Essayer Windows 11 avant sa sortie est devenu un peu plus facile

Le prochain Windows 11 est peut-être devenu beaucoup plus accessible pour les Windows Insiders. Microsoft a publié les fichiers image ISO pour Windows 11, disponibles au téléchargement pour les utilisateurs inscrits aux canaux développeur et bêta du programme Windows Insider.

Avant que les images ISO de Windows 11 ne soient disponibles, les utilisateurs inscrits au programme Insider auraient dû effectuer une mise à jour à partir de Windows 10 build 21354. Mais avec les images ISO officiellement publiées, les utilisateurs peuvent effectuer une nouvelle installation de Windows 11 sur un PC de test ou une machine virtuelle. , tel que rapporté par Neowin.

Ce simple changement devrait encourager davantage d’initiés à essayer Windows 11, car ils n’auront plus besoin de passer de Windows 10 pour essayer le nouveau système d’exploitation avant son lancement plus tard cette année.

Intéressé à essayer Windows 11 par vous-même ? Vous devez d’abord vous inscrire au programme Windows Insider pour accéder à la page de téléchargement. Mais une fois que vous avez terminé, vous pouvez télécharger les images ISO officielles pour effectuer une installation propre à l’aide d’un PC de test ou d’une machine virtuelle.

Analyse : Windows 11 est-il sur la bonne voie ?

Avoir les images ISO officielles de Windows 11 prêtes à être téléchargées rend le système d’exploitation plus accessible aux initiés et devrait atténuer les maux de tête (et les problèmes potentiels invisibles) liés à la mise à niveau à partir de Windows 10, plus stable.

Et si davantage d’utilisateurs sont disponibles pour essayer Windows 11 par eux-mêmes, ce n’est qu’une bonne chose pour Microsoft, car le système d’exploitation a déjà connu son lot de problèmes.

De tels problèmes incluent le système d’exploitation étant beaucoup plus catégorique que vous utilisez le navigateur Microsoft Edge, ou nécessitant carrément une connexion Internet pour même installer le système d’exploitation. Mais bon, au moins Microsoft Paint subit une refonte.

Cela ne veut pas dire que Windows 11 se trompe, cependant. Au contraire, l’OS prometteur semble pouvoir éviter la plupart des erreurs commises par ses prédécesseurs.

Par exemple, le menu Démarrer est plus personnalisable que jamais. Microsoft Teams fait également l’objet d’une refonte bien nécessaire. Sans oublier que Windows 11 met tout en œuvre pour les jeux, Nvidia préparant déjà des pilotes GPU pour le système d’exploitation inédit.

De plus, Microsoft a déclaré que la conception de Windows 11 ne devrait pas avoir d’impact sur les performances. Si c’est vrai, c’est plus de puissance de traitement qui peut servir à la productivité ou aux activités de jeu.