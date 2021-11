Essayez ce film d’action original d’Anna Kendrick

2015 ressemble à une éternité maintenant. Le président Obama terminait son deuxième mandat à la Maison Blanche. Apple a sorti son premier appareil portable, l’Apple Watch, en avril de la même année. HBO a lancé le service de streaming autonome HBO Now, avec d’autres réseaux comme CBS et Showtime qui lancent également leurs propres offres de streaming. Et quelques mois après que Donald Trump a annoncé sa candidature à la Maison Blanche, dans un discours désormais tristement célèbre à la Trump Tower, un nouveau thriller d’action (intitulé Mr. Right, avec Anna Kendrick et Sam Rockwell) a débarqué dans des cinémas qui ont échappé à mon attention. à l’époque. Et probablement le vôtre aussi. Mais c’est l’un des nombreux titres négligés qui constituent une option aussi bonne que n’importe quel autre lorsque vous cherchez quoi regarder sur Netflix.

En effet, cela ne cesse de m’étonner à quelle fréquence des films qui sont allés et venus dans les salles sans aucune attention peuvent trouver une nouvelle vie sur Netflix. C’est là que Mr. Right est disponible en streaming maintenant.

Je viens de tomber amoureux d’un film et j’ai besoin que tout le monde le sache. C’est M. Right. C’est sur Netflix. Il date de 2015. Sam Rockwell, Anna Kendrick et Tim Roth. Il a juste le bon mélange d’énergie de meurtre chaotique et de romance. C’est 44% sur RT, des critiques terribles et 95% des utilisateurs de Google ❤️it pic.twitter.com/p6J2WLtFmF – Krazie Unkie Critter 🎲🦋 (@KrazieUnkie) 21 mars 2020

Parfois, lorsque vous ouvrez Netflix, vous recherchez la nouvelle série originale à la mode dont tout le monde bourdonne. Ou peut-être un thriller d’action captivant. Et puis il y a des moments où vous voulez juste un divertissement insensé. Rien qui va gagner des prix de sitôt. Mais quelque chose qui est juste amusant, sans se prendre trop au sérieux.

Ce film est à peu près exactement cela. Une comédie romantique, avec deux protagonistes qui ont manifestement une excellente alchimie. Et avec quelques scènes d’action ajoutées, pour faire bonne mesure. « Frais d’une mauvaise relation », lit-on sur la page de destination du film sur Netflix, « Martha, à la recherche de sensations fortes, trouve la romance et le danger avec Francis. »

Francis, cependant, est un tueur à gages. Pour compliquer encore les choses, il a «décidé de renverser la situation sur ses clients».

Note des tomates pourries

Les scores Rotten Tomatoes pour Mr. Right sont, il va sans dire, assez atroces. La note des critiques est abyssale de 44%, basée sur 54 avis. Cependant, les téléspectateurs semblent avoir légèrement mieux aimé le film. Le score d’audience s’élève actuellement à 56%, basé sur plus de 5 000 évaluations d’utilisateurs.

« Sam Rockwell et Anna Kendrick travaillent bien ensemble », lit-on dans le consensus des critiques de Rotten Tomatoes. « Mais M. Right est trop un fouillis tonal pour profiter de leur alchimie. »

Que regarder sur Netflix (novembre 2021)

Si celui-ci ne vous convient pas ? Ou, vous avez maintenant terminé et vous voulez savoir quoi regarder d’autre sur le streamer ? Consultez notre guide, disponible ici, pour un aperçu complet des nouveaux films ainsi que des séries télévisées disponibles pour se gaver ce mois-ci sur Netflix. Parmi les plus attendus et les plus bien reçus à ce jour, citons la nouvelle saison disponible de Narcos : Mexique.

Parmi les vedettes :

Notice rouge : dans ce film original de Netflix, le dispositif central de l’intrigue est une notice rouge émise par Interpol, utilisée pour chasser et capturer les personnes les plus recherchées au monde. Mais lorsqu’un cambriolage réunit le meilleur profileur du FBI et deux criminels rivaux, des mésaventures et des escapades s’ensuivent. Arcane : Comme indiqué dans notre article de novembre sur « que regarder », les créateurs de League of Legends proposent une nouvelle série animée, Arcane. Situé dans la région utopique de Piltover et le sous-sol opprimé de Zaun, l’histoire suit les origines de deux champions emblématiques de la Ligue – et le pouvoir qui les séparera. Cowboy Bebop : Quant à savoir quoi d’autre à regarder sur Netflix en novembre, il y a aussi Cowboy Bebop. Il s’agit d’un western bourré d’action sur trois chasseurs de primes, alias « cowboys », essayant tous de distancer le passé.