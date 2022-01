Essayera bientôt de contacter le Cabinet sur la politique révisée d’IDE pour faciliter le désinvestissement des PFR : DPIIT Secy

En outre, Jain a informé que le DPIIT organisait la toute première semaine de l’innovation Startup India à partir du 10 janvier.



Le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) tentera bientôt de contacter le Cabinet de l’Union pour obtenir son approbation sur les modifications apportées à la politique d’IDE afin de faciliter le désinvestissement du plus grand assureur du pays LIC, a déclaré dimanche un haut responsable du gouvernement.

Le secrétaire du DPIIT, Anurag Jain, a déclaré que la question avait été discutée avec le Département des services financiers et le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) et que tous étaient parvenus à l’unanimité.

«Maintenant, il s’agit de le rédiger. Nous essaierons bientôt de faire en sorte que le Cabinet note, après la tenue d’une consultation interministérielle, (pour) prendre l’approbation… Ce sera très bientôt », a déclaré Jain aux journalistes ici.

Le ministre des Finances a ordonné que le désinvestissement soit achevé au cours de l’exercice en cours, « nous devons donc également travailler à ce rythme », a-t-il ajouté.

Conformément à la politique actuelle en matière d’investissement étranger direct (IED), 74 pour cent des investissements étrangers sont autorisés par la voie automatique dans le secteur des assurances. Cependant, ces règles ne s’appliquent pas à la Life Insurance Corporation of India (LIC), qui est administrée par une loi LIC distincte.

Conformément aux règles de Sebi, les investissements de portefeuille étrangers (FPI) et les IDE sont autorisés dans le cadre d’une offre publique. Cependant, selon des sources, étant donné que la loi LIC ne contient aucune disposition concernant les investissements étrangers, il est nécessaire d’aligner l’introduction en bourse du LIC proposée sur les normes Sebi concernant la participation des investisseurs étrangers.

Le Cabinet avait approuvé en juillet de l’année dernière l’offre publique initiale (IPO) de LIC et la vente de la participation est prévue au cours du trimestre de mars en cours.

Interrogé sur la question de la cotation directe à l’étranger des startups indiennes, le secrétaire a déclaré que le département examinait toujours la question pour comprendre exactement ce que veulent les startups.

« À mon avis, rien ne les empêche de faire (ça). Pourquoi veulent-ils sortir et lister, quels sont les facteurs qui ne sont pas là ? Nous sommes engagés dans la discussion avec les leaders de l’industrie.

« Je sais qu’il y avait une proposition qui était à l’étude. Il y a des points de vue qui doivent être synchronisés et aboutir à une conclusion définitive. Mais je veux comprendre ce qui est vraiment nécessaire. Pourquoi ne peut-il pas être répertorié… Nous sommes donc toujours en train d’examiner cela », a-t-il déclaré.

En outre, Jain a informé que le DPIIT organisait la toute première semaine de l’innovation Startup India à partir du 10 janvier.

DPIIT a reconnu plus de 61 000 startups à ce jour et a créé plus de 6 lakhs d’emplois depuis 2016.

« L’objectif principal de ce festival des startups et de l’innovation est de réunir les startups, entrepreneurs, investisseurs, incubateurs, entités de financement, banques, décideurs politiques et autres acteurs nationaux/internationaux clés du pays pour célébrer l’entrepreneuriat et promouvoir l’innovation », a-t-il déclaré.

La plate-forme favorisera également l’échange de connaissances, développera les capacités de l’écosystème entrepreneurial ; mobiliser des capitaux mondiaux et nationaux pour les investissements de démarrage ; et offrir des possibilités d’accès aux marchés.

L’événement d’une semaine comprend l’interaction de startups sélectionnées avec le Premier ministre Nareandra Modi le 15 janvier ; table ronde avec des investisseurs mondiaux et des fonds nationaux ; lancement de la stratégie numérique de l’Open Network for Digital Commerce (ONDC).

L’ONDC est une initiative du DPIIT qui vise à démocratiser le commerce numérique, en le faisant passer d’un modèle centré sur la plate-forme à un réseau ouvert.

Comme UPI est au domaine du paiement numérique, l’ONDC est au commerce électronique en Inde. Cela permettra aux acheteurs et aux vendeurs d’être visibles numériquement et d’effectuer des transactions via un réseau ouvert, quelle que soit la plate-forme/l’application qu’ils utilisent. Il permettra aux commerçants et aux consommateurs de briser les silos pour former un réseau unique afin de stimuler l’innovation.

