ou que je veuille recommencer à zéro avec une application pour une raison quelconque, Android me permet de faire exactement cela.

Vider le stockage ou le cache d’une application, ou revenir à sa version d’origine est un jeu d’enfant.

Sur iOS/iPadOS, cette option n’existe pas. Quelques applications rares, très rares, offrent un paramètre de réinitialisation, mais sinon, votre seul véritable pari est de désinstaller et de réinstaller l’application à partir de zéro. Même dans ce cas, certaines données peuvent avoir été sauvegardées et associées à votre compte, ce qui est une bonne chose si vous configurez un nouveau téléphone, mais une mauvaise chose si vous essayez de remettre une application à l’état vide. Il existe quelques tutoriels en ligne à ce sujet, mais rien d’aussi simple que les options Effacer le stockage et Effacer le cache proposées par Android. C’est sans même mentionner la fonctionnalité de désinstallation des mises à jour qui me permet de revenir à la version d’origine d’une application préchargée.

Sous-titres en direct

Lorsque Live Captions a été annoncé sur Android, il y a quelques années, je ne m’attendais pas à les utiliser jusqu’en 2021. Mais me voici, allongée au lit à côté de mon mari encore endormi ou en attente quelque part dans un lieu public, et essayer de regarder une vidéo sans sous-titres fournis. Je ne veux pas activer le son, j’active donc les sous-titres en direct et je peux lire ce qui se dit sans déranger personne.

C’est agréable de pouvoir regarder en silence des vidéos sur Twitter et Instagram et de lire leurs légendes.

Je ne savais pas que cela me manquerait autant sur mon iPad, mais lorsque des situations comme celles-ci se produisent pendant que je l’utilise, je jure silencieusement dans ma barbe et enregistre la vidéo pour plus tard.

Applications par défaut

Bien qu’Apple se soit amélioré pour nous donner la possibilité de choisir nos navigateurs et applications de messagerie préférés, il lie toujours tout le reste sur iOS/iPadOS à ses propres services. J’avais pris la commodité de changer le navigateur de fichiers par défaut, la galerie de photos, le lanceur, le calendrier et les applications de cartes pour acquis sur Android. Maintenant, je les apprécie beaucoup plus parce que je sais à quel point c’est ennuyeux d’être lié à un choix que l’on ne favorise pas.

La définition des valeurs par défaut fonctionne pour de nombreux types d’applications, pas seulement pour le navigateur et le client de messagerie.

Élargir mes horizons avec différents écosystèmes (quand je peux me le permettre) est toujours une expérience intéressante. Je découvre ce que d’autres entreprises font différemment, comment elles ont implémenté certaines fonctionnalités et où elles excellent par rapport à mon système d’exploitation de choix. Et le plus souvent, je repart aussi avec une nouvelle appréciation de mon système d’exploitation actuel. Cela ne veut pas dire que j’abandonne l’iPad de sitôt. Je peux garder à la fois Android et iOS/iPadOS dans ma vie et répartir mon utilisation en fonction des points forts de chacun. J’appelle cela un gagnant-gagnant.